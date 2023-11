Spanisch perfekt: Nach Argentinien, Chile oder Spanien im Auslandsjahr

Spanisch fliessend sprechen- ein Traum, den Austauschschüler wahrmachen, wenn sie in Argentinien, Chile oder Spanien in einer Gastfamilie leben und ein Schuljahr lang dort die Schule besuchen

Lohmar, 15.11.23. Spanisch wird in 21 Ländern gesprochen und am einfachsten im Alltag vor Ort direkt erlernt. Mit der Organisation international EXPERIENCE e. V. verbringen Jugendliche eine Auslandszeit in einem spanischsprachigen Land.

Als zweithäufigste Muttersprache der Welt nach Chinesisch wird Spanisch von mehr als 460 Millionen Menschen gesprochen und ist eine Schlüsselsprache im internationalen Handel und Geschäftswesen. Lateinamerika als aufstrebender Markt mit großem Potenzial kann nur von Unternehmen erschlossen werden, wenn sie Mitarbeiter haben, die sowohl Spanisch sprechen, als auch diese reiche kulturelle Welt verstehen. Und wo lernt es sich besser, als vor Ort?

Jugendliche, die bereits Grundkenntnissen in Spanisch haben, können in Spanien die Schule besuchen. Sie besuchen mit Gleichaltrigen die Schule, verbringen die Freizeit zusammen und tauchen in das Leben ihrer spanischen Gastfamilie ein. Aus Madrid heraus übernimmt das Team von international EXPERIENCE e. V. Spanien die Gastfamiliensuche in ganz Spanien, und betreut die Gastschüler.

Jugendlichen ohne Spanischkenntnisse bietet international EXPERIENCE e. V. in Chile oder Argentinien zuerst einen intensiven Sprachkurs an, bevor sie an einer Privatschule ihren Schulalltag erleben. Im täglichen Unterricht und Zusammensein mit der Gastfamilie und den neuen Freunden lernen die Austauschschüler weitere Vokabeln und Redewendungen dazu. Die Jugendlichen berichten, dass sie meist innerhalb von wenigen Monaten alles verstehen und ausdrücken können, sodass sie gut im Land ankommen und Freundschaften schließen können. Nach einem Schüleraustausch haben sich diese Teilnehmer:innen sehr gute bis hin zu fließende Spanischkenntnisse angeeignet, und darüber hinaus ihre Persönlichkeit weiterentwickelt, interkulturelle Kompetenz erworben und Selbständigkeit gelebt.

Informationen über den Ablauf eines Schüleraustausches in ein spanischsprachiges Land erhalten interessierte Schüler und Eltern am Donnerstag, 16.11.23, 18 Uhr bei einem Onlineseminar von international EXPERIENCE e. V.

Meeting-ID: 846 9935 8032

Kenncode: 923585

Link

International EXPERIENCE e. V. Kurzprofil

International EXPERIENCE e. V. berät und begleitet Schüler und Familien für ein Auslandsjahr in 14 Ländern. Die Mitarbeiter von iE e. V. besitzen spezifische Erfahrungen. Mit Kollegen vor Ort bzw. langjährigen Partnerorganisationen, intensiver Vorbereitung, durchgehender Erreichbarkeit und einem maßgeschneiderten Onlinetool gewährleisten sie alle Voraussetzungen für ein unvergessliches Auslandsjahr. Überschüsse von iE e. V. werden an ausgewählte bedürftige Teilnehmer weitergegeben.

o Ca. 700 Austauschschüler gehen jedes Jahr mit iE e. V. ins Ausland, und zwar nach USA, Kanada, Neuseeland, Australien, Südafrika, Frankreich, Spanien, Italien, UK, Irland, Chile, Argentinien, Finnland.

o Im zweitägigen Vorbereitungsseminar in Deutschland bereiten sich die Schüler intensiv vor, eine Elternsession schließt sich an.

o Ein eigenes Team in den USA und die dortige Akkreditierung als Advisor beim CSIET Council on Standards for Educational Travel gewährleisten im beliebtesten Zielland eine exzellente Betreuung.

o iE e. V. ist seit 2017 vom Dt. Institut für Servicequalität geprüft sowie Specialist für Kanada, Australien, Neuseeland.

o Gegründet 2000, 260 Mitarbeiter:innen in sechs iE Repräsentanzen weltweit.

