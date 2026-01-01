XReturns startet modernes B2B-Portal für effiziente Zusammenarbeit

Digitale B2B-Prozesse neu gedacht: Mit seinem modularen B2B-Portal ermöglicht xreturns Unternehmen eine effiziente, transparente und skalierbare Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern.

Die xreturns business software GmbH präsentiert ein leistungsstarkes B2B-Portal, das Unternehmen eine einfache und digitale Zusammenarbeit mit ihren Geschäftspartnern ermöglicht. Das Portal bietet die direkte Integration zu ERP-Systemen wie Xentral und weclapp und optimiert so Prozesse von Angeboten über Bestellungen bis hin zum Datenaustausch.

„Unser Anspruch ist es, den B2B-Handel nicht nur digital, sondern intelligent zu gestalten“, erklärt die Geschäftsführung von xreturns. „Mit dem B2B-Portal können Unternehmen ihre Kunden interaktiv einbinden, die Zusammenarbeit vereinfachen und gleichzeitig ihre internen Prozesse effizient steuern.“

Mit dem innovativen B2B-Portal für Xentral und weclapp können Geschäftspartner Angebote einsehen, Bestellungen im Warenkorb platzieren und Dokumente wie Rechnungen oder Lieferscheine direkt abrufen. Administratoren steuern Zugriffsrechte über Rollen und Berechtigungen, während Echtzeit-Bestandsanzeigen und automatische Benachrichtigungen für transparente Abläufe sorgen. Die Plattform ist mehrsprachig und kann individuell auf das Corporate Design des Unternehmens angepasst werden.

Die modulare Struktur ermöglicht eine flexible Nutzung: Neben den Kernfunktionen können Unternehmen zusätzliche Module wie erweiterte Preislisten, Schnellbestellungen per CSV/EDI oder Retourenmanagement ergänzen. Updates erfolgen automatisch und kostenfrei.

Das Portal schafft Transparenz, beschleunigt Entscheidungsprozesse und ist skalierbar für Unternehmen jeder Größe.

Vernetzen. Verwalten. Vereinfachen. Willkommen in der Zukunft des B2B-Handels.

Mit unserem B2B-Portal optimieren Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Geschäftspartnern. Arbeiten Sie interaktiv an Angeboten, ermöglichen Sie Bestellungen und den einfachen Austausch von Daten – alles nahtlos integriert in Ihr ERP-System. So gestalten Sie Ihre Prozesse effizienter und steigern die Zufriedenheit Ihrer Kunden.

