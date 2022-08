Bei der Firmen-Veranstaltung von Rewe wurden dieses Jahr gleich zwei Künstler gebucht. Mit Origami konnte Sabrina begeistern und die Seifenblasenshow von Blub war ein weiteres Highlight dieses Events.

München. Auch in diesem Jahr hatte Rewe für seine deutschlandweit eingesetzten Mitarbeiter die ein oder andere Überraschung im Gepäck. Wie in jedem Jahr wurden wieder diverse Künstler für die Veranstaltungen gebucht. Beim gemeinsamen Treffen im Royal Hotel durften sich die Gäste auf Sabrina und Blub freuen, die mit sehr originellen Showacts zu unterhalten wussten.

KÜNSTLERIN SCHMÜCKTE DIE VERANSTALTUNG MIT BUNTEN ORIGAMIS

Schon bei Ankunft der Geladenen des Events begeisterte Sabrina als Papierkünstlerin und empfing die Mitarbeiter in einem augenfälligen Kleid, auch dieses aus Papier gefaltet und ein Kunstwerk für sich. Wer einen Blick auf das Kleid und den Origami Walkact werfen möchte, kann dies unter https://www.blubshow.de/kuenstler-fuer-veranstaltungen gerne tun. In ihrer Showeinlage wurde geknickt und gefaltet bis das flache Blatt zu einer plastischen Skulptur wurde, welche dann von Sabrina an die dankbaren Zuschauer verteilt wurden. Ein Einhorn oder eine Blume, kein Problem. Oder sollte es lieber Schmuck sein? Die als Origami Künstlerin erfüllte viele Wünsche und brachte damit diese Veranstaltung ist Rollen. Diese lief in diesem Jahr unter dem Motto „bunt“ und so fügte sich die ausgewählte Unterhaltung nahtlos in eben diese Überschrift ein.

MOTTO DER VERANSTALTUNG WAR „BUNT“, SO WIE DIE SEIFENBLASEN VON BLUB

Schlag auf Schlag ging es weiter bei der Firmenfeier in diesem Jahr. Kaum waren alle Kollegen beisammen und hatten Ihre Plätze gefunden, wurde das Rahmenprogramm dieser Veranstaltung durch einen weiteren Künstler erweitert. Blub, so hieß der ganz in lila gekleidete Entertainer mit überdimensionalem Zylinder und runder Brille. Was dieser Unterhaltungskünstler vorführte mutete zauberhaft an und war etwas für das Auge. Denn Blub präsentierte eine Seifenblasenshow, in der er mit den Grenzen der Physik zu spielen schien. Einen Trailer der Showeinlage kann man unter https://www.blubshow.de/showacts-fuer-veranstaltungen-buchen sehen. So überraschte er die Gäste mit Seifenblasen, die er mit Nebel füllte und andere, die wie ein Karussell im Kreis zu drehen schienen. Stetig stiegen die glänzenden Kugeln dirigiert von Blub mal hoch, mal schwebten sie herunter und mal tanzten Sie um ihn herum. Dann hatte der Künstler für dieses Veranstaltung noch ein ganz besonderes Highlight einstudiert, nämlich Seifenblasen mit bloßen Händen schier aus dem Nichts zu zaubern. Dabei lächelte Blub immer wieder verschmitzt und schien selbst über die schaumigen Skulpturen zu staunen. Der Seifenblasenkünstler wurde mit viel Applaus vom Publikum entlassen und sorgte auch beim anschließenden Büffet noch für jede Menge Gesprächsstoff.

Wieder einmal eine gelungene Veranstaltung, so der einstimmige Tenor bei den Damen und Herren von Rewe. Die Wahl der Location konnte ebenso begeistern wie die gebuchten Künstler, die mehr als überzeugen konnten. So darf man schon gespannt sein, welche Künstler für die kommenden Veranstaltungen des Unternehmens in Planung sind. Mit diesem Abend hat man jedenfalls das Ziel erreicht, den Teamgeist zu stärken.

