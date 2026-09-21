Raumgold Immobilien – Ihr Immobilienmakler in Lörrach

Raumgold Immobilien begleitet Käufer und Eigentümer im Dreiländereck rund um Lörrach – mit ehrlicher Einschätzung, individueller Beratung und Betreuung vom ersten Gespräch bis zum Notartermin.

Der Immobilienmarkt im Dreiländereck gehört zu den anspruchsvollsten in Baden-Württemberg. Die Nähe zu Basel, begrenzte Baulandreserven und eine anhaltend hohe Nachfrage treffen auf ein Angebot, das in guten Lagen schnell vergriffen ist. Wer hier ein Haus oder eine Wohnung kaufen möchte, muss Entscheidungen häufig unter Zeitdruck treffen – und genau das führt dazu, dass wichtige Fragen erst nach dem Kauf gestellt werden. Raumgold Immobilien mit Sitz in der Turmstraße 19 in Lörrach setzt an diesem Punkt an. Das Unternehmen um Julian Schauliess begleitet Kaufinteressenten und Eigentümer mit einer Beratung, die sich konsequent an der persönlichen Situation orientiert, statt an standardisierten Empfehlungen.

Immobilienmakler Lörrach



Der Erwerb eines Hauses oder einer Wohnung ist weit mehr als eine finanzielle Investition. Für viele Menschen bedeutet er die Verwirklichung eines lang gehegten Wunsches, den Beginn eines neuen Lebensabschnitts oder die Entscheidung für einen Ort, an dem sie langfristig bleiben möchten. Entsprechend viele Faktoren müssen abgewogen werden: neben dem Kaufpreis vor allem die Lage, der Zustand der Immobilie, das vorhandene Entwicklungspotenzial sowie die eigenen langfristigen Ziele. Raumgold Immobilien nimmt sich deshalb Zeit, Wünsche und Anforderungen genau kennenzulernen. Gemeinsam werden die Möglichkeiten betrachtet, Chancen realistisch eingeschätzt und offene Fragen frühzeitig geklärt – auch solche, die im Kaufrausch gern übersehen werden, etwa zum Sanierungsstau, zur energetischen Situation oder zur Entwicklung des unmittelbaren Umfelds.

Immobilien Lörrach und Umgebung

Das Einzugsgebiet reicht weit über die Stadtgrenzen hinaus und ist entsprechend vielfältig. Weil am Rhein, Rheinfelden (Baden) und Grenzach-Wyhlen profitieren unmittelbar von der Nähe zu Basel, während Inzlingen und Binzen für ruhige, gefragte Wohnlagen stehen. Schopfheim, Maulburg und Steinen bilden das Rückgrat des Wiesentals, das sich über Zell im Wiesental bis nach Schönau im Schwarzwald erstreckt und dort in eine deutlich ländlichere Struktur übergeht. Richtung Markgräflerland punkten Kandern, Efringen-Kirchen, Schliengen, Bad Bellingen, Neuenburg am Rhein und Müllheim i.M. mit Weinbaulandschaft und guter Anbindung, ergänzt um Bad Krozingen und Freiburg i. Br. als nördliche Bezugspunkte. Östlich schließen sich mit Wehr, Bad Säckingen, Laufenburg (Baden) und Waldshut-Tiengen Standorte an, die im Vergleich zum unmittelbaren Basler Umland häufig noch günstigere Einstiegspreise ermöglichen.

„Wer versteht, was er kauft, kauft entspannter. Unsere Aufgabe ist es, diese Klarheit vor der Unterschrift herzustellen.““ – Julian Schauliess, Geschäftsführer der Raumgold Immobilien

Immobilienmakler in Lörrach

Statt pauschaler Empfehlungen erhalten Kunden eine individuelle Beratung. Für Käufer bedeutet das eine ehrliche Einordnung: Welcher Preis ist für ein Objekt in dieser Lage und diesem Zustand angemessen, welche Kosten kommen nach dem Kauf hinzu, welche Nutzung ist realistisch. Für Eigentümer bedeutet es eine belastbare Immobilienbewertung als Grundlage der Vermarktung. Raumgold Immobilien betreut dabei den Kauf und Verkauf von Wohnimmobilien ebenso wie die Wertermittlung, die Vermietung von Wohnraum und die Vermittlung von Gewerbeobjekten. Auf Wunsch erfolgt der Verkauf diskret, also ohne öffentliche Anzeige und nur gegenüber ausgewählten Interessenten – gerade in einem Markt mit hoher Nachfrage ein Weg, der funktioniert, weil der passende Käuferkreis oft bereits vorgemerkt ist. Erreichbar ist das Team montags bis freitags von 10:00 bis 18:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 16:00 Uhr unter 07621 15 77 910 sowie per E-Mail an info@raumgold-immobilien.de.

