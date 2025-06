Versorgungspakete für ein besseres Tierheimleben

Ein voller Napf – ein kleiner Schritt mit großer Wirkung

Rottenburg im Juni 2025 – In Deutschland landen jährlich über 400.000 Haustiere in Tierheimen – oft aus Überforderung oder Krankheit der Halter. Diese Tiere benötigen nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern auch regelmäßige, hochwertige Nahrung, um gesund zu bleiben und eine Chance auf ein neues Zuhause zu erhalten.

Stellen Sie sich vor: Ein kleiner Hund, der nach einem harten Start ins Leben endlich satt einschlafen darf. Dank Tierheimsponsoring ist genau das möglich.

Tierheimsponsoring organisiert die Produktion, Lagerung und Lieferung von hochwertigem Futter an Tierheime. Tierliebhaber übernehmen ein Versorgungspaket für ein Tierheim ihrer Wahl, wodurch die Einrichtungen ihre Futterkosten erheblich senken können. Hier mehr erfahren: https://tierheimsponsoring.de

Bereits über 14 Millionen Kilogramm an Versorgungsmitteln wurden an Tierheime ausgeliefert. Die Tiere profitieren von konstant hochwertigem Futter, was ihre Gesundheit stärkt und Tierarztkosten reduziert. Ein Versorgungspaket kann ab einem überschaubaren monatlichen Beitrag übernommen werden – eine kleine Geste mit großer Wirkung.

Stimmen aus den Tierheimen:

„Die Zusammenarbeit mit der Firma Tierheimsponsoring besteht seit 2007 und ist sehr wertvoll für unser Tierheim. Unsere Tiere fressen das Futter sehr gerne, die Lieferung erfolgt unkompliziert und pünktlich.“ – Tierheim Bonn

„Seit 2005 arbeiten wir mit der Firma Tierheimsponsoring zusammen, in all den Jahren mussten wir nicht einen Tag bangen, dass unsere Gnadenhoftiere nicht satt werden könnten.“ – Gnadenhof Animal Hope

„Durch die Zusammenarbeit mit der Firma Tierheimsponsoring müssen wir uns keine Sorgen mehr ums Futter machen.“ – Tierheim Saarbrücken

Erfahren Sie, wie Sie mit einem einfachen Schritt das Leben vieler Tiere verbessern können, Tierheime nachhaltig unterstützen und ein Versorgungspaket übernehmen: https://tierheimsponsoring.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FFTIN – TIERHEIMSPONSORING GmbH & Co. KG

Herr Stefan Schäffer

Carl-Borgward-Str. 14

72108 Rottenburg

Deutschland

fon ..: 07472 988660

fax ..: 07472 9886666

web ..: https://tierheimsponsoring.de

email : info@tierheimsponsoring.de

Tierheimsponsoring steht für nachhaltige Hilfe im Tierschutz. Das Unternehmen vermittelt Versorgungspakete, mit denen Tierfreunde direkt dazu beitragen können, die Futterkosten in Tierheimen erheblich zu senken – oft sogar bis zu 100 %. Mehr als 200 Tierheime und über 40.000 Tiere profitieren bereits von diesem einzigartigen Konzept.

Pressekontakt:

FFTIN – TIERHEIMSPONSORING GmbH & Co. KG

Herr Stefan Schäffer

Carl-Borgward-Str. 14

72108 Rottenburg

fon ..: 07472 988660

web ..: https://tierheimsponsoring.de

email : info@tierheimsponsoring.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.