XReturns startet modernes B2B-Portal für effiziente Zusammenarbeit

Digitale B2B-Prozesse neu gedacht: Mit seinem modularen B2B-Portal ermöglicht xreturns Unternehmen eine effiziente, transparente und skalierbare Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern.
Die xreturns business software GmbH präsentiert ein leistungsstarkes B2B-Portal, das Unternehmen eine einfache und digitale Zusammenarbeit mit ihren Geschäftspartnern ermöglicht. Das Portal bietet die direkte Integration zu ERP-Systemen wie Xentral und weclapp und optimiert so Prozesse von Angeboten über Bestellungen bis hin zum Datenaustausch.
„Unser Anspruch ist es, den B2B-Handel nicht nur digital, sondern intelligent zu gestalten“, erklärt die Geschäftsführung von xreturns. „Mit dem B2B-Portal können Unternehmen ihre Kunden interaktiv einbinden, die Zusammenarbeit vereinfachen und gleichzeitig ihre internen Prozesse effizient steuern.“
Mit dem innovativen B2B-Portal für Xentral und weclapp können Geschäftspartner Angebote einsehen, Bestellungen im Warenkorb platzieren und Dokumente wie Rechnungen oder Lieferscheine direkt abrufen. Administratoren steuern Zugriffsrechte über Rollen und Berechtigungen, während Echtzeit-Bestandsanzeigen und automatische Benachrichtigungen für transparente Abläufe sorgen. Die Plattform ist mehrsprachig und kann individuell auf das Corporate Design des Unternehmens angepasst werden.
Die modulare Struktur ermöglicht eine flexible Nutzung: Neben den Kernfunktionen können Unternehmen zusätzliche Module wie erweiterte Preislisten, Schnellbestellungen per CSV/EDI oder Retourenmanagement ergänzen. Updates erfolgen automatisch und kostenfrei.
Das Portal schafft Transparenz, beschleunigt Entscheidungsprozesse und ist skalierbar für Unternehmen jeder Größe.
Pressekontakt:
xreturns business software GmbH
Telefon: 0151 649 66 927
E-Mail: info@xreturns.de
Website: xreturns.de
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
xreturns business software GmbH
Herr Daniel Schmidtchen
Grete-Schickedanz-Str. 9
55545 Bad Kreuznach
Deutschland
fon ..: 015164966927
web ..: http://xreturns.de
email : info@xreturns.de
Vernetzen. Verwalten. Vereinfachen. Willkommen in der Zukunft des B2B-Handels.
Mit unserem B2B-Portal optimieren Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Geschäftspartnern. Arbeiten Sie interaktiv an Angeboten, ermöglichen Sie Bestellungen und den einfachen Austausch von Daten – alles nahtlos integriert in Ihr ERP-System. So gestalten Sie Ihre Prozesse effizienter und steigern die Zufriedenheit Ihrer Kunden.
Pressekontakt:
Marketing Gilde
Frau Sabrina Violi
Gogrevestraße 8 8
40223 Düsseldorf
fon ..: 01716836009
web ..: http://marketing-gilde.de
email : s.violi@marketing-gilde.de