Umsetzung in bestehenden Helpdesk-, CRM- und CCaaS-Systemen, auch für Unternehmen, die nicht an WOW24-7 auslagern

Der Outsourcing-Dienstleister WOW24-7 bietet die Einführung von Automatisierung und künstlicher Intelligenz jetzt als festes Leistungsangebot mit Preisangaben für die einzelnen Bausteine an. Verantwortlich ist die hauseigene Abteilung „Automation & AI“, die Service-, CX- und Operations-Teams betreut.

Damit reagiert WOW24-7 auf ein verbreitetes Problem: KI steht bei vielen Unternehmen auf der strategischen Agenda, doch für die technische Realisierung fehlen häufig klare Zuständigkeiten. Hinzu kommt, dass das Onboarding durch Softwareanbieter in der Regel mit der Aktivierung des jeweiligen Tools endet.

Das Portfolio umfasst 32 Implementierungen in sieben Kategorien, von der Ticketbearbeitung über Wissensmanagement und Analytics bis zur Personaleinsatzplanung.

Dazu gehören unter anderem:

– Intent-basiertes Routing

– Beantwortung von Bestellstatusanfragen aus Live-Bestelldaten

– KI-Agenten für die direkte Kundenkommunikation

– KI-Co-Piloten für Support-Mitarbeitende

– Automatisierte Qualitätssicherung (Auto-QA)

– Echtzeit-Übersetzung

„Verantwortliche in Support und Operations stehen zunehmend unter Druck, mit KI messbare Ergebnisse zu erzielen. Den meisten fehlen jedoch die technischen Ressourcen dafür“, erklärt Denys Dubner, CEO von WOW24-7. „Da wir selbst rund um die Uhr Kundenservice leisten, werden wir an denselben KPIs gemessen wie unsere Kunden. Deshalb gilt bei uns: erst Automatisierung, dann KI dort, wo sie sich rechnet. Dazu gehört auch, offen zu sagen, wenn KI nicht die richtige Lösung ist.“

Grundlage der Implementierungen sind die Plattformen, die ein Unternehmen bereits nutzt, etwa Zendesk, Intercom, Salesforce, Gorgias oder Freshdesk; bei Bedarf integriert WOW24-7 zusätzliche Tools. Die Softwarelizenzen laufen weiterhin auf den Namen des Kunden.

Für 29 der 32 Leistungen veröffentlicht das Unternehmen einen Einstiegspreis ab 250 US-Dollar und einen Mindestaufwand von einem bis zehn Werktagen; die übrigen drei werden individuell kalkuliert. Jedes Angebot nennt eine minimale und maximale Stundenzahl sowie die Stundensätze.

Der Ablauf ist klar festgelegt: Bevor WOW24-7 auf Kundensysteme zugreift, unterzeichnen beide Seiten eine Vertraulichkeitsvereinbarung. Anschließend wird die Lösung an den Bewertungsbögen und Richtlinien des Kunden kalibriert, mit realen Anfragen getestet und auf Basis vorab vereinbarter KPIs live geschaltet.

KI-Agenten mit direktem Kundenkontakt übergeben nach festgelegten Regeln an menschliche Mitarbeitende. Ein optionaler Managed Service übernimmt nach dem Start das Monitoring sowie die laufende Pflege von Wissensbasis, Anweisungen und Eskalationsregeln.

WOW24-7 ist nach ISO 27001, ISO 27701, ISO 9001 und PCI DSS zertifiziert und arbeitet DSGVO-konform; die Infrastruktur für EU-Programme steht in Deutschland. Kundendaten nutzt das Unternehmen nicht zum Training von KI-Modellen. Für kundenseitige Bots bietet WOW24-7 zudem eine Prüfung der Transparenzpflichten nach Artikel 50 des EU AI Act an.

In Projekten, in denen WOW24-7 Automatisierung mit eigenen Support-Mitarbeitenden kombiniert, zeigen sich bereits Ergebnisse: Bei Performio, einem Anbieter von Software für Vertriebsprovisionen, sank die mediane Erstreaktionszeit durch die automatisierte Vorqualifizierung von Anfragen außerhalb der Geschäftszeiten von rund 45 auf drei Minuten. Beim Tourenanbieter Walks, heute unter der Marke WalksDevour aktiv, reagiert der Kundenservice siebenmal schneller.

Der vollständige Leistungskatalog sowie ein kostenloses „Automation and AI Readiness Audit“ sind abrufbar unter: https://wow24-7.com/de/ki-kundenservice-automatisierung

Weitere Informationen unter: https://wow24-7.com/de

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