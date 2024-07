Verbreitete Mythen und Irrtümer in der Endodontie und was wirklich stimmt

Viele Patienten und Patientinnen, denen von Ihrem Zahnarzt zu einer Wurzelbehandlung geraten wird, reagieren spontan mit Ablehnung, weil sie viele Falschinformationen und Mythen im Kopf haben.

Ludwigshafen, 19.07.2024 – Beim Thema Wurzelkanalbehandlung gibt es viele Falschinformationen.

Fachmännische Wurzelkanalbehandlungen können ein Segen für Patienten sein, denn sie dienen dem Zahnerhalt. Auf eine empfohlene Wurzelkanalbehandlung reagieren viele Patienten mit Ablehnung. Dabei sind Bedenken oftmals unbegründet. Einem erfahrenen Zahnspezialisten für Endodontie kann man sich für eine solche Behandlung bedenkenlos anvertrauen.

Die Endodontie ist ein Spezialgebiet innerhalb der Zahnmedizin. Sie erfordert ein Höchstmaß an Kompetenz, Erfahrung und Spezialisierung. Sind diese Fähigkeiten vorhanden, bietet sich Patienten eine echte Chance, durch eine Wurzelkanalbehandlung Zahnverlust und teuren Zahnersatz zu vermeiden.

Kolportierte Mythen und Fakten, die dagegen sprechen

Viele Menschen meinen zu wissen, dass eine Behandlung des Wurzelkanals sehr schmerzhaft ist. In der modernen Zahnmedizin muss der Patient jedoch nicht mehr unter Schmerzen leiden. Mit einer effektiven, individuell abgestimmten Betäubung verläuft eine solche Behandlung weitgehend schmerzfrei. Für Angstpatienten gibt es zusätzliche Möglichkeiten der Entspannung, wie z.B. die Sedierung. Weit verbreitet ist auch die Annahme, dass bei einer Wurzelbehandlung der Zahn-Nerv gezogen wird. Das stimmt aber nur zum Teil.

Denn neben Nerven befinden sich im Zahn Blut- und Lymphgefäße sowie Bindegewebe. Ziel des Eingriffs ist es, sämtliches, mit Bakterien befallenes Gewebe aus dem Zahn zu entfernen. Dieser Eingriff ist äußerst komplex und kann mehrere Behandlungstermine erfordern. Dennoch lohnt sich die Behandlung. Bei guter Pflege und regelmäßiger fachmännischer Kontrolle können wurzelbehandelte Zähne ein Leben lang halten. Bei den Begriffen Wurzelbehandlung und eine Wurzelkanalbehandlung handelt es sich um den gleichen Eingriff.

Bei einer Wurzelbehandlung wird der Zahn-Nerv gezogen

Zu den weit verbreiteten Mythen zählt auch, dass ein Zahn nach einer Wurzelbehandlung tot ist, und damit instabil und womöglich brüchig wird. Diesem Irrtum muss widersprochen werden. Denn obwohl alles Gewebe aus dem Zahninneren entfernt wird, bleibt der Zahn selbst haltbar. Er ist durch kleine Bänder am umliegenden Kieferknochen befestigt, die bei dem Eingriff intakt bleiben. Auch der Kaudruck und das Kaugefühl bleiben nach dem Eingriff anders als bei Implantaten erhalten.

Ein wurzelbehandelter Zahn wird auch nicht instabil und brüchig. Allerdings kann es zu einem gewissen Substanzverlust kommen, der unter Umständen mittels einer Teilkrone oder Krone ausgeglichen werden kann. Die Erfolgsquote bei Wurzelkanalbehandlungen hängt maßgeblich von dem behandelnden Arzt sowie der zur Verfügung stehenden Ausstattung ab. Tatsächlich liegt die Erfolgsquote bei kompetenten und spezialisieren Zahnärzten bei nahezu 90 Prozent. Neben dem Fachwissen und der Erfahrung spielt für die hohe Erfolgsquote auch die moderne technischen Ausstattung eine gewichtige Rolle. Dazu gehört beispielsweise ein Dentalmikroskop, welches bei der Behandlung höchste Präzision ermöglicht.

Kompetente Unterstützung durch Fachärzte für Endodontie

Das zahnmedizinischen Kompetenzzentrum Prof. Dhom und Kollegen (https://www.prof-dhom.de/) ist eine kompetente medizinische Einrichtung mit verschiedenen Spezialisierungen und Schwerpunkten in der modernen Zahnmedizin. Eines der Spezialgebiete ist die Endodontie. Für eine Wurzelkanalbehandlung befindet man sich an den Standorten in Worms, Ludwigshafen und Frankenthal in den besten Händen.

