Versorgungspakete auf www.tierheimsponsoring.de

Rottenburg im Juli 2025 – Jedes Jahr landen tausende Tiere in deutschen Tierheimen, doch die finanziellen Mittel reichen oft kaum für Futter und Pflege. Viele Tierfreunde möchten helfen, doch der Alltag lässt wenig Raum für Engagement. Es gibt jedoch eine einfache Möglichkeit, Tierheime zu unterstützen – ohne großen Aufwand. Haben Sie schon einmal befürchtet, dass ein Tierheim in Ihrer Nähe schließen könnte? Die finanziellen Sorgen der Tierheime sind real, doch mit Tierheimsponsoring kann man Teil der Lösung werden, ohne eigenen Alltag zu ändern. Hier mehr erfahren: https://tierheimsponsoring.de

Tierheimsponsoring beliefert seit 2005 über 200 Tierheime mit hochwertigem Futter und Streu. Durch den Erwerb eines Versorgungspaketes ermöglicht man es Tierheimen, ihre Kosten drastisch zu senken – oft bis zu 100 %. Das speziell produzierte Futter ist auf die sensiblen Bedürfnisse von Tierheimtieren abgestimmt, was Stress und gesundheitliche Probleme reduziert. So bleibt mehr Geld für die Pflege und Vermittlung der Tiere.

Der Service von Tierheimsponsoring arbeitet im Auftrag der Tierheime: An Infoständen informiert das Team über deren Lage und findet Unterstützer, die ein Versorgungspaket übernehmen. Jedes Tierheim hat ein eigenes Versorgungskonto, auf dem die Beiträge direkt verbucht werden. Das Futter wird nach Bedarf geliefert und dadurch können Tierheime verwendbares Budget für Tierarztbesuche oder Bauarbeiten aufsparen. Trotz vereinzelter negativer Berichte – oft von Konkurrenten, die Marktanteile verloren haben – vertrauen Tierheimsponsoring mehr als 200 Tierheime, da diese transparente Unterstützung ihnen hilft, zu überleben.

„Die Lieferungen sind zuverlässig, das Futter von hoher Qualität“, lobt ein Tierheimleiter aus Stuttgart. Mit fast 15 Millionen Kilogramm gelieferten Futter hat Tierheimsponsoring bereits einen enormen Unterschied gemacht. Ein Beispiel ist die Geschichte von Bella, einer schüchternen Hündin aus einem Tierheim in Bayern. Dank der Versorgungspakete erhielt sie hochwertiges Futter, das ihre Gesundheit stärkte. So gewann sie an Selbstvertrauen, wurde für Adoptiveltern attraktiver und fand ein liebevolles Zuhause. Ihre Unterstützung gibt Tierheimen die Sicherheit, sich auf die Betreuung der Tiere zu konzentrieren, anstatt ums Überleben zu kämpfen. Sie schenken Tieren wie Bella Gesundheit und Hoffnung auf ein neues Zuhause.

Machen Sie den Unterschied! Besuchen Sie www.tierheimsponsoring.de, wählen Sie ein Tierheim und übernehmen Sie ein Versorgungspaket. Die Hilfe wird direkt auf das Versorgungskonto des Tierheims überwiesen – transparent und ohne Umwege. Starten Sie noch heute und retten Sie Tierheime mit einem kleinen, aber wirkungsvollen Schritt!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FFTIN – TIERHEIMSPONSORING GmbH & Co. KG

Herr Stefan Schäffer

Carl-Borgward-Str. 14

72108 Rottenburg

Deutschland

fon ..: 07472 988660

fax ..: 07472 9886666

web ..: https://tierheimsponsoring.de

email : info@tierheimsponsoring.de

Tierheimsponsoring steht für nachhaltige Hilfe im Tierschutz. Das Unternehmen vermittelt Versorgungspakete, mit denen Tierfreunde direkt dazu beitragen können, die Futterkosten in Tierheimen erheblich zu senken – oft sogar bis zu 100 %. Mehr als 200 Tierheime und über 40.000 Tiere profitieren bereits von diesem einzigartigen Konzept.

Pressekontakt:

FFTIN – TIERHEIMSPONSORING GmbH & Co. KG

Herr Stefan Schäffer

Carl-Borgward-Str. 14

72108 Rottenburg

fon ..: 07472 988660

web ..: https://tierheimsponsoring.de

email : info@tierheimsponsoring.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.