TENGLER MATCH senkt die Mindestbestellmenge für bedruckte Streichholzschachteln auf 10 Stück und bietet Kleinmengen ab August 2026 in Expressfertigung binnen zwei Werktagen an.

TENGLER MATCH erweitert das Angebot um bedruckte Streichholzschachteln in Kleinmengen sowie um eine Expressfertigung innerhalb von zwei Werktagen. Möglich macht das eine neu beschaffte Druckmaschine, die bereits vorproduzierte Schachteln nachträglich bedruckt. Die Anlage geht nach Unternehmensangaben Mitte August 2026 am Standort Ingolstadt in Betrieb. Mit ihr sinkt die Mindestbestellmenge von bisher 500 auf 10 Stück. Auftraggeber erhalten damit erstmals die Möglichkeit, kleine Auflagen kurzfristig und mit eigenem Motiv fertigen zu lassen – etwa für Hochzeiten, Firmenfeiern, Produktlaunches oder Messeauftritte, die ohne monatelangen Vorlauf geplant werden. Das bisherige Verfahren bleibt daneben bestehen: Wer Sonderformen, randlose Rundumbedruckung oder besondere Materialien benötigt, bestellt weiterhin ab 500 Stück mit einer Lieferzeit von rund drei Wochen. Der Ingolstädter Hersteller trennt beide Wege bewusst voneinander, statt das eine durch das andere zu ersetzen.

Der Bedarf an kurzfristig verfügbaren Werbeartikeln hat in den vergangenen Jahren spürbar zugenommen. Events werden kleinteiliger geplant, Budgets später freigegeben, Kampagnen kurzfristiger entschieden. Parallel dazu gewinnen haptische Werbemittel weiter an Aufmerksamkeit, weil sie sich von digitaler Werbung abheben und im Alltag tatsächlich benutzt werden. Die klassische Streichholzproduktion arbeitet in die entgegengesetzte Richtung: Sie beginnt beim flachen Kartonbogen, der bedruckt, gestanzt, gefaltet und geklebt wird. Dieser Ablauf liefert hohe Druckqualität und nahezu freie Gestaltung, rechnet sich aber erst ab mittleren Auflagen und benötigt Vorlaufzeit. Für Hochzeitspaare mit 80 Gästen, für eine Bar mit einer Aktionswoche oder für eine Agentur mit einem Pitch-Termin in zehn Tagen war dieser Weg bislang keine Option. Bei TENGLER MATCH häufen sich entsprechende Anfragen nach 50, 100 oder 200 Stück – Bestellgrößen, die das Unternehmen bisher ablehnen musste. Die Investition in den Direktdruck schließt diese Lücke im Sortiment, ohne das bestehende Produktionsprofil zu verändern. Hinzu kommt ein Kostenaspekt: Bei einer Auflage von 50 Stück verteilt sich der Einrichtungsaufwand der klassischen Fertigung auf zu wenige Einheiten, um ein sinnvolles Stückpreisniveau zu erreichen. Der Direktdruck kommt ohne diesen Fixkostenblock aus.

Technisch arbeitet das neue Verfahren additiv zur bestehenden Fertigung. Statt am Anfang der Produktionskette anzusetzen, veredelt die Direktdruck-Anlage fertige Schachteln aus dem Lagerbestand: Das Motiv wird direkt auf die geschlossene Schachtel gedruckt und unmittelbar danach ausgehärtet. Arbeitsschritte wie Stanzen, Falten und Kleben entfallen, ebenso der Rüstaufwand, der bei jeder einzelnen Auflage anfällt. Genau daraus ergeben sich die beiden Kernversprechen des Angebots: Streichholzschachteln in Kleinmengen ab 10 Stück und eine Expressfertigung binnen zwei Werktagen nach Druckfreigabe. Die Auswahl an Formaten richtet sich nach den vorproduzierten Schachteln, die das Unternehmen bevorratet. Farbige Zündköpfe, Sonderpapiere, Veredelungslacke und formgestanzte Sonderlösungen bleiben der klassischen Fertigung ab 500 Stück vorbehalten – ein Unterschied, auf den das Unternehmen in der Beratung ausdrücklich hinweisen will, damit Auftraggeber das für ihr Projekt passende Verfahren wählen.

„Uns erreichen jede Woche Anfragen, die wir bisher wegtelefonieren mussten – 100 Schachteln für eine Hochzeit, 50 für eine Ladeneröffnung. Das war betriebswirtschaftlich richtig und trotzdem unbefriedigend“, sagt Oliver Tengler, Geschäftsführer von TENGLER MATCH. „Mit der neuen Maschine bedienen wir diesen Bedarf, ohne unsere klassische Fertigung anzutasten. Wer 5.000 Stück mit Rundumdruck braucht, bekommt weiterhin genau das.“

Für Auftraggeber verschiebt sich damit vor allem der Planungshorizont. Werbemittel, deren Beschaffung bislang Wochen vor einem Termin angestoßen werden musste, lassen sich künftig auch kurzfristig realisieren. Für Handelsmarken und Werbeagenturen entsteht ein zusätzlicher praktischer Nebeneffekt: Kleinauflagen eignen sich als physische Muster, um ein Design vor der Großbestellung real zu beurteilen – auf dem Tisch statt auf dem Bildschirm. Auch Testläufe für saisonale Aktionen, limitierte Editionen oder regionale Sonderausgaben werden dadurch kalkulierbar. Für Gastronomie, Hotellerie und den stationären Handel öffnet sich das Produkt damit für Anlässe unterhalb der bisherigen Mengenschwelle: Jubiläen, Neueröffnungen, Verkostungen oder Geschenkbeigaben im Weihnachtsgeschäft. Bedruckte Streichholzschachteln rücken damit aus der Kategorie langfristig geplanter Werbeartikel in die Nähe kurzfristig verfügbarer Drucksachen wie Flyer oder Aufkleber – bei deutlich längerer Verweildauer beim Empfänger, weil ein Streichholzbriefchen im Haushalt bleibt, bis es aufgebraucht ist.

TENGLER MATCH fertigt Streichhölzer und Zündwaren seit über 40 Jahren und produziert innerhalb Europas. Die Produkte entsprechen der Norm DIN EN 1783; Papiere mit FSC-Zertifizierung stehen zur Auswahl (Lizenznummer FSC C106855). Nach Inbetriebnahme der Anlage plant das Unternehmen, das Kleinmengen-Sortiment schrittweise zu erweitern und weitere Schachtelformate für den Direktdruck freizugeben. Konditionen und technische Details zu Kleinmengen und Expressfertigung stehen ab August 2026 zur Verfügung, Anfragen nimmt das Unternehmen bereits jetzt entgegen. Weitere Informationen zu Produkten, Materialien und Bestellabläufen finden Interessierte unter https://tengler-match.eu

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TENGLER MATCH, eine Abteilung der Tengler Druck GmbH

Herr Ralph Merkl

Hebbelstraße 57

85055 Ingolstadt

Deutschland

fon ..: +49 841 954 77 13

web ..: https://tengler-match.eu

email : hello@tengler-match.eu

TENGLER MATCH fertigt seit über 40 Jahren individuell bedruckte

Streichholzschachteln, Streichholzbriefchen sowie ergänzende Produkte wie

Zahnstocher und Umweltaschenbecher. Produziert wird innerhalb Europas.

Zu den Auftraggebern zählen Betriebe aus Gastronomie und Hotellerie,

Marken- und Handelsunternehmen sowie Werbeagenturen.



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