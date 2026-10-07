Der smarte und handliche Qualifizierer für Kupfer, Glasfaser und WLAN: LinkXpert SQ von Softing IT Networks

Softing IT Networks erweitert seine LinkXpert-Plattform um den neuen smarten Netzwerk-Qualifizierer LinkXpert SQ.

Das kompakte Gerät qualifiziert Kupferstrecken bis 10 Gbit/s und Glasfaserstrecken bis 100 Gbit/s, integriert WLAN-Diagnose und vereint Qualifizierung, Verifizierung und Troubleshooting in einem. Auf diese Weise schließt der LinkXpert SQ die Lücke zwischen klassischer Verifizierung und gezielter Qualifizierung – bei gleichzeitig kompaktem Format und einfacher Bedienung. Anwender können dadurch die Leistungsfähigkeit bestehender und neuer Netzwerkinfrastrukturen sicher planen, in Betrieb nehmen und bei Störungen direkt untersuchen. Dank kurzer Prüfabläufe und automatisierter Auswertung eignet sich das handliche Gerät insbesondere für wiederkehrende Einsätze im Feld, bei denen es auf schnelle Entscheidungen und eine klare Dokumentation ankommt.

10G-Kupferqualifizierung:

Im Kupferbereich unterstützt der LinkXpert SQ Ethernet-Speed-Tests von 10 Mbit/s über 100 Mbit/s, 1 Gbit/s, 2,5 Gbit/s und 5 Gbit/s bis 10 Gbit/s. Anders als bei Bit-Error-Rate-Testverfahren erfolgt die Bewertung der Strecke beim Speed-Test mit den Diagnoseparametern eines 10-Gigabit-Chips. Anwender können nachvollziehbar belegen, ob eine vorhandene Kupferverkabelung 10G-Anwendungen zuverlässig unterstützt.

Ein Auto-Speed-Modus ergänzt die manuelle Auswahl der Datenrate, ermittelt automatisch die

maximal stabile Ethernet-Geschwindigkeit auf der vorhandenen Strecke und erleichtert insbesondere in heterogenen oder unvollständig dokumentierten Netzwerken die strukturierte Prüfung von Strecken, deren Zielgeschwindigkeit zunächst nicht bekannt ist.

Glasfaser bis 100 Gbit/s und strukturierte AUTOTESTs:

Für Glasfaserinstallationen bewertet der LinkXpert SQ Strecken für Ethernet-Anwendungen mit 1, 10, 40 und 100 Gbit/s. Grundlage sind mit geeigneten SFPs ermittelte Dämpfungs- und Längenwerte, die gemäß IEEE 802.3 den jeweiligen Anwendungen zugeordnet werden. So lässt sich beurteilen, ob vorhandene Glasfaserstrecken für geplante 10G- oder 100G-Szenarien geeignet sind.

Für wiederkehrende Prüfungen unterstützt der LinkXpert SQ vordefinierbare AUTOTESTs mit

Standort- und Testprofilen. Testparameter können projektspezifisch vorbereitet und einheitlich

über mehrere Strecken hinweg angewendet werden. Damit lassen sich Prüfabläufe standardisieren und über Projekte, Standorte und Teams hinweg konsistent halten. Jeder AUTOTEST erhält eine eindeutige PASS/FAIL-Auswertung. Der zugehörige PDF-Report steht unmittelbar nach dem Test zum Download bereit.

Verifizierung und Troubleshooting im selben Gerät:

Über die Qualifizierung hinaus übernimmt der LinkXpert SQ die Verifizierungs- und Troubleshooting-Funktionen des LinkXpert M3. Dazu gehören unter anderem TDR, Wiremap und

Längenprüfung für die Kupferdiagnose, PoE++-Lasttests bis 90 W sowie aktive Ethernet- und IP-Tests, etwa für DHCP, DNS, Ping, Traceroute, LLDP/CDP und VLAN.

