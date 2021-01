Grillen im Winter, das ist Genuss pur. Wer sich Grillfreuden in der dunklen Jahreszeit gönnt, bleibt garantiert heiter und gelassen, weiß man beim Experten.

Man stelle sich vor: Eine gut beheizte Grillhütte, ein offenes Feuer, anregende Gespräche, der erste Cocktail und ein langer Abend voller Geschichten und Lachen. Wer all das bereits vermisst und sich den Frühling herbeisehnt, darf durchaus auch einmal daran denken, im Winter zu grillen. Denn wer bestimmt denn nun, wann genau Grillsaison ist? Richtig. Das Wetter und die Temperaturen.

In Finnland, wo der Winter wesentlich länger dauert, die Temperaturen weit unter Null gehen und der Sommer kurz ist, hat man sich schon lange darauf eingestellt, den Grillgenuss ganzjährig zu ermöglichen. Eine Finnische Grillhütte oder Grillkota ist des Rätsels Lösung! Die klassische Grillkota ist eine Grillhütte mit einem sechs- oder achteckigen Grundriss und einer Feuerstelle in der Mitte. Dieser Aufbau stammt original von den Samen, den Bewohnern Lapplands, deren Häuschen in diesem Stil gebaut wurden. Der Begriff „Kota“ hingegen stammt aus dem Schwedischen. Doch genug der Theorie – was ist das Besondere an einer Grillkota?

1. In der Grillkota kann das ganze Jahr über gegrillt und gefeiert werden. Wetter- und temperaturunabhängig versammelt man sich um die Feuerstelle und genießt.

2. Durch die Feuerstelle in der Mitte hat jeder Gast idealen Zugang zum Grillfeuer und kann sich nach dem Grillen auch angenehm zum offenen Feuer setzen.

3. Original von Isidor gibt es auch die Grillhütte mit herausnehmbaren Seitenteilen – sollte der Sommer also einmal richtig heißt werden, kann man die Hütte in einen Pavillon verwandeln.

4. Grillen bringt Gelassenheit pur. Wann nimmt man sich schon sonst die Zeit, in aller Ruhe abzuwarten, bis das Feuer genau richtig ist? In der Grillhütte ist das ganzjährig möglich.

5. Grillen bringt uns zurück ans Feuer. Dies macht nicht nur unglaublich zufrieden, sondern auch gesellig – egal, ob im Freundes- oder Familienkreis.

Warum also nicht die Zeit des Rückzugs nutzen und Wintergrillen testen – in aller Ruhe und Gelassenheit? Auf der Website von Isidor finden sich die neuesten Modelle und Ausführungen, einfach mal in Ruhe schnuppern: grillkota.isidor.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Isidor GmbH und Co KG

Frau Siegrid Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

Deutschland

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.

Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.

Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.

Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

