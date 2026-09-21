Cliff Hotel Rügen: Ausbildungsplatz auf persönliche Empfehlung

Der Nachwuchs im Cliff Hotel Rügen wird immer internationaler:

Während Bewerbungen aus Deutschland und der Region zurückgehen, interessieren sich zunehmend junge Menschen aus dem Ausland für eine Ausbildung im Hotel im Ostseebad Sellin. Besonders spannend: Viele werden durch Freundinnen und Freunde auf den Betrieb aufmerksam, die dort bereits selbst eine Ausbildung absolvieren. Persönliche Empfehlungen entwickeln sich so zu einem wichtigen Weg, um neue Nachwuchskräfte zu gewinnen. Aktuell beschäftigt das Haus 20 Auszubildende in den Bereichen Küche, Restaurant und Hotellerie, sieben wurden nach erfolgreicher Ausbildung im Sommer verabschiedet. Einige der jungen Talente stammen aus der Region, die Mehrheit jedoch aus aller Welt, von den Philippinen über Iran bis hin zu Kolumbien. Die nächste Generation steht bereits in den Startlöchern: vier neue Nachwuchskräfte beginnen diesen Sommer ihre Ausbildung im Cliff Hotel.

Neue Wege zur Nachwuchssuche: Hilfe beim Start ins neue Neben

„Unsere internationalen Auszubildenden sind inzwischen wichtige Botschafterinnen und Botschafter für uns als Ausbildungsbetrieb“, so Hoteldirektor Marcus Borowski. „Wenn sie Freunden aus ihrer Heimat von ihren Erfahrungen erzählen und daraus neue Bewerbungen entstehen, ist das für uns ein großes Kompliment. Gleichzeitig zeigt es, wie sehr sich die Suche nach Nachwuchskräften verändert und zum Ausland hin geöffnet hat. Wir sind dankbar für alle, die mit Begeisterung für die Hotellerie und dem Wunsch, etwas zu lernen, in unser Team kommen.“ Gerade für junge Menschen, die für ihre Ausbildung viele Kilometer von zuhause entfernt neu starten, ist Unterstützung im Alltag wichtig. Das Hotel stellt deshalb beispielsweise Mitarbeiterwohnungen zur Verfügung und beteiligt sich an den Kosten für Lehrmaterialien und Fahrtickets zur Berufsschule. Damit soll nicht nur der Einstieg in die Ausbildung, sondern auch das Ankommen in der neuen Umgebung erleichtert werden.

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Privathotels Dr. Lohbeck

Die Privathotels Dr. Lohbeck sind eine 1978 vom Schriftsteller und Unternehmer Dr. Rolf Lohbeck und seiner Frau Heidrun Lohbeck gegründete Hotelgruppe mit Sitz im westfälischen Schwelm. Derzeit umfasst das Unternehmensportfolio 29 handverlesene, individuelle Traditions-, Wellness- und Businesshotels (rund 2.400 Zimmer, Suiten und Ferienwohnungen) in Deutschland, Österreich und den USA. Sie liegen ausnahmslos in touristisch attraktiven Regionen und gehören der Vier- und Fünf-Sterne-Kategorie an. Alle Hotels werden in Eigentum geführt. Zur Philosophie des Unternehmens gehört es, fühlbare Gastlichkeit und ein Hotelerlebnis auf höchstem Niveau zu bieten – wozu auch einzigartige Antiquitäten, kultiviertes Tafeln an historischen Schauplätzen, der umfassende und perfekte Service von international geschulten Mitarbeitenden sowie stets ein außergewöhnliches Ambiente gehören.

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