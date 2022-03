Während im Tal bereits die Frühlingblumen blühen, herrscht in Obertauern auf 1.600 Meter Seehöhe noch winterliche Pracht. Das nutzen Skifans aus aller Welt, um den Frühlingsskilauf zu genießen.

Obertauern im Salzburger Land ist mit seiner speziellen Lage gesegnet, wenn es um Wintersport und Schneesicherheit geht. Im extrem warmen Frühling 2022 ist es eine Besonderheit, wenn man vom eigenen Skigebiet berichten kann, dass 95 von 100 Pistenkilometern immer noch einwandfrei zu befahren sind und 25 von 26 Liften geöffnet haben. In Obertauern ist dies möglich, berichtet man aus dem „Zehnerkar“, dem Top Hotel in Obertauern. Das Haus liegt direkt an der Piste und nachdem auch die Talabfahrt immer noch einwandfrei möglich ist, kann man auch jetzt, Ende März, noch direkt von der Schneegaudi zum Après Ski schwingen.

Dementsprechend ist das „Sun & Fun“ Angebot im Hotel Zehnerkar mehr als nur ein Werbegag: Mehr Sonne und besseren Schnee erwischt man im Moment sonst kaum wo in Österreich. Die Schneehöhe im Ort beträgt immer noch 150 Zentimeter, auf den Pisten 175 Zentimeter und auf den Berggipfeln sogar 235 Zentimeter. Zusätzlich zu den Kombi Angeboten mit Übernachtung und Skipass gibt es nun auch die 3/4 Verwöhn-Pension im Paket. Diese umfasst ein großzügiges Skifahrerfrühstück vom Buffet, eine Nachmittagsjause und ein 4-gängiges Wahlmenü am Abend – besser gestärkt lässt sich der Skiurlaub wohl kaum verbringen.

Wem jetzt schon das Wasser im Mund zusammenläuft und wer sich jetzt noch Schneeglitzern sichern möchte, bucht am besten gleich: www.zehnerkar.at.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hotel Zehnerkar & Hotel Obertauern, Familie Hollfelder-Winter

Frau Iris Hollfelder

Römerstraße 64

5562 Obertauern

Österreich

fon ..: 0043 6456 7257

fax ..: 0043 6456 7257-22

web ..: http://www.zehnerkar.at/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Das Hotel Zehnerkar und das Hotel Obertauern sind baulich miteinander verbunden und befinden sich direkt im Ortszentrum von Obertauern gegenüber dem Tourismusverband Obertauern.

Beide Hotels liegen direkt neben dem Skilift (Gamsleiten 1) und neben der Skischule Top.

„Skifahren bis zur Haustüre“ ist das Motto in unseren Unterkünften in Obertauern. Skiurlaub im Hotel Obertauern und Hotel Zehnerkar – das bedeutet schneesicher Skifahren bis zum Hotel, wohlfühlen und entspannen, genießen und Kraft tanken mitten in der herrlichen Winterlandschaft von Obertauern im schönen Salzburger Land.

Pressekontakt:

Hotel Zehnerkar & Hotel Obertauern, Familie Hollfelder-Winter

Frau Iris Hollfelder

Römerstraße 64

5562 Obertauern

fon ..: 0043 6456 7257

web ..: http://www.zehnerkar.at/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.