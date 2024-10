LAGERBOX zieht in Krefeld um: Mehr Flexibilität und mehr Lagerräume am neuen Standort

Die LAGERBOX zieht mit der Filiale in Krefeld um. Am neuen Standort „Obergath 60“ profitieren Kunden von längeren Zugangszeiten, mehr Parkmöglichkeiten und ebenerdigen Lagerräumen für mehr Komfort

Die LAGERBOX hat verkündet, dass man mit einer Filiale umziehen wird. Dabei handelt es sich um das Objekt in Krefeld, dass nun den Standort wechselt – innerhalb der Stadt.

Das neue Gebäude liegt in der Straße „Obergath 60“ in Krefeld.

Warum der neue LAGERBOX-Standort in Krefeld?

Die Gründe für den Umzug sind vielfältig: So hat man in dem neuen Objekt längere Zugangszeiten zum eigenen Lagerraum. Dies ist besonders praktisch, wenn man beispielsweise nach einem späten Feierabend noch an seine Sachen möchte. Dies ist nun problemlos möglich. Damit kann man auch später am Abend noch Sachen aus seiner Box holen oder neue Dinge dort einlagern.

Die Vorteile für LAGERBOX-Kunden am neuen Krefelder Standort

Zudem soll der Zugang einfacher und bequemer werden – ohne, dass die Sicherheit dabei abnimmt. Auch der neu gewonnene Platz ist für das Unternehmen ein wichtiges Kriterium. So können Kunden nun besser parken. Denn: Am neuen Objekt gibt es mehr Parkmöglichkeiten und eine größere Ladezone. Auch die Benutzung des Lasten-Aufzuges ist nun fast nicht mehr nötig: Viele Lagerräume liegen nun ebenerdig auf einer Etage. Im neuen Objekt sind zudem keine anderen Unternehmen mehr vorhanden – das war im vorherigen Gebäude noch nicht der Fall, da es dort einige Untermieter-Firmen gab.

Was ist die LAGERBOX?

Die LAGERBOX ist ein führendes deutsches Unternehmen im Bereich der Selfstorage-Dienstleistungen. Gegründet im Jahr 1997, hat sich das Unternehmen auf die Bereitstellung von sicheren und flexiblen Lagerlösungen für Privatpersonen und Unternehmen spezialisiert. Die LAGERBOX bietet eine Vielzahl an Lageroptionen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht werden.

Die Idee hinter LAGERBOX ist es, Menschen und Unternehmen eine praktische Möglichkeit zu bieten, Gegenstände sicher zu lagern, sei es für einen kurzen oder längeren Zeitraum. Das Unternehmen hat erkannt, dass in städtischen Gebieten, in denen der Wohnraum oft begrenzt ist, der Bedarf an zusätzlichem Stauraum groß ist. Mit einem umfassenden Netzwerk an Standorten in ganz Deutschland, bietet die LAGERBOX Zugang zu modernen Lagereinrichtungen, die durch ihre Sauberkeit, Sicherheit und Zugänglichkeit überzeugen.

Flexible Lagermöglichkeiten für Privatpersonen und Unternehmen

LAGERBOX bietet Lagerflächen in verschiedenen Größen, von kleinen Boxen für einzelne Kartons bis hin zu großen Einheiten, die Platz für komplette Wohnungseinrichtungen bieten. Diese Flexibilität ermöglicht es den Kunden, genau den Raum zu mieten, den sie benötigen, ohne für ungenutzten Platz zahlen zu müssen. Neben der Lagerung von Haushaltsgegenständen bietet die LAGERBOX auch spezielle Lösungen für Unternehmen an, die beispielsweise Akten, Waren oder Büromöbel zwischenlagern müssen.

Sicherheit, Service und Nachhaltigkeit: Die Kernelemente der LAGERBOX

Ein zentrales Merkmal der LAGERBOX-Einrichtungen ist die Sicherheit. Alle Standorte sind mit modernen Sicherheitssystemen ausgestattet, einschließlich Videoüberwachung, Alarmanlagen und individuellen Zugangscodes. Dadurch wird sichergestellt, dass die eingelagerten Gegenstände rund um die Uhr geschützt sind. Kunden haben in der Regel 24/7 Zugang zu ihren Lagerboxen, was eine hohe Flexibilität gewährleistet.

Darüber hinaus legt die LAGERBOX großen Wert auf Kundenzufriedenheit. Das Unternehmen bietet einen umfassenden Service, der von der Beratung bei der Auswahl des richtigen Lagerraums über den Verkauf von Verpackungsmaterialien bis hin zur Vermittlung von Umzugsdiensten reicht. Auch die einfache und transparente Preisstruktur trägt dazu bei, dass Kunden genau wissen, welche Kosten auf sie zukommen, ohne versteckte Gebühren befürchten zu müssen.

Umweltbewusstsein spielt ebenfalls eine Rolle im Geschäftsmodell der LAGERBOX. Viele Standorte sind energieeffizient gestaltet, und das Unternehmen bemüht sich, nachhaltige Praktiken in den täglichen Betrieb zu integrieren.

Besuchen Sie den neuen Standort in Krefeld und sichern Sie sich Ihren Lagerraum

Insgesamt hat sich die LAGERBOX als vertrauenswürdiger Partner im Bereich der Selfstorage etabliert. Mit seiner breiten Palette an Dienstleistungen, einem starken Fokus auf Sicherheit und Kundenzufriedenheit sowie einem Engagement für Nachhaltigkeit, ist die LAGERBOX eine der ersten Adressen für Privatpersonen und Unternehmen, die eine flexible und sichere Lagerlösung suchen. Das stetige Wachstum und die Expansion in neue Regionen zeigen, dass das Unternehmen den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht wird und weiterhin eine wichtige Rolle im deutschen Selfstorage-Markt spielen wird.

