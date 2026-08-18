Warum Pressearbeit nicht mit einer Pressemitteilung beginnt

Mehr als 30 Jahre Medienpraxis bilden die Grundlage für Dennis Besselers Fachbuch über Pressearbeit – ohne PR-Tricks und Erfolgsversprechen, dafür mit systematischem Handwerk.

* Mehr als 30 Jahre praktische Erfahrung mit Öffentlichkeit und Medien bilden die Grundlage für ein Buch, das Pressearbeit ohne Erfolgsversprechen, PR-Tricks und theoretische Patentrezepte erklärt. Unternehmen investieren Zeit und Geld in Pressemitteilungen, Verteiler und Medienkontakte – und erhalten häufig keine Reaktion. Für Dennis Besseler liegt das Problem oft schon einen Schritt früher: bei der Frage, ob überhaupt ein Thema vorhanden ist, das aus Sicht einer Redaktion relevant ist.

„Redaktionen kaufen nicht. Sie wählen aus.“

Dieser Grundsatz steht im Zentrum seines neuen Fachbuchs „PRESSEARBEIT – Systematisch. Belastbar. Wirksam. Vom Thema bis zur Wirkung.“

Besseler beschreibt darin den gesamten Prozess professioneller Pressearbeit: von der Entwicklung und Prüfung eines Themas über die Auswahl geeigneter Medien und Ansprechpartner bis zur Dokumentation und Bewertung der tatsächlichen Wirkung.

Das Buch verspricht dabei ausdrücklich keine garantierte Aufmerksamkeit. Denn ob aus einem angebotenen Thema tatsächlich ein Artikel, Interview oder Fernsehbeitrag entsteht, entscheidet nicht der Absender – sondern die Redaktion.

Mehr als 30 Jahre Medienpraxis

Dennis Besseler beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Öffentlichkeit, Kommunikation und Medien. Seine Themen und Projekte führten ihn unter anderem zu Galileo und Welt der Wunder.

Diese Erfahrung bildet den praktischen Hintergrund des Buches.

Besseler geht dabei von einer einfachen Unterscheidung aus: Werbung kann Sichtbarkeit kaufen. Pressearbeit kann einer unabhängigen Redaktion lediglich ein Thema anbieten.

Wer einen bestimmten Erscheinungstermin, einen festgelegten Wortlaut oder garantierte Aufmerksamkeit benötigt, braucht deshalb einen kontrollierbaren Kommunikationskanal. Redaktionelle Öffentlichkeit funktioniert nach anderen Regeln.

„Pressearbeit beginnt nicht bei den Medien. Sie beginnt bei der Qualität Ihres Themas“, sagt Besseler.

Nicht jede Unternehmensnachricht ist eine Nachricht

Ein Firmenjubiläum, ein neues Produkt, ein neuer Mitarbeiter oder eine Expansion können für ein Unternehmen bedeutend sein. Daraus folgt jedoch nicht automatisch, dass diese Ereignisse auch für die Leser, Zuschauer oder Hörer eines Mediums relevant sind.

Genau diesen Perspektivwechsel stellt Besseler in den Mittelpunkt.

Professionelle Pressearbeit bedeutet für ihn deshalb auch, bewusst nichts zu verschicken, wenn ein Thema noch nicht trägt oder für das angesprochene Medium ungeeignet ist.

Auch sprachlich fordert das Buch eine konsequente Abkehr von typischer Eigenwerbung. Begriffe wie „innovativ“, „führend“, „einzigartig“ oder „wegweisend“ liefern einer Redaktion zunächst wenig verwertbare Information.

Besseler empfiehlt stattdessen, Bewertungen durch konkrete und überprüfbare Tatsachen zu ersetzen. Nicht das Unternehmen soll behaupten, wie außergewöhnlich seine Leistung ist. Es soll die Fakten liefern, anhand derer andere diese Leistung beurteilen können.

Pressearbeit als Handwerk

Das Buch zeigt unter anderem, wie Themen entwickelt und auf Nachrichtenwert geprüft, Medien und Ansprechpartner ausgewählt, Presseinformationen aufgebaut, Aussagen belegt, Kontakte dokumentiert und Ergebnisse ausgewertet werden können.

Der Anspruch ist dabei bewusst nüchtern:

Pressearbeit kann die Voraussetzungen für redaktionelle Berichterstattung verbessern. Sie kann eine Veröffentlichung jedoch weder erzwingen noch garantieren.

Das Buch richtet sich an Unternehmen, Selbstständige und Personen, die Pressearbeit professionell betreiben oder externe Kommunikationsdienstleister kompetenter beurteilen möchten.

Denn auch wer Pressearbeit an eine Agentur delegiert, muss letztlich beurteilen können, ob ein Thema, eine Strategie und ein Ergebnis tatsächlich tragen.

Keine Tricks. Kein Hype. Keine garantierte Aufmerksamkeit. Sondern Methode, Erfahrung und belastbares Handwerk.

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Büro Dennis Besseler

Dennis Besseler

Aachener Str. 1193

50858 Köln

Deutschland

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email : mail@besseler.de

Dennis Besseler entwickelt praxisbasierte Konzepte für **Pressearbeit, Personal Branding und strategische Entscheidungsfindung**. Grundlage seiner Arbeit sind mehr als 30 Jahre Erfahrung mit Öffentlichkeit, Kommunikation und Medien. Seine Themen und Projekte führten ihn unter anderem zu *Galileo* und *Welt der Wunder*.



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