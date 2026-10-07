Tag des Grabsteins am 17. Oktober 2026 steht unter dem Motto Die Liebe bleibt

Der Grabstein als sichtbares Zeichen der Trauer

Baumbestattung, Urnenwand, pflegefreie Grabfelder: Die Bestattungskultur in Deutschland hat sich geöffnet. Einen Grabstein braucht heute niemand mehr. Genau deshalb hat er für viele Hinterbliebene an Bedeutung gewonnen. Er ist keine Selbstverständlichkeit mehr, sondern eine Entscheidung – und wer sie trifft, wählt den Stein gezielt aus.

Darum geht es beim „Tag des Grabsteins“ am Samstag, dem 17. Oktober 2026. Der Aktionstag findet seit 2018 jeden dritten Samstag im Oktober statt. Bundesweit informieren Steinmetzbetriebe an diesem Tag über Gestaltung, Preise und Geschichte des Grabsteins, online ebenso wie in den Werkstätten vor Ort. Das Motto 2026 lautet „Die Liebe bleibt“.

Der Grabstein als sichtbares Zeichen der Trauer

Grabsteine sind seit Jahrtausenden und weltweit ein Zeichen des Andenkens und der Dankbarkeit. Sie geben Trost und Halt, gerade dann, wenn von einem Menschen nur noch die Erinnerung bleibt. Der Besuch am Grab gehört zu den zentralen Trauerritualen und hilft dabei, einen Verlust zu bewältigen. Ein individuell gestaltetes Grab ermöglicht es Angehörigen, für ihre Verstorbenen weiterhin etwas zu tun.

Das Steinmetzhandwerk verbindet dabei Gestaltung und handwerkliches Können. Jeder Stein entsteht für einen bestimmten Menschen – und für diejenigen, die um ihn trauern.

Initiator Alexander Hanel

Alexander Hanel führt ein Grabsteinwerk im mittelfränkischen Leutershausen. Er rief 2018 den „Tag des Grabsteins“ ins Leben und initiierte den Friedhofskulturkongress, einen Fachkongress über die Zukunft der Friedhöfe. Mit Rokstyle gründete er ein Designlabel für Grabsteine.

„Ein Grabstein ist ein starkes Zeichen der Liebe“, sagt Hanel. Hinterbliebene entschieden sich heute angesichts zahlreicher alternativer Bestattungsformen bewusst für ein Grab mit Grabstein.

Mehr Informationen zum „Tag des Grabsteins“ unter https://www.tagdesgrabsteins.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rokstyle / Stein Hanel GmbH

Herr Alexander Hanel

Josef-Hanel-Str. 1

91578 Leutershausen

Deutschland

fon ..: +49 9823 298

web ..: https://rokstyle.de/

email : info@rokstyle.de

Initiator Hanel ist der bekannteste deutsche Experte für die Grabmalgestaltung. Mit dem Tag des Grabsteins möchte Alexander Hanel nun dieses Zeichen der Erinnerung in den Mittelpunkt stellen. Hanel, in deutschen Medien der meistgenannte Friedhofsexperte und Steinmetz, der ebenfalls den Friedhofskulturkongress, einen Fachkongress über die Zukunft der Friedhöfe, ins Leben gerufen hat, schuf mit Rokstyle das erste Fashionlabel für Grabsteine.

Pressekontakt:

Rokstyle / Stein Hanel GmbH

Herr Alexander Hanel

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91578 Leutershausen

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