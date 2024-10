Arbeitgeberqualität bestätigt: WeMatch Consulting erhält zum vierten Mal in Folge den kununu Top Company Award

Die WeMatch Consulting GmbH wurde zum vierten Mal in Folge mit dem begehrten kununu Top Company Award ausgezeichnet.

Berlin, 24. Oktober 2024 – Die WeMatch Consulting GmbH wurde zum vierten Mal in Folge mit dem begehrten kununu Top Company Award ausgezeichnet. Das Unternehmen, das zu den am schnellsten wachsenden Personalvermittlungen Deutschlands gehört, erhält diese Auszeichnung seit 2022 ununterbrochen und bestätigt damit seine Position als einer der attraktivsten Arbeitgeber der Branche.

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,8 von 5 möglichen Sternen auf kununu liegt WeMatch Consulting deutlich über dem Branchendurchschnitt von 3,6. Besonders hervorgehoben wurden von den Mitarbeitern das positive Arbeitsklima, die internen Aufstiegsmöglichkeiten und die Work-Life-Balance.

„Diese Auszeichnung ist für uns von besonderer Bedeutung, da sie direkt auf dem Feedback unserer Mitarbeiter basiert“, erklärt Geschäftsführer Daniel Christopher Raubaum. „Als Personalvermittlung wissen wir, wie wichtig eine positive Unternehmenskultur für den Erfolg ist. Dass wir den Award nun zum vierten Mal in Folge erhalten, bestätigt unseren Weg.“

Die Auszeichnung fällt in eine Phase starken Wachstums: Das Unternehmen hat erst kürzlich die 100-Mitarbeiter-Marke überschritten und verzeichnet einen Jahresumsatz von 50 Millionen Euro. „Schnelles Wachstum und eine exzellente Arbeitsatmosphäre schließen sich nicht aus“, betont Geschäftsführer Daniel Christopher Raubaum. „Im Gegenteil: Unsere Profitabilität seit Tag eins ermöglicht es uns, kontinuierlich in unsere Mitarbeiter zu investieren.“

WeMatch Consulting plant, sein Engagement für Mitarbeiterzufriedenheit weiter auszubauen. Für 2025 sind zusätzliche Investitionen in Weiterbildungsprogramme und flexible Arbeitsmodelle geplant. „Unser Ziel ist es, nicht nur der erfolgreichste, sondern auch der beste Arbeitgeber der Branche zu sein“, so Raubaum.

Über WeMatch Consulting GmbH:

Die WeMatch Consulting GmbH mit Hauptsitz in Berlin ist eine innovative Personalvermittlungsagentur mit weiteren Standorten in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München. Sie spezialisiert sich auf die passgenaue Vermittlung von Fachkräften an Unternehmen aller Größenordnungen.

