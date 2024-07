sysob präsentiert: YubiKey Management einfach gemacht

Webinarreihe zu Appterix von EgoMind

Die Appterix Security-Lösung des Software-Anbieters EgoMind vereinfacht die unternehmensweite Vorbereitung, Verwaltung und Überwachung von YubiKeys. In einer Webinarreihe zeigt der neue Herstellerpartner von sysob, welche Funktionen die Lösung bietet und wie einfach sie sich implementieren lässt.

sysob, Value-Added-Distributor im Bereich Security, WLAN und Server-based Computing, kündigt eine Webinarreihe seines neuen Herstellerpartners EgoMind zum Thema YubiKey-Verwaltung mit Appterix an. Die Management-Lösung von EgoMind ist die perfekte Ergänzung zu den Security-Keys des langjährigen Herstellerpartners Yubico.

Unter dem Titel „YubiKey Management einfach gemacht“ präsentiert Daniel Döring, Geschäftsführer von EgoMind, unter anderem folgende Themenbereiche:

o Einfache Implementierung und zentrales Management

o Automatische Zuweisung und Registrierung

o Zentrale PIN- und PUK-Verwaltung

o Sperren bei Verlust

o Berichterstattung und Überwachung der Zertifikate / Reporting und Überwachung der verwendeten Hardware-Modelle

Die Webinare dauern jeweils 30 Minuten und finden am 16.07.2024 um 10:30 Uhr, am 01.08.2024 um 10:00 Uhr sowie am 24.09.2024 um 10:30 Uhr statt.

Die Anmeldung zu den Webinaren ist unter diesem Link möglich: https://www.sysob.com/event/trainings/

Weitere Informationen zu Appterix YubiKey Management von EgoMind finden Interessenten hier: https://www.sysob.com/hersteller/egomind/

Über sysob IT-Distribution

Die sysob IT-Distribution GmbH & Co. KG ist Teil der CMS Distribution und einer der größten inhabergeführten Value-Added-Distributoren (VAD) im deutschsprachigen Raum. sysob verfügt über ein breit gefächertes Portfolio zukunftsweisender Lösungen aus den Bereichen Security, WLAN sowie Server-based Computing. Zu den Herstellerpartnern zählen namhafte, global agierende IT-Unternehmen wie Clavister, Ekahau, Fortra, Netwrix, Stormshield und Yubico. Darüber hinaus bietet sysob als Total Solution Provider IT-Systemhäusern und Fachhandelspartnern umfassenden Support bei Projektplanung und -management.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Planung, Erstellung und Integration von Managed-Service-Konzepten: Durch die Nutzung der sysob-eigenen Infrastruktur und eines in Deutschland befindlichen Rechenzentrums können Partner eigene Cloud-Lösungen beziehungsweise Managed Backup Services für ihre Kunden bereitstellen.

www.sysob.com

