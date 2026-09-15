Warum ein Hundebett kein Wegwerfprodukt sein sollte

CHILL THE DOG® entwickelt langlebige Hundeschlafplätze aus Naturmaterialien mit waschbaren Bezügen und austauschbaren Komponenten – für qualitätsbewusste Hundehalter.

CHILL THE DOG® setzt bei Hundeschlafplätzen auf Naturmaterialien, waschbare Bezüge und austauschbare Komponenten – für Hundehalter, die Qualität bewusst auswählen

Grevenbroich, 15. September 2026 – Hundebetten gehören zu den Produkten, die im Alltag stark beansprucht werden. Haare, Schmutz, Feuchtigkeit und tägliche Nutzung hinterlassen ihre Spuren. Ist der Bezug verschlissen, die Füllung durchgelegen oder eine gründliche Reinigung kaum möglich, wird häufig das komplette Bett ersetzt.

Dass es auch anders geht, zeigt CHILL THE DOG®. Das Unternehmen aus Grevenbroich entwickelt Hundeschlafplätze mit dem Anspruch, natürliche Materialien, durchdachte Funktion und eine möglichst lange Nutzungsdauer miteinander zu verbinden.

Statt kurzlebiger Massenware stehen robuste Hanf-Naturfaser, Naturlatex, Kokosfaser und Schafwolle im Mittelpunkt. Waschbare und austauschbare Bezüge sowie separat nutzbare Liegeflächen sollen dafür sorgen, dass nicht gleich ein vollständiges Hundebett ersetzt werden muss, wenn sich die Bedürfnisse des Hundes verändern oder einzelne Bestandteile nach Jahren erneuert werden sollen.

„Für mich bedeutet Nachhaltigkeit vor allem, Dinge so auszuwählen und zu entwickeln, dass man lange Freude daran hat“, sagt Heike Ahrens, Gründerin und Inhaberin von CHILL THE DOG®. „Ein Hundebett kann noch so nachhaltig beworben werden – wenn es nach kurzer Zeit komplett ausgetauscht werden muss, ist wenig gewonnen.“

WENN HUNDEHALTER BEIM HUNDEBETT GENAUER HINSCHAUEN

Die Ansprüche an Hundeprodukte haben sich verändert. Für viele Halter ist längst nicht mehr allein entscheidend, ob ein Hundebett weich aussieht oder farblich ins Wohnzimmer passt.

Sie wollen wissen, aus welchen Materialien ihr Hundeschlafplatz besteht, wie er gereinigt werden kann und ob sich einzelne Teile später ersetzen lassen. Besonders bei einem Gegenstand, auf dem ein Hund viele Stunden täglich verbringt, spielen Material und Verarbeitung eine zunehmend wichtige Rolle.

Genau dort setzt CHILL THE DOG® an.

Für die Außenbezüge der Hundebetten, Hundematten und Hundekissen verwendet das Unternehmen 100 % Hanf-Naturfaser. Der schwere, dicht gewebte Stoff ist robust und für den täglichen Einsatz ausgelegt. Er ist antistatisch und geruchsbindend, Hundehaare setzen sich vergleichsweise wenig im Gewebe fest und lassen sich ausschütteln, absaugen oder ausbürsten.

Ein entscheidender Punkt im Hundealltag: Die Hanfbezüge sind bei 60 °C waschbar und können im Schonprogramm in den Trockner.

WASCHEN KÖNNEN, OHNE DAS GANZE HUNDEBETT ZU WASCHEN

Gerade bei größeren Hundebetten wird schnell deutlich, wie wichtig ein sinnvoller Aufbau ist. Ein komplettes Bett passt kaum in eine normale Waschmaschine. Deshalb trennt CHILL THE DOG® Außenbezug, Schutzbezug und Liegefläche voneinander.

Direkt über Matratze oder Innenkissen befindet sich bei den entsprechenden Schlafplätzen ein zusätzlicher atmungsaktiver Schutzbezug. Dieser ist abwaschbar und kann bei bis zu 95 °C gewaschen werden. Der darüberliegende Hanfbezug lässt sich separat abnehmen und bei 60 °C reinigen.

Das erleichtert die Pflege im Alltag und kann besonders für Hundehalter interessant sein, deren Hunde unter Allergien, Milbenproblemen oder empfindlicher und gereizter Haut leiden oder deren Schlafplatz besonders häufig gereinigt werden muss.

Auch bei älteren Hunden, Welpen oder gelegentlicher Inkontinenz lässt sich ein solcher Aufbau wesentlich unkomplizierter sauber halten.

NICHT JEDER HUND MÖCHTE GLEICH LIEGEN

Neben den Materialien gehört die Liegefläche zu den wichtigsten Bestandteilen eines Hundebettes. Doch Hunde haben unterschiedliche Vorlieben.

Während der eine Hund gerne stabil und flach liegt, möchte ein anderer stärker einsinken. Große oder ältere Hunde stellen wiederum andere Anforderungen an ihre Unterlage als leichte, junge Tiere.

CHILL THE DOG® bietet deshalb unterschiedliche Liegeflächen an. Je nach Modell stehen unter anderem stabile Kombinationen aus Kokosfaser und Naturlatex, punktelastische Kissen aus Naturlatexflocken, orthopädischer Schaumstoff oder besonders weiche Füllungen zur Auswahl.

Beim Hundebett „Langschläfer“ liegt die eigentliche Liegefläche lose im gepolsterten Rand. Sie kann herausgenommen und separat verwendet oder später gegen eine andere Variante ausgetauscht werden.

