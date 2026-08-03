Kollaps abwenden: MyPlus-Unternehmen fordert Neustart unseres Gesundheitssystems

Ohne Paradigmenwechsel im Gesundheitssystem wird das System unfinanzierbar! Starke Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger wird erforderlich!

Hamburg, 03.08.26. Das deutsche Gesundheitssystem steht vor dem demografisch bedingten Kollaps. Die Generation der Babyboomer erreicht das pflegeintensive Alter. Das bisherige System der reinen Reparaturmedizin ist finanziell und personell nicht mehr tragbar. Die aktuellen Reformversuche gleichen dem Löschen eines bereits brennenden Hauses. Mit dem beschlossenen Sparpaket im Gesundheitsbereich können die Krankenkassenbeiträge maximal für zwei Jahre stabil gehalten werden. Langfristig braucht daher unser Gesundheitssystem einen Paradigmenwandel, der Schutz vor der demografischen Falle bietet. Ziel muss es sein, dafür zu sorgen, dass Menschen bis zum Lebensende weitestgehend gesund bleiben. Auf die Gruppe der über 65jährigen entfällt nämlich weit über die Hälfte aller Krankheitssystemkosten.

Ein Paradigmenwechsel im Gesundheitssystem lässt sich nur erreichen durch

* eine drastisch gesteigerte Eigenverantwortung der Bürger für ihre eigene Gesundheit,

* die Weiterentwicklung von Ärzten zu erfolgsabhängig vergüteten „Medical Coaches“ (Ziel: Gesunderhaltung von Personen) und

* die Erschließung neuer Ertragsquellen für die Pharmaindustrie – ohne dabei eine Zweiklassenmedizin zuzulassen.

Das bestehende Gesundheitssystem ist darauf ausgerichtet, Krankheiten meist symptomatisch zu behandeln. Eine Ursachenanalyse und -behebung bei ganzheitlicher Betrachtungsweise des Körpers wird nicht vorgenommen. Dabei handelt es sich um chronische Krankheiten, die den Einzelnen oft das ganze Leben begleiten und damit über die Lebenszeit gerechnet hohe Gemeinwohl-Kosten verursachen. Diese könnten bei geeigneter frühzeitiger gesundheitlichen Prävention vermieden werden. Die Akutmedizin – beispielsweise die Behandlung von Knochenbrüchen – ist hiervon jedoch explizit ausgenommen.

Die Menschen müssen von Ärzten (Medical Coaches) aktiv darin unterstützt werden, das Fundament ihrer Gesundheit eigenständig zu stabilisieren, bevor chronische Krankheiten ausbrechen. Das hilft, Krankheiten zu verhindern und damit Kosten zu sparen. Für diesen Paradigmenwandel im Gesundheitssystem gilt es jedoch zwei große Herausforderungen zu meistern:

* Das derzeitige Geschäftsmodell der Pharmaindustrie und Ärzte erodiert. Hier gilt es, neue, staatlich geförderte Geschäftsmodelle für die heimische Pharmaindustrie zu etablieren. Und Modi zu generieren, wie Ärzte für die Gesunderhaltung der Menschen messbar erfolgsabhängig entlohnt werden.

* Das politische System ist für die Umsetzung dieser Maßnahmen von der Struktur her wenig gut ausgelegt: Politiker agieren naturgemäß in kurzen Wahlperioden von vier Jahren und scheuen meist langfristige Reformen, zumal ein Paradigmenwechsel des Gesundheitssystems sogar mindestens zwei Generation braucht, um zur vollen Wirksamkeit zu kommen. Um diesem Konflikt aus dem Weg zu gehen, sollte man strategiegeleitet einen Stufenplan entwerfen, wobei die Realisierung jeder einzelnen Stufe eine Chance hat, in einer Legislaturperiode realisiert zu werden. Die erste Stufe der Gesundheitsreform wurde schon beschlossen. Was jetzt noch fehlt ist die wirksame Umsetzung. Und der modular aufgebaute Strategieplan für den Paradigmenwechsel insgesamt.

Die MyPlus GmbH ruft Entscheidungsträger aus Politik, Medizin und Wirtschaft dazu auf, diesen ganzheitlichen Hebel zur Rettung des sozialen Sicherungssystems über Legislaturperioden hinweg anzuerkennen und den rechtlichen Rahmen für diesen Wandel zu schaffen.

„Die Sanierung des Gesundheitssystems gelingt nicht durch das bloße Verwalten von Dauerkrisen und das Schielen auf die nächste Wahl. Nur die konsequente Umsetzung eines intelligenten, langfristigen Stufenplans führt zu einem notwendigen Paradigmenwechsel in der Medizin hin zu mehr Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger für ihre Gesundheit. Und damit auch zu beherrschbaren Kosten“, so Dr. Heinz Wings, geschäftsführender Gesellschafter der MyPlus GmbH.

Dem Ziel der wirksamen gesundheitlichen Prävention hat sich die MyPlus GmbH mit ihrer Marke www.myhealthy.plus verschrieben. Wir erkennen, dass immer mehr Menschen Eigenverantwortung für ihre Gesundheit übernehmen. Und das ist eine sehr sinnvolle Entwicklung. Doch eines ist auch klar (https://myplus.plus/421/pressemeldungen): Ohne explizites gesundheitliches Wissen und eigene Willenskraft ist gesundheitliche Prävention nur suboptimal möglich. Man stochert mit der Stange im Nebel. Was aber das Wissen betrifft, kann der Reader „Gesund jung bleiben – Wissen und Willenskraft erforderlich“ https://amzn.to/3uO3370, unterstützen.

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Herr Heinz Wings

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email : Heinz.Wings@myhealthy.plus

Die MyPlus GmbH ist ein Branding-Unternehmen, das sich auf die Themen Gesundheit, Finanzen und Nachhaltigkeit spezialisiert hat. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, auf die Notwendigkeit gesundheitlicher Prävention aufmerksam zu machen und darüber hinaus für eine faire medizinische Versorgung einzutreten. Wir glauben fest daran, dass gesundheitliche Prävention durch Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger bei Anleitung von Ärzten2.0 (Medical Coaches) entscheidend ist für die Gestaltung eines nachhaltig finanzierbaren Gesundheitssystems.

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