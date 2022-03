Zirbenholz ist bekannt für seine gesundheitsunterstützende Wirkung und kommt in den verschiedensten Bereichen immer mehr zum Einsatz. Zum Beispiel beim Bau von Wellnessliegen.

Wellness pur, wie es purer nicht sein kann: Relaxliegen aus Holz boomen. Das Top Produkt des Jahres vereint nicht nur den Baustoff Holz mit dem Begriff Wellness, sondern bringt das ganz besondere Zirbenholz mit ins Spiel. Zirbenholz ist seit vielen Jahrhunderten bekannt für seine gesundheitsfördernde, entspannende und beruhigende Wirkung. Im Umfeld von Zirbenholz senkt sich der Blutdruck, so heißt es, das Herz schlägt ruhiger und man wird friedvoller. Nicht umsonst wurden die Stuben in den Gasthäusern in den österreichischen Alpen über Jahrhunderte aus Zirbenholz gefertigt. In diesen Stuben, so war man sich sicher, wird nicht gestritten und immer gut verhandelt.

Das alte Wissen rund um dieses ganz besondere Holz hat man bei Hamminger mit modernen Formen kombiniert und daraus eine Relaxliege der ganz besonderen Art entwickelt: Die Relaxliege Siesta gibt es sowohl aus robustem Eichenholz, Buchenholz, dunklem Nussholz und auch Zirbenholz. Zirbe ist ein helles Holz mit der typischen Astzeichnung und bringt ein ganz besonderes Flair in jeden Wohnraum. Zusätzlich zu den Auswahlmöglichkeiten an Hölzern können für die „Siesta“ übrigens auch die Farbe der Liegeauflage sowie der Kissen frei gewählt werden. So wird diese hochqualitative Relaxliege ganz dem Ambiente des Wohnraums angepasst.

Alle verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten sowie eine Vielzahl an Bildern zum Produkt finden Interessierte unter www.hamminger.com. Und jetzt gilt es nur noch, eine Auswahl zu treffen!

„Hohe Funktionalität mit tollem Design“, so lautet der Leitsatz von „First Class Holz“. DAs Unternehmen wurde 1984 gegründet und produziert seitdem innovative und erstklassige Produkte. Seit 1995 spezialisiert man sich auf die Entwicklung und Herstellung von Sitz- und Liegemöbeln mit hohem gesundheitlichen Nutzen.

Oberstes Unternehmensziel von First Class Holz ist es, möglichst viele Menschen in ihrem Wohlbefinden und in ihrer Vitalität zu unterstützen. Die Bedürfnisse der Kunden nach Lebensfreude, individueller Freiheit und gesteigerter Lebensqualität stehen bei der Entwicklung der Produkte im Mittelpunkt.

