Münchner Obstlieferant für Büros gibt Früchte, die für den Korb nicht perfekt sind, regelmäßig an soziale Einrichtungen weiter

München, 26.11.2026. Die Fruits4work GmbH spendet Obst, das für die Büro-Obstkörbe aussortiert wird, aber einwandfrei schmeckt, im Wechsel an die Münchner Tafel und an die Arche. Der Münchner Obstlieferant prüft jede Frucht von Hand, bevor sie in einen Korb kommt. Was nicht den Ansprüchen an Größe, Optik oder Reife entspricht, landet nicht im Müll, sondern bei Menschen, die es gut gebrauchen können.

Fruits4Work beliefert Unternehmen in München und im Münchner Umland wöchentlich oder alle 14 Tage mit frischem Obst. Das Team kauft vorwiegend bei regionalen Erzeugern und in der Münchner Großmarkthalle ein und stellt die Körbe von Hand zusammen. Dabei bleibt jede Woche Obst übrig, das zwar kleine Druckstellen hat, eine unregelmäßige Form oder schon sehr reif ist, aber noch gut schmeckt.

„Wir sortieren streng, weil im Büro jeder Apfel perfekt aussehen soll“, sagt André Arcus, Operations Manager bei Fruits4Work. „Aber Obst wegzuwerfen, das noch gut schmeckt, kam für uns nie infrage. Die Tafel und die Arche holen es ab oder wir bringen es vorbei und am nächsten Tag ist es bei den Menschen.“

Die Münchner Tafel versorgt jede Woche Tausende Menschen mit Lebensmitteln. Die Arche betreut Kinder und Jugendliche und bietet ihnen unter anderem regelmäßige Mahlzeiten an.

Für Fruits4Work gehört die Spende zu einem nachhaltigen Ansatz, der auch die Lieferung betrifft: Das Obst kommt in Mehrwegkörben aus Weide statt in Kartons, die Lieferrouten bleiben innerhalb des Großraums München.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Fruits4work GmbH

Herr Michael Wolf

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81371 München

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web ..: https://fruits4work.de

email : info@fruits4work.de

Die Fruits4work GmbH liefert seit Dezember 2022 frisches Obst in Büros im Großraum München. Das Team aus 30 Mitarbeitenden kauft vorwiegend bei regionalen Erzeugern und auf dem Münchner Großmarkt ein, stellt die Körbe von Hand zusammen und liefert sie in Mehrwegkörben aus Weide. Aussortiertes, aber einwandfreies Obst spendet das Unternehmen im Wechsel an die Münchner Tafel und die Arche. Fruits4Work ist bio-zertifiziert (Öko-Kontrollstelle DE-ÖKO-037).

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