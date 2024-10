WeMatch Consulting GmbH: Schnellstwachsende Personalvermittlung in Deutschland

WeMatch Consulting: In nur drei Jahren zur Nr. 1 im DACH-Raum! Mit innovativen Lösungen und rasantem Wachstum erzielt das Unternehmen jährlich Rekordumsätze – und das bei konstantem Erfolg.

Die WeMatch Consulting GmbH hat sich in den letzten drei Jahren zur am schnellsten wachsenden Personalvermittlung im deutschsprachigen Raum entwickelt. Unter der Leitung der Geschäftsführer Saman Rahbar Tabrizi und Daniel Christopher Raubaum betreibt das Unternehmen fünf strategisch gelegene Standorte in Deutschland und bedient eine Vielzahl von Branchen.

Gestartet mit nur 14 Mitarbeitenden, beschäftigt WeMatch heute 105 Fachkräfte – ein Wachstum, das nahezu jährlich eine Verdoppelung der Mitarbeiterzahl bedeutet. Diese Dynamik zeigt sich auch im Umsatz: Im ersten Jahr verzeichnete das Unternehmen 20 Millionen Euro Umsatz, im zweiten Jahr bereits 40 Millionen Euro und im aktuellen Jahr liegt der Umsatz bei 50 Millionen Euro. Das Unternehmen konnte dabei ein konstantes jährliches Umsatzwachstum von mindestens 30 % erzielen.

„Mit unseren fünf Standorten in Deutschland sind wir bestens aufgestellt, um unseren Kunden flächendeckend und schnell zu helfen. Unser Erfolg beruht auf unserer hohen Qualität, innovativen Ansätzen und der engen Zusammenarbeit mit unseren Partnern“, sagt Daniel Christopher Raubaum, Geschäftsführer der WeMatch Consulting GmbH.

Was WeMatch Consulting besonders auszeichnet, ist die Kombination aus innovativer Technologie und maßgeschneiderten Lösungen. Trotz eines schwierigen globalen Arbeitsmarktes hat das Unternehmen seit seiner Gründung durchgehend schwarze Zahlen geschrieben und jährlich einen stabilen sechsstelligen Gewinn erwirtschaftet. Das Team von WeMatch bringt Unternehmen und hochqualifizierte Fachkräfte effizient zusammen und bietet Lösungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse des Marktes zugeschnitten sind.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der WeMatch Consulting GmbH

Über WeMatch Consulting GmbH:

Die WeMatch Consulting GmbH mit Hauptsitz in Berlin ist eine innovative Personalvermittlungsagentur mit weiteren Standorten in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München. Sie spezialisiert sich auf die passgenaue Vermittlung von Fachkräften an Unternehmen aller Größenordnungen.

