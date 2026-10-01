Ganzheitlich statt nur der Zahn: Salzburger Praxis setzt seit 25 Jahren auf metallfreie Zahnmedizin

Die Zahnarztpraxis White is Beautiful in Salzburg verzichtet konsequent auf Metall im Mund und bietet mit Kofferdam und Atemschutz eine besonders sichere Amalgamentfernung an.

Zahnmedizin, die den ganzen Menschen im Blick hat statt nur den einzelnen Zahn: Nach diesem Grundsatz arbeitet Dr. Stephan Hinz mit seinem Team in der Privatordination White is Beautiful in der Salzburger Moosstraße bereits seit 25 Jahren. Im Mittelpunkt steht die biologische Zahnmedizin, die mögliche Wechselwirkungen zwischen Zähnen, Kiefer und dem restlichen Körper konsequent mitdenkt.

Praktisch bedeutet das vor allem eines: Verzicht auf Metall. Anstelle klassischer Materialien kommen in der Praxis hochwertige Keramik und Zirkonoxid zum Einsatz – Werkstoffe, die als besonders biokompatibel gelten und die Belastung für den Organismus möglichst gering halten sollen. Ob Füllung, Krone, Brücke oder Implantat: Die Praxis hat sich seit 2018 gezielt auf metallfreie Restaurationen spezialisiert und verfügt über ein eigenes Meisterlabor, in dem Zahnersatz individuell und in enger Abstimmung mit der Behandlung gefertigt wird.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der sicheren Entfernung von Amalgamfüllungen. Untersuchungen zeigen, dass die Quecksilberbelastung des Körpers unmittelbar beim Herausbohren von Amalgam ansteigt – ein Moment, dem die Praxis mit einem mehrstufigen Schutzkonzept begegnet. Ein Kofferdam isoliert die betroffenen Zähne vollständig, spezielle Bohrer und leistungsstarke Absauger reduzieren die Freisetzung von Quecksilberdämpfen, und auf Wunsch stehen Patientinnen und Patienten während der Behandlung reiner Sauerstoff über eine Nasensonde sowie eine goldbedampfte Nasenmaske zur Verfügung. Bei Bedarf wird im Anschluss ein Therapieplan zur Ausleitung von Schwermetallen besprochen. Die Praxis versteht sich dabei ausdrücklich als amalgamfreie Zone.

Wer seine bestehenden Restaurationen überprüfen lassen oder auf metallfreien Zahnersatz umsteigen möchte, findet Details zur biologischen Zahnmedizin und zur sicheren Amalgamsanierung auf der Website der Praxis.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

White is Beautiful – Zahnarztpraxis Dr. Hinz

Herr Stephan Hinz

Moosstraße 4

5020 Salzburg

Österreich

fon ..: +43 662 872026

web ..: https://wib-zahnarzt.at/

email : office@wib-zahnarzt.at

Pressekontakt:

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Leopoldstraße 2-8

32051 Herford

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