Mundor Rollen ist ein erfahrener Entwickler und Produzent von moderner Fördertechnik. Der Fachbetrieb fertigt Tragrollen und Abroller nach Maß aus Kunststoff und Aluminium.

Die hochwertigen Erzeugnisse Made in Germany können an individuelle Erfordernisse angepasst und zeitnah geliefert werden. Hier erfahren Sie mehr über unser breites Produktspektrum.

Hochwertige Tragrollen

Aus Aluminium und Kunststoff fertigt Mundor Rollen moderne und flexible Tragrollensysteme an. Diese werden mit einem Außengewinde ausgestattet und exakt auf die benötigte Einbaulänge zugeschnitten. Die Tragrollensysteme sind einer verzinkten Stahlachse sowie Kugellagern ausgestattet. In Abhängigkeit von Art und Größe können die Tragrollen eine Last von bis zu 20 Kilogramm meistern. Eine individuelle Anpassung von Rollendurchmesser, Achslänge und Rohrdurchmesser ist möglich.

Moderne und praktische Abroller

Mundor Rollen fertigt modernen und praktische Abrollsysteme mit PVC Schlauch. Aus geformtem Blech entstehen flexible Abroller. Ihre Beschichtung schont die Waren und sorgt für mehr Griffigkeit der Rollen. Die Abrollsysteme sind kugelgelagert und können in Kombination mit Colis in verschiedenen Durchmessern verwendet werden. Die Gummifüße sorgen für einen soliden Stand und verhindern ein Verrutschen im Gebrauch. Alle Abroller produziert Mundor Rollen nach individuellen Vorgaben. Sie halten einer Traglast von bis zu 460 Kilogramm problemlos stand. Deshalb kann man sie auch mit schweren Waren bedenkenlos verwenden. Spezielle Abrollermodelle fertigt der Fachbetrieb für Folien, Teppiche, Kabel und Tapeten.

Hier die Abrollermodelle im Überblick:

– Folienabroller

– Kabelabroller

– Blechabroller

– Teppichabroller

– Tapetenabroller

Hochwertige und günstige Lösungen für Fördertechnik

Mundor Rollen kann im Bereich der Fördertechnik Kundenwünsche schnell und flexibel umsetzen. Tragrollen und Abroller werden nach Maß gefertigt und präzise auf ihren Gebrauch zugeschnitten. Sie warten mit einer hohen Material- und Fertigungsqualität auf. Ferner verfügen sie über millimetergenaue Maße und können flexibel in Lager, Werkstatt, Industrie und Gewerbe genutzt werden. Kugelgelagerte Rollensysteme überzeugen mit einer hervorragenden Stabilität und einer hohen Traglast. Maßanfertigungen für spezielle Anforderungen, zum Beispiel für Teppiche, Folien, Kabel und Tapeten, sind jederzeit möglich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ahmet Vural & Sead Krezovic GbR

Herr Sead Krezovic

Springweg 1

59192 Bergkamen

Deutschland

fon ..: 02307 2418715

web ..: https://mundor-metall.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Pressekontakt:

Ahmet Vural & Sead Krezovic GbR

Herr Ahmet Vural

Springweg 1

59192 Bergkamen

fon ..: 02307 2418715

web ..: https://mundor-metall.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.