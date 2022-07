Ranking der ZEIT Verlagsgruppe und kununu krönt beste Arbeitgeber Deutschlands. HanseWerk-Gruppe erhält zweiten Rang in der Energiebranche. Infos zum Energiedienstleister: www.hansewerk.com.

Quickborn. Das Ranking der „Most Wanted Employer“ von kununu in Kooperation mit der ZEIT Verlagsgruppe zeigt die top Arbeitgeber Deutschlands. Bei der Untersuchung im Jahr 2022 erreicht HanseWerk Platz 2 in der Energiebranche. Unter den 1.000 untersuchten Unternehmen deutschlandweit belegt der Energiedienstleister aus Norddeutschland Rang 22. Die Basis für die Auswahl der 1.000 besten Arbeitgeber Deutschlands bildeten fünf Millionen Bewertungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern für mehr als einer Million Unternehmen auf kununu.com. Die HanseWerk-Gruppe hat bei dieser Auswertung sehr gut abgeschnitten und belegt unter allen untersuchten Energieunternehmen den zweitbesten Platz. Wer mehr über die HanseWerk-Gruppe, seine Energielösungen für Kommunen und Klimaschutz erfahren möchte, klickt auf www.hansewerk.com.

Die ZEIT Verlagsgruppe sowie kununu haben aktuelle und ehemalige Beschäftigte zu den Themen Unternehmenskultur, Gehalt und Arbeitsklima befragt. Wegen des guten Feedbacks der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von HanseWerk darf sich der Energiedienstleister über eine top Platzierung freuen. Einen besonderen Fokus legte die Studie dabei auf die Weiterempfehlungsrate der Befragten, den Bewertungs-Score sowie die Anzahl der Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Bei maximal fünf zu erreichenden Punkten hat die HanseWerk-Gruppe einen Wert von 4,857 erzielt. Wer mehr über die Untersuchung der besten Arbeitgeber Deutschlands erfahren möchte, klickt auf https://news.kununu.com/de/beste-arbeitgeber-deutschland.

HanseWerk hat nicht nur in der Studie „Most Wanted Employer“ sehr gut abgeschnitten, sondern in der Vergangenheit zusätzliche Auszeichnungen erhalten. 2021 erhielt der Energiedienstleister, der in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Niedersachsen tätig ist, zum vierten Mal in Folge das Siegel „Deutschlands beste Energieversorger“ von Focus Money. Die HanseWerk-Gruppe wurde außerdem vom F.A.Z.-Institut für „Exzellente Nachhaltigkeit“ ausgezeichnet. HanseWerk informiert über Energielösungen, Klimaschutz, Stromnetze, Gasnetze und Wärmenetze unter www.hansewerk.com. Informationen zu den Auszeichnungen der HanseWerk-Gruppe sowie freie Stellen sind unter www.hansewerk.com/karriere zu finden.

Mehr als 3 Millionen Kunden in Norddeutschland beziehen Strom, Gas oder Wärme direkt oder indirekt über die von der HanseWerk-Gruppe und ihren Tochtergesellschaften betriebenen Energienetze. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Partnern und Kunden moderne und effiziente Energielösungen mit den Schwerpunkten Netzbetrieb, dezentrale Energieerzeugung oder E-Mobilitätslösungen.

Als Partner der Energiewende hat die HanseWerk-Gruppe in den letzten Jahren mehrere zehntausend Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energie an ihre Netze angeschlossen und betreibt parallel dazu etwa 850 Energieumwandlungsanlagen sowie einen Erdgasspeicher. Die HanseWerk-Gruppe ist ein großer Ausbildungsbetrieb im Norden und engagiert sich in vielen Forschungsprojekten zur Energiewende, wie zum Beispiel im Norddeutschen Reallabor. Bis 2030 wird die HanseWerk-Gruppe klimaneutral sein: Dazu werden ihre insgesamt 47 Standorte, die mehrere hundert Fahrzeuge umfassende Flotte, der Strom- und Gasnetzbetrieb sowie die Wärme- und Stromerzeugung bis 2030 klimaneutral gestellt.

Über die Beteiligung der elf schleswig-holsteinischen Kreise sowie mehr als 450 Kommunen sind die Unternehmen der HanseWerk-Gruppe regional sehr stark verwurzelt und unterstützen eine Vielzahl sozialer und kultureller Projekte, wie das Schleswig-Holstein Musik Festival, das Hamburger Straßenmagazin Hinz&Kunzt und den Schleswig-Holstein Netz Cup auf dem Nord-Ostsee-Kanal.

