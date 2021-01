Die einen sehnen sich nach mehr Schnee, die anderen hoffen auf den Frühling. Das Wetter kann es nie allen recht machen, doch eines ist gewiss: Der Frühling kommt!

Skifans versus Sonnenanbeter, Schnee oder nicht Schnee und wie lange soll dieser Winter eigentlich noch dauern? Mit all diesen Fragen beschäftigt sich der echte Gartenfan zurzeit nicht, denn es gibt viel zu tun. Im Januar werden die großen Entscheidungen der kommenden Gartensaison getroffen. Welche Chilisorten werden vorgezogen, welche Tomatensorten? Welche Kräuter sollen ins Frühbeet kommen und wie lange reicht der Wintersalat aus dem Glashaus noch? Und soll das alte Gartenhaus renoviert werden?

Bei Isidor, dem Spezialisten für Gartenhäuser, plädiert man für ein Umrüsten auf die neue Generation. Warum? Ein neues Gartenhaus bietet vielerlei Vorzüge:

1. Moderne Gartenhäuser sind mehr als nur Geräteschuppen. Sie können als kleines Gartenrefugium genutzt werden, vom Rückzugsort bis zum Gästezimmer.

2. Gartenhäuser der neuen Generation kommen in verschiedensten Formen und werten somit den Garten auf. Man kann zwischen herkömmlichen Bauweisen, achteckigen Grundrissen, Pods und Fässern wählen und so sein Gartenhaus ganz dem Ambiente der eigenen grünen Oase anpassen.

3. Neue Gartenhäuser sind wahre Platzwunder und bieten auf kleinstem Raum alles, was man sich vorstellt. Hier werden nicht nur Samen und Gartenzubehör ideal gelagert, sondern es bleibt auch noch Platz für die nachbarschaftliche Kartenrunde.

4. Neben Gartenhäusern, Pods und Fässern bietet Isidor übrigens auch Gartenpavillons an – die luftige, wetter- und insektengeschützte Lounge inmitten üppigem Grün. Besser geht’s nicht.

Sie haben richtig Lust auf „neu“ bekommen? Dann am besten gleich mal die neuen Modelle ansehen: gartenhaus.isidor.de.

