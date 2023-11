Schüleraustausch nach Down Under in ein TOP Schulsystem

Wer im April oder Juli im Schüleraustausch nach Australien oder Neuseeland möchte, kann sich jetzt bei international EXPERIENCE e. V. aus erster Hand beraten lassen.

Lohmar, 09.11.2023 Ob die Australier tatsächlich so entspannt und locker sind, wie der Ruf ihnen vorausgeht? Davon überzeugen sich neugierige Jugendliche, die dort im Schüleraustausch leben werden.

International EXPERIENCE e. V. betreut Jugendliche aus Deutschland, die in Australien ein Auslandsjahr verbringen. Durch enge persönliche Beziehungen zu den Betreuern und Highschools und mit einem speziellen Vorbereitungsseminar gelingt es, eine nachhaltige positive Erfahrung zu machen.

Die Schüler, die meist die 10. oder 11. Klasse in der Highschool besuchen, reizt dabei das Bildungssystem, denn in Australien ist die Schule nicht nur zum Lernen da, sondern auch zum Spaß haben. So sieht die Schule für Austauschschüler in Australien aus:

* Das Schuljahr: 4 Quartale zu je 10 Wochen, dann jeweils zwei Wochen Ferien. Gastschüler können zu jedem Quartal einsteigen.

* Fächerwahl: Fächer wie in Deutschland, zusätzlich berufsvorbereitende Fächer, Sport, Kunst und Musikangeboten. Beispiele für Schulfächer sind:

* Business, Anatomy, Kriminologie, Robotics, Meeresbiologie, moderne Fremdsprachen.

* Ausstattung der Schulen: Eine australische Highschool hat einen großen Campus und umfasst Fachräume, Werkstätten, Musikübungsräume, eine Cafeteria und Sportstätten mit Umkleiden, Sportfeldern und Flächen. Eine Bibliothek und Computerräume stehen den Schüler:innen offen.

* Lehrer:innen in Australien bauen eine freundschaftliche Beziehung zu den Schülern auf und werden als weniger distanziert beschrieben.

Bewerber für einen Schüleraustausch nach Australien können aus erster Hand Informationen dazu erhalten. Auch im benachbarten Neuseeland ist ein Auslandsaufenthalt möglich, von dem die Teilnehmer:innen lange profitieren. Ab April kann es losgehen.

Die Organisation international EXPERIENCE e. V. präsentiert den Bewerbungsablauf und die Programmöglichkeiten für Australien und Neuseeland in einem Online-Zoom:

Australien und Neuseeland im Schüleraustausch mit international EXPERIENCE e. V.:

Dienstag, 14.11.2023, 18:00 Uhr

Meeting-ID: 845 0632 9891

Kenncode: 416865

Link

International EXPERIENCE e. V. Kurzprofil

International EXPERIENCE e. V. berät und begleitet Schüler und Familien für ein Auslandsjahr in 14 Ländern. Die Mitarbeiter von iE e. V. besitzen spezifische Erfahrungen. Mit Kollegen vor Ort bzw. langjährigen Partnerorganisationen, intensiver Vorbereitung, durchgehender Erreichbarkeit und einem maßgeschneiderten Onlinetool gewährleisten sie alle Voraussetzungen für ein unvergessliches Auslandsjahr. Überschüsse von iE e. V. werden an ausgewählte bedürftige Teilnehmer weitergegeben.

o Ca. 700 Austauschschüler gehen jedes Jahr mit iE e. V. ins Ausland, und zwar nach USA, Kanada, Neuseeland, Australien, Südafrika, Frankreich, Spanien, Italien, UK, Irland, Chile, Argentinien, Finnland.

o Im zweitägigen Vorbereitungsseminar in Deutschland bereiten sich die Schüler intensiv vor, eine Elternsession schließt sich an.

o Ein eigenes Team in den USA und die dortige Akkreditierung als Advisor beim CSIET Council on Standards for Educational Travel gewährleisten im beliebtesten Zielland eine exzellente Betreuung.

o iE e. V. ist seit 2017 vom Dt. Institut für Servicequalität geprüft sowie Specialist für Kanada, Australien, Neuseeland.

o Gegründet 2000, 260 Mitarbeiter:innen in sechs iE Repräsentanzen weltweit.

