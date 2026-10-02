Zahnersatz wie der eigene Zahn: Salzburger Praxis setzt auf Keramikimplantate und digitale Planung

Die Zahnarztpraxis White is Beautiful in Salzburg kombiniert metallfreie Keramikimplantate mit 3D-Planung und eigenem Meisterlabor – für Zahnersatz, der sich anfühlt wie der eigene Zahn.

Verloren geglaubte Zähne lassen sich heute so ersetzen, dass sie sich kaum von den eigenen unterscheiden. In der Privatordination White is Beautiful in Salzburg setzt Dr. Stephan Hinz dafür seit Jahren auf Keramikimplantate aus Zirkonoxid. Der Zahnarzt trägt seit 2006 den zertifizierten Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie der Deutschen Gesellschaft für Implantologie und hat sich 2018 zusätzlich auf biologische Zahnmedizin spezialisiert.

Keramikimplantate gelten als immun-neutral und verhalten sich in ihren Eigenschaften sehr ähnlich wie ein natürlicher Zahn – ein Vorteil, der besonders Patientinnen und Patienten mit Metallunverträglichkeiten oder dem Wunsch nach einer möglichst biokompatiblen Lösung zugutekommt. In vielen Fällen kann das Implantat direkt bei der Zahnextraktion gesetzt werden, wodurch oft nur ein einziger operativer Eingriff nötig ist. Ist zusätzlicher Kieferknochen erforderlich, kommt je nach Ausgangslage Eigen- oder Ersatzknochen zum Einsatz. Geplant wird jeder Eingriff mithilfe von 3D-Röntgentechnik, digitaler Implantatplanung und virtueller Simulation, sodass Lage und Ausrichtung des Implantats schon vor der Behandlung feststehen. Wer den Eingriff besonders entspannt erleben möchte, kann ihn in Dämmerschlaf oder Vollnarkose durchführen lassen.

Von der Planung bis zur fertigen Krone bleibt die Behandlung dabei in einer Hand: Ein eigenes Meisterlabor mit persönlichem Zahntechniker fertigt den Zahnersatz direkt in der Praxis, was kurze Wege und eine enge Abstimmung zwischen Behandlung und Zahntechnik ermöglicht. Auch bei umfangreicheren Generalsanierungen – etwa nach jahrelang aufgeschobenen Zahnarztbesuchen – läuft der gesamte Prozess von der Zahnfleischbehandlung über Kariestherapie und Knochenaufbau bis zum ästhetischen Zahnersatz aus einer Hand, ohne feste Wartezeiten und mit Terminen bis 21 Uhr sowie samstags. Ein Recall-System begleitet Patientinnen und Patienten anschließend langfristig, um das Behandlungsergebnis stabil zu halten.

Mehr zu den Behandlungsmöglichkeiten gibt es unter Keramikimplantate und Knochenaufbau sowie zur Generalsanierung auf der Website der Praxis.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

White is Beautiful – Zahnarztpraxis Dr. Hinz

Herr Stephan Hinz

Moosstraße 4

5020 Salzburg

Österreich

fon ..: +43 662 872026

web ..: https://wib-zahnarzt.at/

email : office@wib-zahnarzt.at

Pressekontakt:

Frewert Media GmbH

Herr Jonas Frewert

Leopoldstraße 2-8

32051 Herford

fon ..: +49 (0) 5261 7000 503

web ..: https://frewert-media.de/

email : info@frewert-media.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.