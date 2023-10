Schüleraustausch ist eine langfristige Investition, die mit Zins und Zinseszins in persönliche Entwicklung einzahlt. Die Experten bei international EXPERIENCE e. V. erleben dies täglich.

Lohmar, 23.10.23. Eine Investition, die sich verzinst: Der Schüleraustausch ist eine langfristige Anlage in die persönliche Entwicklung und Zukunft eines Jugendlichen. Die Fachleute bei international EXPERIENCE e. V. erleben fortlaufend, wie ihre Programmteilnehmer durch die Auslandszeit in jeglicher Weise wachsen. Als Wirkungen vom Leben in einer Gastfamilie und dem Besuch einer Highschool im Ausland berichten die Ehemaligen und ihre Eltern, welche Veränderungen sie wahrnehmen:

1. Persönliche Reife: Der Austausch zwingt Jugendliche aus ihrer Komfortzone heraus und steigert ihre Selbstständigkeit. Sie stellen sich neuen Herausforderungen in jedem Lebensbereich, was den Charakter stärkt und die persönliche Reife fördert.

2. Interkulturelle Kompetenz: Jugendliche, die einen Schüleraustausch machen, entwickeln ihre interkulturelle Kompetenz, denn sie lernen, sich in verschiedenen Umgebungen zurechtzufinden. Sie sind gezwungen, Toleranz zu zeigen und mit Vielfalt umzugehen – zentrale Fähigkeiten in unserer globalisierten Welt.

3. Kulturelle Bereicherung: Mehrere Monate in einer Gastfamilie zu leben, bedeutet, tief in eine neue Kultur einzutauchen. Die Schüler:innen lernen die Sprache und die Traditionen, Bräuche und Lebensweise ihres Gastlandes kennen, und reflektieren ihre heimatliche Kultur.

4. Erweiterung des Horizonts: Der Schüleraustausch eröffnet neue Perspektiven und Sichtweisen. Jugendliche sehen die Welt anders und schauen über den eigenen Tellerrand hinaus. Das hat einen nachhaltigen Einfluss auf ihre berufliche und persönliche Entwicklung.

5. Internationale Netzwerke: Durch den Schüleraustausch knüpfen Jugendliche internationale Kontakte. Oft entstehen lebenslange Freundschaften, die über Ländergrenzen hinweg bestehen. Sogar beruflich können diese von großem Vorteil sein.

Die USA sind ein ideales Zielland für einen Schüleraustausch, denn sie bieten eine einzigartige Vielfalt an Kulturen, Regionen und Möglichkeiten. Die USA bestehen aus unterschiedlichen Ethnien, Religionen und Lebensstilen. Zudem sind sie in vielen Bereichen, wie Wissenschaft, Technologie und im Kunstsektor, weltweit führend. Das ermöglicht den Jugendlichen, in ihrem Interessengebiet von den Besten zu lernen.

Die Schüleraustauschorganisation international EXPERIENCE e. V. informiert hierzu in Onlinezooms. Returnees, Schulvertreter und Betreuer aus den USA erläutern, was die Schüler in den USA erwartet.

International EXPERIENCE e. V. Kurzprofil

International EXPERIENCE e. V. berät und begleitet Schüler und Familien für ein Auslandsjahr in 14 Ländern. Die Mitarbeiter von iE e. V. besitzen spezifische Erfahrungen. Mit Kollegen vor Ort bzw. langjährigen Partnerorganisationen, intensiver Vorbereitung, durchgehender Erreichbarkeit und einem maßgeschneiderten Onlinetool gewährleisten sie alle Voraussetzungen für ein unvergessliches Auslandsjahr. Überschüsse von iE e. V. werden an ausgewählte bedürftige Teilnehmer weitergegeben.

o Ca. 700 Austauschschüler gehen jedes Jahr mit iE e. V. ins Ausland, und zwar nach USA, Kanada, Neuseeland, Australien, Südafrika, Frankreich, Spanien, Italien, UK, Irland, Chile, Argentinien, Finnland.

o Im zweitägigen Vorbereitungsseminar in Deutschland bereiten sich die Schüler intensiv vor, eine Elternsession schließt sich an.

o Ein eigenes Team in den USA und die dortige Akkreditierung als Advisor beim CSIET Council on Standards for Educational Travel gewährleisten im beliebtesten Zielland eine exzellente Betreuung.

o iE e. V. ist seit 2017 vom Dt. Institut für Servicequalität geprüft sowie Specialist für Kanada, Australien, Neuseeland.

o Gegründet 2000, 260 Mitarbeiter:innen in sechs iE Repräsentanzen weltweit.

