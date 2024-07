ScaleUp setzt für neue Cloud Region auf leistungsfähige SSDs von Swissbit

Für seine neue Cloud Region in Berlin setzt ScaleUp Technologies voll auf offene Hardware sowie auf hochperformanten SSD-Storage „Made in Germany“ von Swissbit.

Die Wahl fiel auf Swissbit aufgrund der hervorragenden Leistung und Zuverlässigkeit der NVMe-SSD-Serie N5200. Die N5200 SSD-Serie überzeugt durch ihre branchenführende Energieeffizienz. Gegenüber ähnlichen PCIe Gen4 SSDs benötigt sie bis zu 30 Prozent weniger Energie, während sie gleichzeitig die Leistungswerte um bis zu 100 Prozent erhöht. Swissbit SSDs werden nach höchsten Qualitätsstandards in Berlin gefertigt.

„Wir haben uns die Swissbit Elektronikfertigung in Berlin angesehen und waren von der modernen Produktionsweise und der hohen Produktqualität beeindruckt. Wir sind davon überzeugt, dass auch unsere Kunden von der längeren Lebensdauer der Produkte, kombiniert mit Energieeinsparpotenzialen und herausragender Performance profitieren werden“, sagt Christoph Streit, der Geschäftsführer und Gründungsgesellschafter von ScaleUp Technologies.

Die N5200 Serie von Swissbit bietet nicht nur herausragende Leistungswerte, sondern auch eine breite Palette an unverzichtbaren Funktionen, die für den Betrieb in modernen Enterprise-Umgebungen unerlässlich sind. Dazu gehören:

· Hardware-basierte Sicherheitsfunktionen,

· erweiterte Telemetrie,

· OCP Cloud Spezifikation 1.0 und

· Power Loss Protection (PLP).

Mit Speicherkapazitäten von 1,92 bis 7,68 TB ist die N5200 die ideale Wahl für unternehmenskritische Anwendungen.

„Die neuen SSDs von Swissbit werden unsere neue Open Cloud in Berlin, die auf besonders energiesparender Open Compute Project (OCP) Hardware läuft, noch performanter und nachhaltiger machen. Sie soll im August live gehen“, sagt Christoph Streit.

Die N5200-Serie von Swissbit verfügt über ein 4-Lane PCIe Interface und eine NVMe 1.4 Schnittstelle und bietet sequenzielle Datenraten von bis zu 7.000 MB/s beim Lesen und 4.200 MB/s beim Schreiben. Die Kompatibilität mit der OCP Cloud Specification 1.0 unterstreicht ihre hohe Kompatibilität mit modernen Rechenzentrumsinfrastrukturen und ermöglicht einen flexiblen Einsatz in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Über Swissbit AG

Die Swissbit AG ist der führende europäische Anbieter von Storage-, Security- und Embedded IoT-Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen. Das Unternehmen entwickelt und produziert industrietaugliche Speicher- und Sicherheitsprodukte „Made in Germany“ mit höchster Zuverlässigkeit, Langzeitverfügbarkeit und kundenspezifischer Optimierung für unternehmenskritische Anwendungen in der Industrie, Telekommunikation, Automotive, Medizintechnik, Fiskalisierung und IoT.

Das Speicherangebot umfasst SSDs mit PCIe- und SATA-Schnittstellen wie mSATA, Slim SATA, CFast(TM), M.2, 2.5″, U.3, E1.S sowie CompactFlash, USB Flash Drives, SD- und microSD-Speicherkarten und Managed NAND BGAs. Swissbit wurde 2001 gegründet und verfügt über Niederlassungen in der Schweiz, Deutschland, den USA, Japan und Taiwan. Zu Swissbit gehören die eingetragenen Marken Swissbit® und Hyperstone®.

Weitere Informationen unter www.swissbit.com

ScaleUp Technologies ist ein Managed Hosting Provider und einer der führenden Anbieter für hochverfügbare Multi-Cloud, Kubernetes sowie Managed Hosting Lösungen im Bereich Open Infrastructure. Zudem bietet ScaleUp an jetzt sieben Rechenzentrum-Standorten Colocation an. Der Kundenfokus liegt dabei auf Systemhäuser und Unternehmen aus dem deutschen Mittelstand.

ScaleUp selbst und auch die ScaleUp Rechenzentren sind nach ISO/IEC 27001-Norm zertifiziert. Alle sieben Rechenzentrum-Standorte “ in den Städten Hamburg, Berlin & Düsseldorf “ sind miteinander vernetzt und ermöglichen bei Bedarf einen standortverteilten Serverbetrieb.

Seit Anfang 2021 setzt ScaleUp für die eigene Cloud-Infrastruktur verstärkt auf Open Compute (OCP) und Rack Scale Hardware.

