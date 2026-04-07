MyPlus GmbH setzt sich für gesundheitliche Prävention und Strukturwandel im Gesundheitssystem ein

Hausärzte sollten „Medical Coaches“ werden!

Hamburg, 7. April 2026 – MyPlus GmbH, ein auf Gesundheit, Finanzen und Nachhaltigkeit spezialisiertes Branding-Unternehmen, setzt sich anlässlich des Weltgesundheitstages am 7. April 2026 für eine Neuausrichtung im Gesundheitssystem ein. Die MyPlus GmbH fordert einen Paradigmenwechsel hin zur medizinischen Prävention sowie ein Ende der Zweiklassengesellschaft im deutschen Gesundheitswesen.

Das Engagement der MyPlus GmbH für gesundheitliche Prävention und Gleichberechtigung

Die MyPlus GmbH strebt an, einen entscheidenden Beitrag zur Reform des Gesundheitssystems zu leisten. Ihr Fokus liegt dabei auf der gesundheitlichen Prävention, die laut MyPlus GmbH zur Senkung der allgemeinen Kosten im Gesundheits- und Pflegebereich führen könne. Die Geschäftsführung ist der Ansicht, dass „neben den kurzfristigen Cost-cutting-Maßnahmen auch strategisch wirkende Präventions-Maßnahmen parallel angeschoben werden“ müssen, um die strukturellen Probleme im Gesundheitssystem in Deutschland zu lösen. Dr. Heinz Wings, Geschäftsführer der MyPlus GmbH, betonte, dass „Jeder in Deutschland sich zudem medizinische Prophylaxe auch leisten können“ sollte und fügte hinzu, dass es eine „Zweiklassengesellschaft […] heute und in Zukunft in der Medizin nicht geben“ dürfe.

Der Weg zur gesunden Lebensspanne und Kostensenkung im Gesundheitssystem

Die MyPlus GmbH hat eine Mission: Die Erhöhung der „Healthy Lifespan“, den Zeitraum, in dem Menschen gesund leben. Durch Prävention und effiziente Behandlung könne nicht nur die gesunde Lebensspanne der Menschen verlängert werden, sondern auch die Kosten des Gesundheitssystems würden langfristig stark reduziert und beherrschbar. Die MyPlus GmbH sieht in gesundheitlicher Prävention sowohl einen individuellen als auch einen gesellschaftlichen Mehrwert. Die Menschen könnten durch gezielte Präventionsmaßnahmen länger gesund leben, die Gesellschaft insgesamt profitiere durch signifikante Einsparungen im Gesundheits- und Pflegebereich. Die Aussagen von Dr. Wings im Rahmen des Weltgesundheitstages markieren den Beginn einer Reihe von Maßnahmen, die von MyPlus GmbH in den kommenden Monaten zur Förderung der gesundheitlichen Prävention und zur Bekämpfung von Ungleichheiten im Gesundheitswesen veranlasst werden. Die MyPlus GmbH lädt alle, die an einem gesunden Lebensstil interessiert sind, zur aktiven Teilnahme an diesen wichtigen Gesundheitsinitiativen ein.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MyPlus GmbH

Herr Dr. Heinz Wings

Ballindamm 39

20095 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 99 999 3310

web ..: https://myplus.plus/421/pressemeldungen

email : Heinz.Wings@myhealthy.plus

Die MyPlus GmbH ist ein Branding-Unternehmen, das sich auf die Themen Gesundheit, Finanzen und Nachhaltigkeit spezialisiert hat. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, auf die Notwendigkeit gesundheitlicher Prävention aufmerksam zu machen und darüber hinaus für eine faire medizinische Versorgung einzutreten. Wir glauben daran, dass gesundheitliche Prävention und Gleichberechtigung im Gesundheitswesen entscheidend sind für die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft.

Pressekontakt:

MyPlus GmbH

Herr Dr. Heinz Wings

Ballindamm 39

20095 Hamburg

fon ..: 040 99 999 3310

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