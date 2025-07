Ein Herz für Tiere – Wie Sie Tierheime nachhaltig unterstützen können

Ein Versorgungspaket übernehmen und Tieren Hoffnung schenken!

Rottenburg im Juli 2025 – Wussten Sie, dass rund 85 % der Tierheime in Deutschland finanziell am Limit arbeiten? Die steigenden Kosten für Futter, Pflege und Unterhalt setzen viele Einrichtungen unter Druck. Doch es gibt eine einfache Möglichkeit, herrenlosen Tieren zu helfen, ohne den Alltag zu belasten. Stellen Sie sich vor, wie ein Tierheim mit leeren Futtervorräten kämpft, während die Tiere hungrig auf Unterstützung warten. Diese Sorge teilen viele Tierfreunde, doch oft fehlt die Zeit, aktiv zu helfen. Tierheimsponsoring bietet eine Lösung, die Tierheime entlastet und Tieren ein besseres Leben ermöglicht. Hier mehr erfahren: https://tierheimsponsoring.de

Seit 2005 hat Tierheimsponsoring über 200 Tierheime deutschlandweit mit hochwertigem Futter und Streu beliefert. Durch den Erwerb eines Versorgungspaketes kann man ein Tierheim unterstützen. Das speziell entwickelte Futter ist auf die Bedürfnisse von Tierheimtieren abgestimmt, reduziert Verdauungsprobleme und fördert die Gesundheit. Mit über 15 Millionen Kilogramm gelieferten Futter können Tierheime ihre Kosten senken und sich auf die Pflege der Tiere konzentrieren. Die Unterstützung ist flexibel und transparent: Die Versorgungspakete werden direkt an die Tierheime geliefert, sodass die Hilfe dort ankommt, wo sie gebraucht wird.

Täglich profitieren bis zu 40.000 Tiere von diesen Lieferungen – ein klarer Beweis für die Wirkung dieses Konzepts. „Ohne Tierheimsponsoring gäbe es unseren Gnadenhof nicht mehr“, sagt Fe. Ruhland, Leiterin von Animal Hope e.V. Durch die Unterstützung können Tierheime nicht nur überleben, sondern auch ihre Vermittlungsarbeit intensivieren. Gesunde, gut versorgte Tiere haben bessere Chancen, ein liebevolles Zuhause zu finden, was die Vermittlungsquote erhöht und Platz für weitere Tiere schafft. Solche Unterstützung gibt Tierheimen finanzielle Sicherheit und schützt sie vor der Schließung. Man schenkt Tieren nicht nur Gesundheit, sondern auch Hoffnung auf ein neues Zuhause.

Werden Sie Teil dieser Bewegung! Besuchen Sie www.tierheimsponsoring.de, wählen Sie Ihr Versorgungspaket. Helfen Sie jetzt, Tieren ein gesünderes Leben zu schenken und Tierheime nachhaltig zu stärken!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FFTIN – TIERHEIMSPONSORING GmbH & Co. KG

Herr Stefan Schäffer

Carl-Borgward-Str. 14

72108 Rottenburg

Deutschland

fon ..: 07472 988660

fax ..: 07472 9886666

web ..: https://tierheimsponsoring.de

email : info@tierheimsponsoring.de

Tierheimsponsoring steht für nachhaltige Hilfe im Tierschutz. Das Unternehmen vermittelt Versorgungspakete, mit denen Tierfreunde direkt dazu beitragen können, die Futterkosten in Tierheimen erheblich zu senken – oft sogar bis zu 100 %. Mehr als 200 Tierheime und über 40.000 Tiere profitieren bereits von diesem einzigartigen Konzept.

Pressekontakt:

FFTIN – TIERHEIMSPONSORING GmbH & Co. KG

Herr Stefan Schäffer

Carl-Borgward-Str. 14

72108 Rottenburg

fon ..: 07472 988660

web ..: https://tierheimsponsoring.de

email : info@tierheimsponsoring.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.