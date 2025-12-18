e.driver – Lernprogramm für die Autotheorieprüfung

Digitale Vorbereitung auf die Autotheorieprüfung KATEGORIE B in der Schweiz mit OFFIZIELLEN PRÜFUNGSFRAGEN und integrierten Webinaren

e.driver ist ein digitales Lernprogramm zur Vorbereitung auf die AUTOTHEORIEPRÜFUNG KATEGORIE B in der Schweiz. Das Programm verwendet DIE OFFIZIELLEN PRÜFUNGSFRAGEN DER STRASSENVERKEHRSÄMTER und richtet sich an Fahrschülerinnen und Fahrschüler, die sich gezielt auf die offizielle Theorieprüfung vorbereiten möchten.

Für die erfolgreiche Autotheorieprüfung der Kategorie B ist es entscheidend, mit DEN TATSÄCHLICH VERWENDETEN PRÜFUNGSFRAGEN zu lernen. e.driver basiert deshalb auf den offiziellen Fragenkatalogen, wie sie an der Theorieprüfung der Kategorie B eingesetzt werden.

Neben den offiziellen Prüfungsfragen verfolgt e.driver einen erweiterten Lernansatz und legt den Fokus auf VERSTÄNDNIS, ANWENDUNG UND PRÜFUNGSSICHERHEIT.

ZU DEN WICHTIGSTEN MERKMALEN VON E.DRIVER GEHÖREN

– LERNEN MIT DEN OFFIZIELLEN PRÜFUNGSFRAGEN DER SCHWEIZER STRASSENVERKEHRSÄMTER

– strukturierte Vorbereitung auf die AUTOTHEORIEPRÜFUNG KATEGORIE B

– integrierte WEBINAR-UNTERRICHTSEINHEITEN

– didaktisch aufgebaute Lerninhalte

– 3D-FAHRSIMULATOR IN DER RETAIL-VERSION

– flexibles Lernen unabhängig von Zeit und Ort

Weitere Informationen zur Vorbereitung auf die Autotheorieprüfung Kategorie B mit e.driver

Über e.driver

e.driver ist ein digitales Lernprogramm zur Vorbereitung auf die Theorieprüfung für Auto-, Motorrad- sowie Mofa- und E-Bike-Lenker (Kategorie B, A, A1, M, F, G) in der Schweiz. Das Programm basiert auf den offiziellen Prüfungsfragen der Strassenverkehrsämter und kombiniert strukturierte Theorieinhalte, digitale Lernformate und praxisnahe Elemente.