Ein Hund, der heute gerne weich liegt, muss also nicht zwangsläufig in einigen Jahren ein völlig neues Bett bekommen, wenn er später eine festere und stärker stützende Unterlage bevorzugt.

LANGLEBIGKEIT BEGINNT BEI DER KONSTRUKTION

Dieser modulare Gedanke zieht sich durch das Sortiment.

Für verschiedene Hundebetten, Hundekissen und Hundematten sind Wechsel- und Schutzbezüge erhältlich. Die Liegeflächen können unabhängig von den Außenbezügen genutzt werden und für besondere Anforderungen sind auch Maßanfertigungen möglich.

Für CHILL THE DOG® ist das ein wesentlicher Bestandteil von Qualität.

„Wir möchten Produkte entwickeln, die nicht schon beim Kauf darauf ausgelegt sind, irgendwann vollständig ersetzt zu werden“, erklärt Ahrens. „Wenn ein Bezug nach vielen Jahren nicht mehr gefällt oder eine andere Liegefläche besser zum Hund passt, sollte deshalb nicht automatisch das ganze Hundebett entsorgt werden müssen.“

NATURMATERIALIEN – OHNE RUSTIKALE OPTIK

Der Anspruch an die Materialien soll bei CHILL THE DOG® nicht zulasten des Designs gehen.

Klare Formen, zurückhaltende Farben und der charakteristische Hanfstoff machen die Hundeschlafplätze zu Produkten, die bewusst auch für Wohnräume entwickelt wurden.

Denn wer viel Wert auf Materialien, Möbel und Einrichtung legt, möchte diesen Anspruch häufig auch beim Schlafplatz des Hundes nicht aufgeben.

Damit richtet sich CHILL THE DOG® insbesondere an qualitätsbewusste Hundehalter, die nicht möglichst billig, sondern möglichst sinnvoll kaufen möchten: mit Blick auf Material, Verarbeitung, Pflege und eine lange Nutzung.

AUS DER SUCHE NACH EINEM GEEIGNETEN SCHLAFPLATZ ENTSTAND EINE MARKE

Die Geschichte hinter CHILL THE DOG® begann bereits 2018 mit Hund Leo. Seine Milben-Allergie brachte Heike Ahrens dazu, sich intensiv mit Materialien und der Reinigung von Hundeschlafplätzen auseinanderzusetzen.

Aus der Suche nach einer geeigneten Lösung entstanden erste eigene Hundematten. Daraus entwickelte sich schließlich CHILL THE DOG®, das 2021 gegründet wurde.

Heute gehören neben Hundebetten und Hundematten auch Hundekissen, Hundedecken und Hundehöhlen zum Sortiment. Hanf-Naturfaser wird dabei unter anderem mit Naturlatex, Kokosfaser und Schafwolle kombiniert.

Der Grundgedanke ist geblieben: Ein Hundeschlafplatz soll nicht nur am ersten Tag überzeugen. Er soll sich im Alltag bewähren, gut sauber halten lassen und möglichst lange genutzt werden können.

ÜBER CHILL THE DOG®

CHILL THE DOG® wurde 2021 von Heike Ahrens in Grevenbroich gegründet. Das Unternehmen entwickelt hochwertige Hundeschlafplätze und Hundedecken mit einem besonderen Fokus auf natürliche Materialien, langlebige Konstruktionen und unkomplizierte Pflege.

Zum Sortiment gehören Hundebetten, Hundematten, Hundekissen, Hundedecken und Hundehöhlen sowie Wechsel- und Schutzbezüge. Verwendet werden unter anderem 100 % Hanf-Naturfaser, Naturlatex, Kokosfaser und Schafwolle. Viele Produkte sind in verschiedenen Größen erhältlich; individuelle Maßanfertigungen sind ebenfalls möglich.

Weitere Informationen unter:

www.chillthedog.de

PRESSEKONTAKT

CHILL THE DOG®

Heike Ahrens

Am Sägewerk 27

41516 Grevenbroich

Deutschland

Telefon: 01590 6112741

E-Mail: heike.ahrens@chillthedog.de

Web: www.chillthedog.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CHILL THE DOG®

Frau Heike Ahrens

Am Sägewerk 27

41516 Grevenbroich

Deutschland

fon ..: 015906112741

web ..: https://chillthedog.de/

email : heike.ahrens@chillthedog.de

CHILL THE DOG® wurde 2021 von Heike Ahrens in Grevenbroich gegründet. Die Idee entstand bereits 2018 aus der Suche nach einem geeigneten Schlafplatz für ihren Hund Leo, der unter einer schweren Milben-Allergie litt. Heute entwickelt CHILL THE DOG® hochwertige Hundebetten, Hundematten, Hundekissen, Hundedecken und Hundehöhlen mit Fokus auf natürliche Materialien, langlebige Konstruktionen und unkomplizierte Pflege. Verarbeitet werden unter anderem 100 % Hanf-Naturfaser, Naturlatex, Kokosfaser und Schafwolle. Waschbare und austauschbare Bezüge sowie verschiedene Liegeflächen ermöglichen eine langfristige Nutzung. Viele Produkte sind auch als Maßanfertigung erhältlich. Das Unternehmen richtet sich an qualitätsbewusste Hundehalter, die Wert auf natürliche Materialien, Funktion, Design und Langlebigkeit legen. Weitere Informationen unter www.chillthedog.de

Pressekontakt:

CHILL THE DOG® – Natürliches für coole Nasen

Frau Heike Ahrens

Am Sägewerk 27

41516 Grevenbroich

fon ..: 015906112741

email : heike.ahrens@chillthedog.de

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