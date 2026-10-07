Jet Döner Kebab eröffnet in Bochum seine erste Filiale in Europa – weitere deutsche Städte in Planung

300 Kilogramm schwerer Steak-Döner-Spieß stieß auf große Resonanz

Jet Döner Kebab, die internationale Marke des traditionsreichen türkischen Dönerfleischproduzenten Bereket Döner, hat am Freitag, dem 2. Oktober 2026, seine erste Filiale in Deutschland und Europa in Bochum eröffnet. Der Standort an der Brüderstraße 14, 44787 Bochum, im Bermuda3eck markiert den Startpunkt für das internationale Wachstum der Marke.

Ein eigens für die Eröffnung zubereiteter, rund 300 Kilogramm schwerer Steak-Döner-Spieß aus 100 % Rindfleisch stieß bei den Bochumerinnen und Bochumern sowie den geladenen Gästen auf große Resonanz. Den Döner im Brot gab es den ganzen Tag über zum symbolischen Preis von 50 Cent. Obwohl der Spieß bereits um 23 Uhr komplett ausverkauft war, riss der Besucherstrom bis in die Nacht nicht ab.

Nach der ersten Eröffnung plant die Marke ein kontrolliertes und nachhaltiges Wachstum in weiteren deutschen Städten. Ziel sind 15-20 Filialen im ersten Jahr und rund 200 Filialen innerhalb von fünf Jahren. Dieses Wachstum soll zugleich Arbeitsplätze schaffen und die lokale Wirtschaft stärken.

Von Bochum aus verfolgt Jet Döner Kebab mit Wachstumsplänen in Europa und Nordamerika die Mission, den einzigartigen Geschmack des türkischen Döners in die Welt zu tragen. Dabei profitiert die Marke von der langjährigen Erfahrung von Bereket Döner: Seit 1988 entwickelt das Unternehmen in der Türkei seine Kompetenz in der Dönerfleischproduktion und der Gastronomie kontinuierlich weiter. Mit Jet Döner Kebab bringt Bereket Döner dieses Wissen nun auf internationale Märkte.

Unternehmenswebseite:

https://jetdonerkebab.com

https://www.instagram.com/jetdonereu/

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Medien Europa im Auftrag von Jet Döner

Frau Esra Ünal

Vogelsanger Weg 157

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