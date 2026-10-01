Keine Angst mehr vorm Zahnarzt: Salzburger Praxis begleitet Angstpatienten mit Lachgas und Vollnarkose

In der Salzburger Zahnarztpraxis White is Beautiful behandelt Dr. Stephan Hinz Angstpatienten mit viel Einfühlungsvermögen, Lachgas und Vollnarkose – ganz ohne Zeitdruck und Wartezeit.

Der Weg zum Zahnarzt ist für viele Menschen mit Unbehagen verbunden, für manche sogar mit echter Angst. In der Privatordination White is Beautiful in der Salzburger Moosstraße hat sich Dr. Stephan Hinz genau auf diese Patientengruppe spezialisiert und in den vergangenen 15 Jahren ein Behandlungskonzept entwickelt, das Zahnarztbesuche spürbar erleichtern soll.

Der erste Schritt beginnt bereits beim Erstgespräch: Neue Patientinnen und Patienten werden zunächst nur befundet und beraten, eine Behandlung findet an diesem Termin bewusst nicht statt. So können sich Angstpatienten in Ruhe mit der Praxis, dem Team und den Räumlichkeiten vertraut machen, bevor überhaupt an eine Zahnbehandlung gedacht wird. Auch im weiteren Ablauf setzt die Praxis auf Rücksichtnahme: computergesteuerte Injektionen sollen Spritzen nahezu schmerzfrei machen, feste Wartezeiten gibt es nicht, und Termine sind bis 21 Uhr sowie samstags möglich – für Berufstätige und Familien ein spürbarer Unterschied im Praxisalltag.

Wer eine tiefere Entspannung braucht, kann auf eine Lachgasbehandlung zurückgreifen. Sie versetzt Patientinnen und Patienten in einen angenehm entspannten, leicht euphorischen Zustand, während sie bei vollem Bewusstsein bleiben. Die Wirkung lässt unmittelbar nach Behandlungsende nach, sodass Betroffene die Praxis im Anschluss selbstständig verlassen können. Für besonders umfangreiche Eingriffe, bei starkem Würgereiz oder wenn mehrere Behandlungsschritte in einem Termin gebündelt werden sollen, bietet die Praxis zudem Vollnarkose-Behandlungen an. Am Narkosetag ist stets ein Facharzt für Anästhesie vor Ort, der die Patientinnen und Patienten während und nach dem Eingriff medizinisch betreut. Dr. Hinz selbst blickt auf über 15 Jahre Erfahrung mit Narkosebehandlungen zurück; die meisten Eingriffe lassen sich ambulant durchführen. Für Patientinnen und Patienten mit weiter Anreise organisiert das Praxisteam auf Wunsch sogar ein Hotelarrangement.

Ziel des Konzepts ist es, dass niemand aus Angst auf eine notwendige Zahnbehandlung verzichtet. Wer selbst betroffen ist oder jemanden mit Zahnarztangst kennt, findet weitere Informationen zum Behandlungskonzept für Angstpatienten sowie zur Lachgasbehandlung auf der Praxiswebsite.

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White is Beautiful | Zahnarztpraxis Dr. Hinz

Herr Stephan Hinz

Moosstraße 4

5020 Salzburg

Österreich

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