Dunkle Monate, wenig Sonne: Im Winter sinkt bei vielen der Vitamin-D-Spiegel. Internistin Dr. med. Dorothea Leinung erklärt, warum das bei Hashimoto besonders wichtig ist.

Internistin Dr. med. Dorothea Leinung erklärt, was über Vitamin D und Hashimoto bekannt ist und warum Messen besser ist als Raten

Bad Nauheim, 26.11.2026. Kurze Tage, graues Wetter, wenig Zeit draußen: In den Wintermonaten bekommt die Haut in Deutschland kaum genug Sonnenlicht, um selbst ausreichend Vitamin D zu bilden. Für Frauen mit Schilddrüsenunterfunktion ist das ein Thema, das sie kennen sollten. Eine der häufigsten Ursachen einer Unterfunktion ist die Hashimoto-Thyreoiditis, eine Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem die Schilddrüse angreift.

„Vitamin D ist viel mehr als ein Knochenvitamin. Es spielt auch für das Immunsystem eine wichtige Rolle“, sagt Dr. med. Dorothea Leinung, Fachärztin für Innere Medizin mit Schwerpunkt Schilddrüsenunterfunktion und Hashimoto. „In meiner Praxis sehe ich bei Frauen mit Hashimoto sehr häufig niedrige Werte, gerade im Winter.“

Studien zeigen, dass ein Vitamin-D-Mangel bei Menschen mit Hashimoto und anderen Autoimmunerkrankungen häufiger vorkommt. Ob eine gezielte Einnahme den Verlauf der Erkrankung beeinflusst, wird noch erforscht. Erste Ergebnisse sind vielversprechend, aber noch nicht eindeutig. Klar ist dagegen: Ein Mangel kann Müdigkeit, Muskelschwäche und eine erhöhte Infektanfälligkeit begünstigen, also Beschwerden, die Betroffene ohnehin oft belasten.

Gleichzeitig warnt Dr. Leinung davor, Vitamin D auf eigene Faust hoch zu dosieren: „Mehr ist nicht automatisch besser. Eine Überdosierung kann den Kalziumspiegel gefährlich erhöhen und die Nieren belasten.“

Dr. Leinungs Empfehlungen:

– Den Spiegel messen lassen: Der Wert 25-OH-Vitamin-D im Blut zeigt, wie gut jemand versorgt ist. Gerade im Herbst und Winter ist eine Kontrolle sinnvoll.

– Die Einnahme ärztlich abstimmen: Ob und in welcher Menge eine Ergänzung sinnvoll ist, hängt vom gemessenen Wert ab und sollte individuell besprochen werden.

– Tageslicht nutzen: Ein täglicher Spaziergang in der Mittagszeit tut Körper und Stimmung gut, auch wenn er im Winter allein nicht ausreicht.

– Das ganze Bild sehen: Vitamin D ist ein Baustein unter vielen. Ernährung, Schlaf, Stressregulation und gut eingestellte Schilddrüsenwerte einschließlich der Antikörper gehören ebenso dazu.

– Beschwerden unbedingt ernst nehmen: Wer sich im Winter deutlich erschöpfter fühlt als sonst, sollte das ärztlich abklären lassen, statt es nur auf die Jahreszeit zu schieben.

Welche Nährstoffe für die Schilddrüse wichtig sind, beschreibt Dr. Leinung in ihrem Ratgeber „Neustart für die Schilddrüse“ (Riva Verlag). Mit ihrem Online-Programm HashiMotion® begleitet sie Frauen mit Schilddrüsenunterfunktion dabei, diese Empfehlungen im Alltag umzusetzen. Mehr unter www.dorothealeinung.com.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Dr. Leinung Coaching

Frau Dorothea Leinung

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61231 Bad Nauheim

Deutschland fon ..: +49 (0) 176 310 67898

web ..: https://www.dorothealeinung.com

email : hallo@dorothealeinung.com

Dr. Leinung Coaching ist ein spezialisiertes Gesundheitscoaching-Unternehmen, gegründet von Dr. med. Dorothea Leinung, Fachärztin für Innere Medizin mit über 20 Jahren ärztlicher Erfahrung. Das Unternehmen begleitet Frauen mit Schilddrüsenunterfunktion und Hashimoto-Thyreoiditis dabei, ihre Erkrankung besser zu verstehen und im Alltag selbst aktiv zu werden.

Im Mittelpunkt steht ein ganzheitlicher Ansatz, der Ernährung, Nährstoffversorgung, Stressregulation und seelisches Wohlbefinden gemeinsam betrachtet. Das Angebot umfasst das Online-Programm HashiMotion® sowie individuelle Begleitung. Es versteht sich als Ergänzung zur ärztlichen Behandlung und soll Betroffenen Orientierung, klare Strategien und mehr Selbstwirksamkeit im Umgang mit ihren Beschwerden geben.