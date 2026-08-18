Reisenotfall: Neues Sicherheitssystem für Reisende und Angehörige

Der Kölner Autor Dennis Besseler hat aus über 30 Jahren Reise- und Expeditionserfahrung ein Notfallsystem entwickelt, das Reisende und Angehörige auf den Ernstfall vorbereitet.

PRESSEMITTEILUNG

Der Kölner Autor Dennis Besseler entwickelt aus über 30 Jahren Reise- und Expeditionserfahrung eine praktische Notfallstruktur für Reisende und ihre Angehörigen.

Was passiert, wenn ein Reisender im Ausland plötzlich selbst nicht mehr telefonieren, Dokumente aufrufen oder erklären kann, was geschehen ist? Der Kölner Autor Dennis Besseler hat aus über 30 Jahren Reise- und Expeditionserfahrung ein organisatorisches Notfallsystem entwickelt, das genau auf diese Situation vorbereitet.

Sein Buch „Sicherheit auf Reisen – Die Notfall-Checkliste für Reisende und Angehörige“ setzt nicht bei der Frage an, wie gefährlich Reisen sein können. Es behandelt eine andere: Wie organisiert man sich vor einer Reise so, dass im Ernstfall auch andere wissen, was zu tun ist?

„Ein Notfallsystem scheitert selten am Handeln. Es scheitert am Wahrnehmen – weil niemand rechtzeitig merkt, dass etwas nicht stimmt“, lautet einer der Grundsätze des Buches.

Vier Dokumente statt komplizierter Technik

Besseler bezeichnet das Buch ausdrücklich als Montageanleitung. Leser sollen nicht nur Informationen erhalten, sondern Schritt für Schritt ihr eigenes Sicherheitssystem aufbauen.

Das Ergebnis besteht aus vier zentralen Dokumenten: einer Notfallkarte, einem Handlungsblatt für Angehörige, einer digitalen Reiseakte und einem Vollmachtenpaket. Die Reiseakte wird für zwei Vertrauenspersonen freigegeben; das Vollmachtenpaket bleibt im Original zu Hause.

Der Ablauf für den Ernstfall folgt sieben Schritten: Reise vorbereiten, Rückmeldung vereinbaren, Abweichung erkennen, Lage einordnen, Maßnahmen starten, Behörden und Partner einbinden und Hilfe koordinieren.

Grundsicherung in 30 Minuten

Das System muss nicht vollständig an einem Tag eingerichtet werden. Die Grundsicherung ist auf rund 30 Minuten ausgelegt. Das vollständige System wird anschließend Schritt für Schritt aufgebaut.

Einer der ersten Schritte ist bewusst analog: eine Notfallkarte im Scheckkartenformat. Sie funktioniert ohne Strom, Mobilfunknetz oder Passwort und enthält unter anderem Notfallkontakte, Versicherungsinformationen und wichtige medizinische Angaben.

Damit schafft das System eine zusätzliche Sicherheitsebene für Situationen, in denen ein Smartphone verloren, beschädigt, leer oder nicht zugänglich ist.

Zwei Menschen wissen vorher, was zu tun ist

Ein weiterer Bestandteil des Systems sind zwei vorher festgelegte Vertrauenspersonen: eine Ansprechperson und eine Stellvertretung.

Ihre Aufgaben werden nicht erst im Notfall verteilt. Eine Person koordiniert, die andere kann übernehmen. Mindestens eine der beiden Personen bleibt während der Reise im Heimatland.

Damit soll verhindert werden, dass Angehörige im Ernstfall gleichzeitig improvisieren, Zuständigkeiten klären, Dokumente suchen und Ansprechpartner ermitteln müssen.

Aus über 30 Jahren Reise- und Expeditionserfahrung

Dennis Besseler greift für das Buch auf über 30 Jahre Reise- und Expeditionserfahrung zurück. Das Sicherheitssystem verbindet diese praktische Erfahrung mit einer klaren Entscheidungsstruktur:

Wahrnehmen. Einordnen. Entscheiden. Handeln.

Das Buch behandelt unter anderem Notfallkontakte und Erreichbarkeit, Reiseunterlagen, medizinische Informationen, Vollmachten und Datenschutz, Versicherungen, Behördenkontakte, Checklisten sowie Vorlagen für den persönlichen Einsatz.

Dabei versteht sich das System ausdrücklich als organisatorische Vorbereitung. Es ersetzt keine medizinische, rechtliche oder behördliche Hilfe und keine professionelle Notfallversorgung.

Der Grundgedanke des Buches:

„Orientierung schlägt Plan.“

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Dennis Besseler entwickelt praxisbasierte Konzepte für **Pressearbeit, Personal Branding und strategische Entscheidungsfindung**. Grundlage seiner Arbeit sind mehr als 30 Jahre Erfahrung mit Öffentlichkeit, Kommunikation und Medien. Seine Themen und Projekte führten ihn unter anderem zu *Galileo* und *Welt der Wunder*.



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