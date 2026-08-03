Menschen haben kein Informationsproblem – sie haben ein Orientierungsproblem

Aus 30 Jahren Expeditionen und Unternehmertum entstand eine App für bessere Entscheidungen unter Unsicherheit.

Menschen haben nicht zu wenig Informationen – sie haben zu wenig Orientierung

Noch nie hatten Menschen so viele Informationen zur Verfügung wie heute. Nachrichten, Podcasts, soziale Medien, künstliche Intelligenz und Suchmaschinen liefern Antworten innerhalb von Sekunden. Gleichzeitig fällt es vielen Menschen immer schwerer, Entscheidungen zu treffen.

Autor, Coach und Abenteurer Dennis Besseler beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit genau dieser Frage:

Warum geraten Menschen ins Stocken, obwohl sie über immer mehr Wissen verfügen?

Seine Antwort lautet: Das Problem ist häufig nicht fehlende Information, sondern fehlende Orientierung.

Auf Expeditionen in abgelegenen Regionen, auf Reisen durch mehr als 30 Länder, beim Aufbau eigener Unternehmen und in zahlreichen Situationen mit unvollständigen Informationen stellte sich immer wieder dieselbe Herausforderung: Entscheidungen müssen oft getroffen werden, bevor Sicherheit besteht.

Aus diesen Erfahrungen entstand die Dennis-Navigationslogik.

Das System basiert auf vier Schritten:

Wahrnehmen.

Einordnen.

Entscheiden.

Handeln.

Der Ansatz verfolgt ein einfaches Ziel: Menschen dabei zu unterstützen, auch dann handlungsfähig zu bleiben, wenn Informationen unvollständig sind, Risiken bestehen und die Zukunft nicht vorhersehbar ist.

„Viele Menschen suchen nach mehr Informationen. In Wirklichkeit fehlt ihnen häufig die Orientierung. Wer eine Situation falsch einordnet, trifft trotz vieler Informationen die falsche Entscheidung.“

Mit der Veröffentlichung der neuen App wird das System erstmals digital verfügbar.

Die Anwendung vermittelt die Grundlagen der Dennis-Navigationslogik und ermöglicht es Nutzern, ihre Entscheidungsfähigkeit anhand praxisnaher Szenarien zu trainieren.

Zu den Inhalten gehören:

o Einführung in die Dennis-Navigationslogik

o Interaktive Entscheidungstrainings

o Praxisnahe Szenarien aus Alltag, Beruf und Reisen

o Übungen zur strukturierten Entscheidungsfindung

o Weiterführende Inhalte zu Orientierung und Handlungsfähigkeit

Die App richtet sich an Menschen, die Verantwortung übernehmen müssen – im Beruf, im Unternehmen oder im privaten Alltag.

Im Unterschied zu vielen Motivations- und Selbstoptimierungsangeboten geht es dabei nicht um Durchhalteparolen oder Erfolgsversprechen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Menschen auch unter Unsicherheit handlungsfähig bleiben können.

Die App ist Teil eines größeren Projekts rund um Orientierung und Entscheidungen unter Unsicherheit. Dazu gehören Bücher, Vorträge, Coachings, Podcasts und digitale Lernangebote.

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Büro Dennis Besseler

Dennis Besseler

Aachener Str. 1193

50858 Köln

Deutschland

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web ..: https://besseler.de

email : mail@besseler.de

Dennis Besseler ist Autor, Speaker, Coach und Abenteurer. Seit seinem 14. Lebensjahr bereist er unterschiedliche Regionen der Welt und beschäftigt sich mit der Frage, wie Menschen unter Unsicherheit Entscheidungen treffen. Aus seinen Erfahrungen entwickelte er die Dennis-Navigationslogik – ein praxisorientiertes Modell für Orientierung, Entscheidungsfähigkeit und Handlungsfähigkeit.

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