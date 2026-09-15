DMEXCO Masterclass: In vier Wochen live – RAK Ceramics migriert KLUDI-Shop auf Shopify Plus

TechDivision, Shopify und RAK Ceramics stellen den Case auf der DMEXCO 2026 in einer gemeinsamen Masterclass vor. Im Fokus steht dabei insbesondere, wie man eine solch enge Timeline ermöglichen kann.

Kolbermoor, [15. September 2026] – Der Keramik Konzern RAK Ceramics hat den D2C-Shop seiner deutschen Armaturen Marke KLUDI in den Vereinigten Arabischen Emiraten innerhalb von lediglich vier Wochen von Magento auf Shopify Plus migriert. Umgesetzt hat das Projekt der Shopify Plus Partner TechDivision. Auf der DMEXCO 2026 stellen beide Unternehmen den Case gemeinsam mit Shopify in einer Masterclass vor: am 24. September um 13:45 Uhr im Raum Commerce 7A unter dem Titel „Migration on Steroids“.

Ausgangslage: hohe Betriebskosten, brüchige SAP-Anbindung

RAK Ceramics mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist einer der weltweit größten Keramikhersteller. Das 1989 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 12.000 Mitarbeitende, erzielt einen Jahresumsatz von etwa einer Milliarde US-Dollar und beliefert Kunden in mehr als 150 Ländern. Zum Konzern gehören neben der Kernmarke auch RAK Porcelain sowie die deutsche Armaturen Marke KLUDI.

Die drei D2C-Shops der Gruppe liefen bislang auf Magento, umgesetzt und weiterentwickelt über einen externen Entwicklungspartner. Die laufenden Betriebskosten waren hoch, die SAP-Integration arbeitete über Jahre hinweg nicht zuverlässig. Bestellungen mussten teilweise manuell abgewickelt werden.

Der Scope als eigentliche Projektentscheidung

Möglich wurde der Vier-Wochen-Zeitplan durch einen konsequent priorisierten Umfang: Ziel der ersten Phase war ein lauffähiger Shop, über den Bestellungen möglich sind und die bisherige Commerce-Plattform abgeschaltet werden kann. Design-Feinschliff, Analytics und die tiefere PIM-Anbindung folgen in einer zweiten Phase. SAP-Integration und CMS-Migration laufen als eigene Workstreams.

„Was für uns den Unterschied gemacht hat, war die sehr offene Kommunikation, gerade an den Stellen, an denen es unbequem wurde. TechDivision hat uns nicht erzählt, was alles möglich wäre, sondern mit uns entschieden, was wirklich nötig ist. Dieses konsequente ,Weniger ist mehr‘ war die Grundlage dafür, dass wir überhaupt ein Minimum Marketable Viable Product in vier Wochen live bekommen haben. Der pragmatische Ansatz hat sich für uns ausgezahlt, und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit beim Rollout der übrigen Shops.“

Christian Brinkmann, Global Head of E-Commerce bei RAK Ceramics

„Die spannendere Frage ist nicht, was wir in vier Wochen geschafft haben, sondern was wir bewusst weggelassen haben – und warum das dem Projekterfolg nicht geschadet hat. Genau darüber sprechen wir in der Masterclass offen, gemeinsam mit dem Kunden.“

Stefan Willkommer, Co-Founder und CEO der TechDivision GmbH

Vom Einzelshop zum internationalen Rollout

Aus der Migration des einzelnen Marken-Shops wird im Anschluss der Rollout für weitere Portale in verschiedenen Ländern und Märkten. Dazu gehört auch die Anbindung einer gemischten SAP-Landschaft aus S/4HANA und R/3, die über einen gemeinsamen Integration-Layer bedient wird.

Masterclass auf der DMEXCO 2026

„Migration on Steroids: In 4 Wochen zu Shopify Plus“

Donnerstag, 24. September 2026, 13:45 Uhr, Raum Commerce 7A

Auf der Bühne: Christian Brinkmann (Global Head of E-Commerce, RAK Ceramics) und Stefan Willkommer (CEO, TechDivision) gemeinsam mit Shopify

TechDivision ist auf der DMEXCO 2026 zudem als Co-Aussteller am Stand des DXP-Anbieters Ibexa in Halle 6 (C038) vertreten. Gesprächstermine lassen sich vorab buchen unter:

https://www.techdivision.com/dmexco-2026

Über RAK Ceramics

RAK Ceramics wurde 1989 in Ras Al Khaimah gegründet und zählt zu den weltweit größten Herstellern von Keramikprodukten. Das Unternehmen produziert Wand- und Bodenfliesen, Sanitärkeramik, Geschirr und Armaturen, beschäftigt weltweit rund 12.000 Mitarbeitende und ist in mehr als 150 Ländern aktiv. Zur Gruppe gehören unter anderem RAK Porcelain und die deutsche Armaturen Marke KLUDI. www.rakceramics.com

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