WLAN-Analyse und Access-Point-Scan über einen 802.11ac-USB-Adapter sowie eine Rotlichtquelle (VFL) und optional eine LWL-Steckermikroskopie für Glasfaser ergänzen den Funktionsumfang. Anwender können damit von der Qualifizierung der Übertragungsstrecke direkt in eine systematische Fehlersuche wechseln, ohne das Gerät zu wechseln.

Zielgruppen und Einsatzbereiche:

Der LinkXpert SQ adressiert Netzwerk-Installateure und Inbetriebnahmetechniker, IT-Administratoren, Rechenzentrumsverantwortliche und Datacenter-Planer, Systemintegratoren sowie Managed Service Provider und Industrie-/OT-Teams. Typische Szenarien sind die Qualifizierung von Kupferstrecken bis 10 Gbit/s, die Bewertung von Glasfasern bis 100 Gbit/s, die Inbetriebnahme und Übergabe strukturierter Verkabelungen sowie kombinierte Serviceeinsätze in Umgebungen mit Kupfer, Glasfaser und WLAN.

„Mit dem LinkXpert SQ schließen wir die Lücke zwischen klassischer Verifizierung und der gezielten Qualifizierung von Kupfer bis 10 Gbit/s und Glasfaser bis 100 Gbit/s Installationen im Feld“, sagt Alexander Boy, Produktmanager bei Softing IT Networks. „Statt nur auszuprobieren, ob ein Link grundsätzlich funktioniert, können unsere Kunden jetzt nachvollziehbar und schnell belegen, ob eine Kupfer- oder Glasfaserstrecke anspruchsvolle Netzwerkanforderungen tatsächlich unterstützt – inklusive automatischer PASS/FAIL-Bewertung und PDF-Report direkt nach dem Test.“

Technische Eckdaten in Kürze:

o Netzwerk-Qualifizierer für Kupfer-, Glasfaser- und WLAN-Infrastrukturen

o Kupferqualifizierung: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1 Gbit/s, 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s, 10 Gbit/s mit 10G-Chip und Auto-Speed-Modus

o Glasfaserqualifizierung: 1, 10, 40 und 100 Gbit/s (manuell oder Auto) auf Basis von Dämpfungs- und Längenwerten gemäß IEEE 802.3

o Vordefinierbare AUTOTESTs mit Standort- und Testprofilen, automatische PASS/FAIL-Auswertung mit sofortigem PDF-Report-Download

o Integrierte Funktionen: WLAN-Analyse (802.11ac über USB-Adapter), PoE++-Lasttests bis Klasse

8/90 W, TDR, Wiremap, Längenprüfung, aktive Ethernet-/IP-Diagnose, LLDP/CDP, VLAN,

Netzwerkscan

o 5¼-Zoll-TFT-Touchscreen, kompakte Abmessungen 160 x 93 x 33 mm, Gewicht 400 g inklusive

Akku, bis zu 8 Stunden typische Akkulaufzeit bei Wiremap

Verfügbarkeit:

Der LinkXpert SQ (Artikelnummer 226117) ist voraussichtlich ab Oktober 2026 verfügbar. Der

Standard-Lieferumfang umfasst das LinkXpert SQ-Hauptgerät mit einer Smart Remote #1, zwei kurze RJ45 Patchkabel, Netzteil, USB WLAN-Adapter und Tragekoffer. Zusätzlich gehört ein

aufschraubbarer Rotlichtquellen-Adapter für 1,25-mm-Glasfaser-Stecker zum Serienumfang.

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email : susanne.britto.fernandes@softing.com

Softing IT Networks gehört zur Softing AG und ist Hersteller elektronischer Messgeräte auf Spitzenniveau zur Leistungsqualifizierung, Zertifizierung und Dokumentation komplexer IT-Verkabelungssysteme. Ob Telekommunikation, Datenbanken, Mainframes, Anlagenbau oder Rechenzentren – die professionellen Messgeräte von Softing IT Networks erleichtern die Leistungsoptimierung der Datenübertragung durch robuste und sichere Verbindungen über den gesamten Lebenszyklus eines IT-Netzwerks. Weitere Informationen zu Produkten, Dienstleistungen und zum Vertrieb von Softing IT Networks: itnetworks.softing.com

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