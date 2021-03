Nur noch wenige Wochen bis Ostern und die Spielturm Saison beginnt! Wie viele neue Spielideen sich durch einen Spielturm eröffnen, weiß man bei Isidor, dem Experten für Spiel- und Klettertürme.

Vielleicht bringt der Osterhase auch für Ihren Garten einen Spielturm? Wir sagen: Eine vorzügliche Idee! Spieltürme bieten unzählige neue Spielmöglichkeiten für Kinder vom Kindergartenalter bis in die Jugend und fördern nicht nur die Mobilität, sondern auch die Kreativität. Bei Isidor, dem Experten in Sachen Spieltürme und Klettertürme, weiß man ganz genau, was sich Kinder von diesem Spielgerät wünschen. Warum? Weil man sie fragt!

„In den vergangenen Jahren wurden über 200 Eltern zum Thema Spielhaus und Kletterturm befragt und deren Ideen flossen in unsere Produktentwicklung ein. Viel wichtiger ist aber das, was die Kinder uns erzählen. Wir laden Kinder zum Spielen in unseren Musterpark ein und lassen sie dann zu Wort kommen. Von Kindern kommen die besten Ideen – denn wer soll besser wissen, wie er spielen mag, als ein Kind!“, heißt es vonseiten des Unternehmens.

Klare Kinderhandschrift zeigen auch die neuen Spielturmmodelle mit den extragroßen Spielhäusern: Hier entstehen Rückzugsorte für Nachwuchspiraten, Zirkusartisten oder Kletterspezialisten. Außerdem gibt es seit der Saison 2020 auch Baumhäuser mit Unterbau, so entsteht ein eigenen Spielraum für die kleinen Geschwister, die noch nicht klettern können oder aber – geht es nach den Erwachsenen – ein praktischer Aufbewahrungsort für Spielsachen, die sonst im Garten herumliegen würden.

Bei Isidor wird auf jeden Fall tüchtig geplant und gebaut, damit die jetzt bestellten Spieltürme auch pünktlich zu Ostern im Garten aufgestellt werden können. Genaue Angaben zu den Lieferzeiten gibt es auf der Website des Unternehmens unter spielturm.isidor.de.

Isidor wünscht allen Kindern und Eltern einen wunderbaren Frühlingsbeginn!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Isidor GmbH und Co KG

Frau Siegrid Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

Deutschland

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.

Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.

Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.

Pressekontakt:

Isidor GmbH und Co KG

Frau Siegrid Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.