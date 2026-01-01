e.driver Professional – CZV Prüfung

Digitale Vorbereitung auf die CZV-Prüfung in der Schweiz – schriftlich und mündlich

e.driver Professional ist ein digitales Lernprogramm zur gezielten Vorbereitung auf die CZV-PRÜFUNG (CHAUFFEURZULASSUNGSVERORDNUNG) in der Schweiz. Das Programm richtet sich an angehende und aktive Berufschauffeure, die sich auf die SCHRIFTLICHE UND MÜNDLICHE CZV-PRÜFUNG vorbereiten möchten.

Die CZV-Prüfung stellt hohe Anforderungen an Fachwissen, Verständnis und Praxisbezug. Neben rechtlichen Grundlagen werden unter anderem Kenntnisse zu Verkehrssicherheit, Arbeits- und Lenkzeiten, wirtschaftlicher Fahrweise, Kundenorientierung sowie zur Verantwortung im gewerblichen Personen- und Gütertransport geprüft.

e.driver Professional kombiniert SEHR PRÜFUNGSNAHE PRÜFUNGSFRAGEN mit UMFANGREICHEM, ILLUSTRIERTEM LEKTIONSMATERIAL, das die relevanten Themen strukturiert und verständlich erklärt. Dieses didaktisch aufbereitete Lernmaterial unterstützt das Verständnis der Inhalte und ergänzt die reine Fragentrainingslogik, wie sie bei einigen Mitbewerbern üblich ist.

Für die CZV-Vorbereitung stellt e.driver Professional ÜBER 500 PRÜFUNGSNAHE TESTFRAGEN MIT EXPERTENKOMMENTAREN zur Verfügung. Davon entfallen MEHR ALS 330 FRAGEN AUF DIE SCHRIFTLICHE CZV-PRÜFUNG und ÜBER 200 FRAGEN AUF DIE MÜNDLICHE CZV-PRÜFUNG. Damit können sich Lernende gezielt auf beide Prüfungsteile vorbereiten.

Produktweit umfasst e.driver Professional MEHR ALS 1000 PRÜFUNGSNAHE TESTFRAGEN MIT EXPERTENKOMMENTAREN für verschiedene Bereiche der Theorieprüfung und Weiterbildung von Berufschauffeuren.

Ein adaptives Lernsystem unterstützt die Lernenden dabei, Wissenslücken gezielt zu erkennen. Schwierige Themen werden wiederholt, bis sie sicher beherrscht werden, wodurch eine effiziente und strukturierte Prüfungsvorbereitung ermöglicht wird.

ZU DEN ZENTRALEN MERKMALEN VON E.DRIVER PROFESSIONAL FÜR DIE CZV-PRÜFUNG GEHÖREN

– über 500 sehr prüfungsnahe Testfragen für die CZV (schriftlich und mündlich)

– mehr als 330 Fragen für die schriftliche und über 200 Fragen für die mündliche CZV-Prüfung

– umfangreiches, illustriertes Lektionsmaterial zur Wissensvermittlung

– laufende Aktualisierung der Inhalte bei Gesetzesänderungen und Prüfungsfeedback

– adaptives Lernsystem zur gezielten Wissensvertiefung

– Web- und App-basierter Zugriff für flexibles Lernen

Weitere Informationen zur CZV-Prüfung mit e.driver Professional finden sich auf der Produktseite.

ÜBER E.DRIVER PROFESSIONAL

e.driver Professional ist ein digitales Lernprogramm zur Vorbereitung auf Theorieprüfungen und Weiterbildungen für Berufschauffeure in der Schweiz. Das Programm bietet sehr prüfungsnahe Lerninhalte, umfangreiches didaktisches Lernmaterial und unterstützt die Vorbereitung auf LKW-, Bus-, Taxi-, CZV- und ADR-SDR-Prüfungen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Walter Systems ag

Herr Beat Walter

Morgenstrasse 129

3018 Bern

Schweiz

fon ..: +41319984171

web ..: http://www.e-university.ch

email : connektar@e-university.ch

Das Schweizer Unternehmen e-university – Walter Systems AG entwickelt und vertreibt seit mehreren Jahren digitale Lernprogramme für die Prüfungsvorbereitung. Zum Portfolio gehören interaktive Lernlösungen für Theorieprüfungen in den Bereichen Auto, Motorrad, LKW, Bus, CZV, Taxi, Mofa und E-Bike sowie für Traktor- und Baumaschinenprüfungen in der Schweiz.



Pressekontakt:

Walter Systems AG

Herr Beat Walter

Morgenstrasse 129

3018 Bern

fon ..: +41319984171

web ..: http://www.e-university.ch

email : info2@e-university.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.