Festplattenvernichtung in Leipzig: ProCoReX Europe GmbH – nachhaltige, zertifizierte Datenträgervernichtung

Mit ProCoReX Europe GmbH wird Festplattenvernichtung in Leipzig zur nachhaltigen Komplettlösung: zertifizierte Datenträgervernichtung, volle Umweltsicherheit und durchgängige Betreuung.

ProCoReX Europe GmbH ist der Ansprechpartner für Unternehmen, die in Leipzig Festplattenvernichtung und zertifizierte Datenträgervernichtung mit nachhaltigen Kreislaufprozessen und persönlicher Betreuung verbinden wollen. Die professionelle Festplattenvernichtung in Leipzig beginnt mit individueller Beratung: Es wird erfasst, wie viele und welche Datenträger vernichtet werden sollen, und alles wird dokumentiert.

Nach der Abholung werden alle Medien mit modernen Vernichtungsanlagen nach DIN 66399 prozessiert. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Leipzig bildet den Kern des Verfahrens. Für jede Festplatte und jeden Datenträger stellt ProCoReX Europe GmbH rechtssichere Zertifikate aus, die Unternehmen als Prüfnachweis in Audits oder Compliance-Prozessen nutzen können.

Die nachhaltige Entsorgung hat bei ProCoReX einen ebenso hohen Stellenwert: Rohstoffe werden gesammelt recycelt, Gefahrstoffe getrennt entsorgt. Persönliche Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner stehen Kundinnen und Kunden von der Planung bis zur Dokumentation zur Seite.

Mit diesem Service wird jede Festplattenvernichtung und zertifizierte Datenträgervernichtung in Leipzig bei ProCoReX Europe GmbH zum sicheren, ressourcenschonenden und absolut nachvollziehbaren Prozess – vertraulich, professionell und individuell abgestimmt.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

