Wenn Sie das Beste für Ihren Vierbeiner wollen, haben Sie es mit unseren Hanf-Hundebetten jetzt gefunden – versprochen. Was bei Hanf-Hundebetten von CHILL THE DOG® den großen Unterschied macht? Das…

(Grevenbroich, April 2022) Eine Produktentwicklung auf Basis eigener Erfahrungen sind die neuen Hanf-Hundematten und -kissen des Start-ups CHILL THE DOG®. Das Unternehmen setzt auf das nahezu unzerstörbare Material Hanf, um auch für allergiegeplagte Hunde aller Größen gesunde, robuste, umweltfreundliche und nachhaltigen Liege- und Lieblingsplätze herzustellen.

Hanffasern sind 10-mal stärker als Holzfasern und viermal stärker als Baumwolle. Diese Tatsache ließ Heike Ahrens aus Grevenbroich (NRW) aufhorchen. Lange hatte sie nach einem Hundebett gesucht, das weitgehend frei von Allergenen ist und ohne Chemie auskommt. Der Grund: Ahrens‘ Hund Leo litt unter schmerzhaften Entzündungen der Augen und Ohren, unter kahlen Stellen im Fell und gerötete Hautpartien am Bauch und unter den Achseln.

Hanf wird nachhaltig und ohne Einsatz von Pestiziden oder Herbiziden angebaut. Die Hanffaser absorbiert rund 30 Prozent ihres Eigengewichts an Feuchtigkeit und fühlt sich auf der Haut angenehm weich an. Zudem ist sie antiallergisch. Dazu ist Stoff aus Hanf extrem robust und langlebig, kann bei 60 Grad gewaschen und auch maschinell getrocknet werden.

Heike Ahrens setzte sich an die Nähmaschine und bereits auf dem ersten Prototyp schlief Hund Leo deutlich entspannter – seine Beschwerden ließen nach. Als die große Nachfrage in ihrem Netzwerk ihre Kapazitäten übertraf, engagierte Heike Ahrens eine deutsche Näherei, die die Bezüge der Matten und Kissen in hervorragender Qualität produziert.

Heike Ahrens erklärt: „Wir verwenden ausschließlich Öko-Tex zertifizierte Materialien und sehr dicke Hanf-Stoffe in Bio-Qualität, die von den Hunden sehr gut toleriert und nach Rücksprache mit den Hundehaltern von ihren Vierbeinern gut angenommen werden.“ Hundebesitzer schätzen nach eigenen Aussagen die robuste Verarbeitung und damit die Langlebigkeit der Hundematten und Hundekissen. Krallen und Zähne können den solide verarbeiteten Hundebetten so gut wie nichts anhaben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CHILL THE DOG®

Frau Heike Ahrens

Am Sägewerk 27

41516 Grevenbroich

Deutschland

fon ..: 015906112741

web ..: https://chillthedog.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Das Start-up CHILL THE DOG® wurde 2020 gegründet. Das Unternehmen spezialisiert sich ausschließlich auf Hundematten und Hundekissen mit Bezugsstoffen aus äußerst robustem Hanf. Die nachhaltigen Hundebetten in Premium-Qualität werden in Deutschland gefertigt.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

CHILL THE DOG®

Frau Heike Ahrens

Am Sägewerk 27

41516 Grevenbroich

fon ..: 015906112741

web ..: https://chillthedog.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.