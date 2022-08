Ziel ist die Senkung der Kosten der Vertriebspartner und die kontinuierliche Optimierung der Preisgestaltung.

Bei der neuen Integration werden die umfassenden Daten aus dem Hotelmanagement System (PMS) von SIHOT mit dem IDeaS G3 Revenue Management System (RMS) kombiniert, um für Hotels überdurchschnittliche Ergebnisse zu liefern.

Mit dem branchenweit ersten Channel Forecasting Dashboard von IDeaS wird SIHOT-Kunden eine vollständige Transparenz der Rentabilität geboten. Die verbesserte Schnittstelle verfügt darüber hinaus über Vorteile, über die die meisten Hotelmanagement Systeme (PMS) nicht verfügen. Sie liefert unter anderem aussagekräftigere Daten des Hotels oder einer gesamten Hotelgruppe.

Unterstützt durch maschinelles Lernen, verbindet das IDeaS G3 Revenue Management System (RMS) bereits getätigte Reservierungs- und Transaktionsdaten zusammen mit der Umsatzprognose des Hotels, um so genaue Marktnachfrageprognosen zu liefern. Das System bietet Einblick in Stornierungs- und No-Show-Muster, Preissensitivität und Marktverhalten und maximiert den Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPar) unter Berücksichtigung spezifischer Beschränkungen – beispielsweise für Überbuchungen.

„Als langjährige Partner haben IDeaS und SIHOT die Messlatte immer hoch gelegt, damit qualitativ hochwertige Lösungen für das Gastgewerbe angeboten werden können“, so Carsten Wernet, Chief Executive Officer bei SIHOT. „Unsere neue Integration in G3 RMS hebt die Hotelumsatzoptimierung auf die nächste Stufe, um wirklich von dem breiten Datenquerschnitt innerhalb eines Hotelsystems zu profitieren. Gemeinsam mit wertvollen Umsatzdaten und Daten von Drittanbietern. Hotels sehen heute berechtigterweise die Notwendigkeit, schneller auf dem Markt zu reagieren, mehr Sichtbarkeit und Transparenz bei Preisentscheidungen zu haben und sich auf die Gesamtrentabilität zu konzentrieren. Diese neue Integration hilft ihnen dabei, diese Ziele zu erreichen.“

Sanjay Nagalia, Mitbegründer, COO und CTO von IDeaS, fügt hinzu: „Wir sorgen dafür, dass Hoteliers ihre Vertriebs- und Marketingstrategien optimieren, damit sie wertvolle Gäste für sich gewinnen und auch halten. Einblicke in Echtzeit zum Verständnis und zur Prognose zukünftiger Belegungen, Kosten und Netto-KPIs nach Kanal helfen bei der Optimierung von Strategien und Taktiken, um eine gut eingespielte, proaktive Vertriebsstrategie aufrecht zu erhalten. Für Hotels ist es entscheidend, einen deutlichen Wettbewerbsvorteil zu erlangen, wenn die Reisenachfrage steigt und sich die wirtschaftliche Situation weltweit verändert.“

Zu den Kunden, die derzeit mit der erweiterten Verbindung von SIHOT/IDeaS bereits arbeiten, gehören beispielsweise Travel Charme Hotels & Resorts und Brera Serviced Apartments.

Egor Fast, tätig im Vertrieb bei Brera Serviced Apartments, profitiert bereits von den Vorteilen der Zusammenarbeit: „Als Anbieter von Serviced Apartments, der sich auf das Geschäft mit langen Aufenthalten konzentriert, sind unsere Anforderungen bis zu einem gewissen Punkt einzigartig. SIHOT unterstützt all unsere Anforderungen mit dem IDeaS G3 RMS und wir sind überzeugt, dass diese Zusammenarbeit weiter zu Umsatzsteigerungen und Vertriebsoptimierungen führen wird.“

SIHOT hat die direkte Verbindung mit IDeaS aktualisiert. Somit werden Einschränkungen für Datenkontrollen beseitigt, bei denen eine gemeinsame Standardschnittstelle keinen Zugriff auf einen größeren Datenpool hätte, der für die Verwaltung in G3 RMS erforderlich wäre.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SIHOT (GUBSE AG)

Frau Sarah Mildenberger

Bahnhofstrasse 26-28

66578 Schiffweiler

Deutschland

fon ..: +6821 9646-0

web ..: http://www.sihot.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

SIHOT ist ein Hotelsoftwareprodukt der GUBSE AG. Mit SIHOT bietet das bis heute inhabergeführte Unternehmen eines der führenden modularen Hotelmanagement-Softwaresysteme für Leisure Hotels, Hotelketten, MICE Hotels und Hostels. Die SIHOT Hotelmanagement-Plattform deckt alle betrieblichen Prozesse ab, bietet maßgeschneiderte Lösungen sowie eine qualitativ hochwertige Property-Management-Lösung.

Das Produktportfolio von SIHOT beinhaltet ein umfassendes Property Management System (PMS), eine Hotelbuchungsmaschine, ein Point of Sale (POS) System und eine Event Management (C&B) Plattform. SIHOT ist eine modulare Suite. Diese ist vollständig integrierbar oder lässt sich als eigenständiges System in der Cloud als SaaS – mit ergänzenden mobilen Management-Apps – verwalten.

Die 1986 gegründete GUBSE AG beschäftigt weltweit rund 200 Mitarbeitende an sieben Standorten, wobei SIHOT in rund 3.500 Top-Hotels global eingesetzt wird. Zu den weltweiten Kunden von SIHOT zählen Best Western Hotels & Resorts, Motel One, FTI Group, Wyndham Hotels & Resorts, Meininger Hotels, Accor Group, Alannia Resorts und Collegium Glashütten Zentrum für Kommunikation GmbH.



Pressekontakt:

Wolf.Communication & PR

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: +41764985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.