Immobilie kaufen in Lörrach

Sicherheit, Transparenz und realistische Einschätzungen sind bei einer so weitreichenden Entscheidung besonders wichtig. Raumgold Immobilien begleitet Käufer deshalb nicht nur bis zur Besichtigung, sondern durch den gesamten Ablauf: Prüfung der Unterlagen, Einordnung des Zustands, Klärung offener Punkte, Begleitung der Verhandlung und Vorbereitung des Notartermins. Wer zum ersten Mal kauft, erhält zusätzlich eine Übersicht über die Nebenkosten und den zeitlichen Ablauf – Informationen, die spätere Überraschungen vermeiden. Auch Eigentümer, die zunächst nur wissen möchten, wo ihre Immobilie preislich steht, können eine Einschätzung anfragen, ohne sich zu einem Verkauf zu verpflichten.

„Im Dreiländereck entscheidet oft die Vorbereitung. Wer seine Kriterien kennt, erkennt das passende Objekt sofort.““ – Julian Schauliess, Geschäftsführer der Raumgold Immobilien

Raumgold Immobilien – persönliche Begleitung im Dreiländereck

Die Verbindung aus regionaler Marktkenntnis und persönlicher Betreuung prägt die Arbeit des Unternehmens. Weil Raumgold Immobilien sowohl das unmittelbare Basler Umland als auch das Wiesental, das Markgräflerland und den Hochrhein bearbeitet, entsteht ein differenziertes Bild davon, wie sich Nachfrage und Preisniveau in den einzelnen Teilmärkten entwickeln. Für Kunden zahlt sich das doppelt aus: Käufer erhalten Hinweise auf Alternativen, die sie selbst nicht in Betracht gezogen hätten, und Eigentümer eine Preisfindung, die den jeweiligen Teilmarkt statt eines regionalen Durchschnitts abbildet.

Hinzu kommt die Besonderheit der Grenzlage. Käufer aus der Schweiz, Pendler nach Basel und Familien aus dem weiteren Umland bringen jeweils andere Anforderungen mit – an Anbindung, Grundstücksgröße, Ausstattung und Preisrahmen. Wer diese Gruppen kennt, kann eine Immobilie gezielt dort positionieren, wo sie die stärkste Nachfrage trifft. Für Eigentümer ist das häufig der entscheidende Hebel: Nicht der höchste Angebotspreis führt zum besten Ergebnis, sondern die richtige Zielgruppe zum richtigen Zeitpunkt. Raumgold Immobilien bezieht diese Überlegung von Beginn an in die Vermarktungsstrategie ein, statt sie erst dann zu stellen, wenn die ersten Wochen ohne ernsthafte Anfragen vergangen sind. Denn eine Immobilie, die zu lange sichtbar bleibt, verliert an Aufmerksamkeit – und der zweite Anlauf ist erfahrungsgemäß deutlich schwieriger als der erste.

Fazit

Ob Kauf, Verkauf, Vermietung oder Bewertung – im Immobilienmarkt rund um Lörrach entscheidet die Qualität der Vorbereitung über das Ergebnis. Raumgold Immobilien verbindet ehrliche Einschätzung, individuelle Beratung und die Begleitung bis zum Abschluss zu einem Ablauf, der Sicherheit gibt. Ob in Weil am Rhein, Rheinfelden (Baden), Grenzach-Wyhlen, Inzlingen, Binzen, Steinen, Maulburg, Schopfheim, Zell im Wiesental, Schönau im Schwarzwald, Kandern, Efringen-Kirchen, Schliengen, Bad Bellingen, Neuenburg am Rhein, Müllheim i.M., Bad Krozingen, Freiburg i. Br., Wehr, Bad Säckingen, Laufenburg (Baden) oder Waldshut-Tiengen: Der Weg zur passenden Immobilie beginnt mit einem Gespräch.

Raumgold Immobilien – Immobilienmakler Lörrach

Turmstraße 19

79539 Lörrach

Tel: 07621 15 77 910

Mail: info@raumgold-immobilien.de

Web: https://www.raumgold-immobilien.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Raumgold Immobilien | Immobilienmakler Lörrach

Herr Julian Schauliess

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Deutschland

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email : info@raumgold-immobilien.de

Raumgold Immobilien ist Immobilienmakler in Lörrach und im Dreiländereck. Das Unternehmen begleitet Käufer und Eigentümer beim Kauf, Verkauf und der Vermietung von Wohn- und Gewerbeimmobilien – mit fundierter Immobilienbewertung, individueller Beratung und persönlicher Betreuung bis zum Notartermin.

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