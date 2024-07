Tag der offenen Tür im Waldkindergarten Ebersroith Rettenbach

Waldkindergarten Ebersroith Rettenbach präsentiert sich der Öffentlichkeit.

Eingebettet in die malerische Landschaft von Rettenbach, einem Wiesengrundstück am Ende der Ortschaft umgeben von Wald, öffnete der Waldkindergarten Ebersroith am 13. Juli 2024 seine Pforten für einen Tag der offenen Tür.

Eingeladen wurden Eltern und Kinder, um an diesem schönen Sommertag den einzigartigen Ansatz der frühkindlichen Bildung in einem Waldkindergarten zu entdecken.

Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und bot einen Einblick in den Weg von der ersten Idee bis zur lebendigen Realität des Waldkindergartens Ebersroith.

Der Träger, der gemeinnützige Verein Lebenswerte Gesellschaft e.V. freute sich über zahlreiche Besucher, Eltern mit ihren Kindern. Wobei die Kinder bei dieser Gelegenheit auch die Möglichkeit hatten, beim gemeinsamen Spiel und Kennenlernen die ersten Waldkindergartengruppen zu bilden.

Elisabeth Geschka erzählt in ihrer Begrüßungsrede, „Die Idee, in Ebersroith-Rettenbach einen Waldkindergarten einzurichten, entstand aus dem Wunsch heraus, Kinder wieder mit der Natur in Verbindung zu bringen und eine Alternative zum traditionellen Kindergarten zu bieten.“

Die Visionärinnen hinter dieser Initiative, Elisabeth Geschka, 1. Vorsitzende und Jutta Fiederer Pädagogin aus der Region, erkannten die zahlreichen Vorteile von Lernumgebungen im Freien. Ihnen schwebte ein Ort vor, an dem Kinder inmitten der natürlichen Schönheit des Waldes lernen und wachsen können und so von klein auf eine tiefe Verbundenheit mit der Umwelt entwickelt wird.

„Der Weg von der Idee zur Realisierung war nicht ohne Herausforderungen. Die Sicherstellung der erforderlichen Genehmigungen, der Finanzierung und der Unterstützung durch die Gemeinde erforderte Hingabe und Ausdauer. Nach zahlreichen Treffen mit den örtlichen Behörden, Spendenaktionen und unzähligen Stunden der Planung wurde der Traum schließlich Wirklichkeit. Der Waldkindergarten Ebersroith öffnete im Herbst 2024 offiziell seine Pforten und wird die erste Gruppe junger Abenteurer*innen betreuen. An dieser Stelle auch herzlichen Dank für die Unterstützung an Bürgermeister Alois Hamperl und den Gemeinderat von Ebersroith“, so Elisabeth Geschka.

Das Herz und die Seele des Waldkindergartens Ebersroith sind das engagierte Kindergartenpersonal, das einen großen Erfahrungsschatz und viel Leidenschaft in ihre Aufgaben einbringen. Jedes einzelne Teammitglied setzt sich dafür ein, den Kindern ein anregendes und förderndes Umfeld zu schaffen. Nach der Begrüßungsrede stellte sich jede Mitarbeiterin persönlich vor und erörterte ihre Fähigkeiten und Ausbildungskompetenzen.

Eltern, die ihr Kind im Waldkindergarten Ebersroith anmelden möchten, finden auf der Website der Lebenswerte Gesellschaft e.V. www.lewege.de

detaillierte Informationen zum Anmeldeverfahren. Die Anmeldefrist für das kommende Kindergartenjahr hat bereits begonnen, da die Plätze begrenzt sind, um ein optimales Verhältnis zwischen Kindern und Erziehern zu gewährleisten.

Um sich anzumelden, müssen die Eltern ein Online-Anmeldeformular ausfüllen oder an einer Informationsveranstaltung teilnehmen. Bei diesen Veranstaltungen haben die Eltern die Möglichkeit, das Kindergartenpersonal kennenzulernen, die Einrichtungen zu besichtigen und mehr über den pädagogischen Plan und den Tagesablauf zu erfahren.

Außerdem können die Eltern ihre Kinder zu einem Schnuppertag im Waldkindergarten anmelden, damit sie den Ablauf und die naturnahe Umgebung aus erster Hand erfahren können.

Die Termine werden auf der Webseite bekannt gegeben oder direkt beim Waldkindergarten Ebersroith ausgehängt.

Weitere Informationen über den Waldkindergarten Ebersroith, einschließlich Informationen zur Anmeldung, finden Sie auf der Webseite der Lebenswerte Gesellschaft e.V. www.lewege.de

