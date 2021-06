Geschäftsführer Dietmar Benedito Tuschy berichtet in einem Interview, wie er sein Unternehmen neu aufgestellt hat

M.Quack: Guten Tag Herr Tuschy, Sie sind Geschäftsführer der Siegburger Farben- und Großhandelsgesellschaft mbH. Wie lange gibt es Ihr Unternehmen schon?

D.Tuschy: Das Unternehmen besteht nun seit über 70 Jahren im Zentrum von Siegburg. Es wurde 1948 unter „Farben Seuthe“ gegründet und 1979 hat meine Mutter das Geschäft übernommen und es in „Siegburger Farben-Großhandelsge. mbH“ umbenannt. Seit Anfang an ist die umfassende Beratung das, was uns auszeichnet. Da die Profis (Maler) bei uns einzukaufen, muss die Qualität der Beratung & Ware einwandfrei sein.

70 Jahre ist eine Menge Zeit und da verändert sich einiges. Seit einigen Jahren leite ich das Geschäft und inzwischen können wir stolz behaupten, dass wir DIE Anlaufstelle für Profis und Hobbyhandwerker sind, die Wert auf hochwertige Farben, Lacke, Tapeten, Bodenbeläge und einer passenden Beratung legen.

Um die Bedürfnisse unserer Kunden besser verwirklichen zu können, legen wir seit 2 Jahren den Fokus darauf, das Einkaufen bequemer und einfacher zu gestaltet und mehr zu sein als nur ein Farbenhandel. Intern haben wir bereits einige Prozesse angepasst aber sind noch lange nicht da angekommen, wo wir hinmöchten.

M.Quack: Wie hat sich Ihr Geschäft seit Beginn der Corona-Krise entwickelt?

D.Tuschy: : Anfang bis Mitte 2020 gab es eine hohe Nachfrage, da viele Menschen Zeit hatten ihr Zuhause zu verschönern. Die wiederkehrenden Änderungen von Beschränkungen und Maßnahmen, setzen uns eher vor hohen Herausforderungen. Es ist nicht einfach, die Abläufe & Prozesse regelmäßig anzupassen und zu verändern. Das ist für unsere Kunden natürlich auch nicht immer nachvollziehbar und erschwert die Zusammenarbeit. Dennoch haben die meisten Kunden Verständnis und wissen, dass es nicht von uns kommt.

Inzwischen hat die Corona-Krise auch die komplette Baubranche eingeholt. Die unterbrochenen Lieferketten und der Rohstoffmangel führen gerade dazu, dass unsere Einkaufpreise bei unseren Lieferanten zum Teil explodiert sind. Da wir diese Extremsituation nur gemeinsam meistern können, haben wir beschlossen unsere Verkaufspreise, solang es geht aufrecht zu halten, um unseren Kunden entgegenzukommen.

Wir geben täglich unser Bestes den Einkauf für unsere Kunden so einfach und angenehm wie möglich zu organisieren. Uns ist nämlich wichtig, dass sich trotz Corona jeder Kunde willkommen und gut aufgehoben bei uns fühlt.

M.Quack: Was sind Ihre größten Herausforderungen, um Ihre Kunden zufrieden zu stellen und vor allem, neue Kunden zu gewinnen?

D.Tuschy: Unser Hauptfokus ist die individuelle und kompetente Beratung, was uns maßgeblich von Mitanbietern und Baumärkten unterscheidet. Unsere Mitarbeiter sind kein reines Verkaufspersonal, sondern teilweise ehemalige Maler und Lackierer, die über praxisnahe und exzellente Fachkenntnisse verfügen. Besonders die vielen positiven Rückmeldungen unserer Kunden bestätigen uns, wie wichtig eine fachgerechte und kompetente Beratung ist, wenn es um die eigenen vier Wände geht.

Deshalb legen wir hohen Wert auf eine ausführliche Beratung. Die Herausforderung hierbei ist, wenn mehrere Kunden zeitgleich eine umfassende Beratung möchten und es mal etwas länger dauert. Deshalb empfehlen wir vorher einen kostenfreien Beratungstermin zu vereinbaren, damit wir uns die benötigte Zeit besser einplanen können und um mögliche Wartezeiten zu vermeiden.

Da unsere Kunden unser Konzept und Vorgehensweise sehr schätzen, werden wir viel weiterempfohlen an Menschen die Wert auf eine fachgerechte Beratung und hohe Qualität legen.

M.Quack: Wie helfen Ihnen die Möglichkeiten der Digitalisierung in Ihrem Geschäft?

D.Tuschy: „Stillstand ist Rückstand!“ – Gerade für uns, als alteingesessenes Unternehmen ist es wichtig uns an die Fortschritte und Entwicklungen anzupassen. Die Digitalisierung bietet immense Möglichkeiten schneller und bedarfsgerechter für unsere Kunden da zu sein. Deshalb strukturieren wir gerade einiges um und passen vieles an um zukünftig das Einkaufen bei uns noch einfacher zu gestalten.

Vor allem liegt uns die Kundenkommunikation am Herzen und hier haben wir über die Social-Media-Kanäle und z.B. auch über WhatsApp Möglichkeiten aufgebaut, um mit uns in Kontakt zu treten.

Die digitale Kommunikation vereinfacht oft die Beratung, da Kunden uns auch ihre Projekte und Vorhaben viel besser zeigen können. Z.B. wird in Zukunft auch eine digitale Beratung über Videochat möglich sein.

M.Quack: Wo sehen Sie Ihr Unternehmen in 5 Jahren?

D.Tuschy: Die Zukunft wird Veränderungen und Fortschritt mit sich bringen. Wir wollen genau dort weitermachen, worin unsere Stärke liegt, in der Beratung und qualitativ hochwertige Produkte. Wir werden unsere Beratung zukünftig nicht nur im Geschäft und digital ermöglichen, sondern auch eine Beratungsservice vor Ort beim Kunden etablieren. Denn immer mehr Kunden suchen nicht nur Ideen für eine Neugestaltung der Wände, sondern möchten eine ganzheitliche Beratung. Um hier die bestmögliche Beratung geben zu können ist es wichtig sich die Ausgangssituation vor Ort anzuschauen.

Auch unsere Gewerbekunden werden von unseren Fortschritten deutlich profitieren. Wir wollen zukünftig unsere Gewerbekunden mehr entlasten und als starken zuverlässigen Partner ihnen den Rücken stärken. Da wo wir unterstützen können, werden wir versuchen eine Möglichkeit zu schaffen. Da wir ein Familienunternehmen sind und nicht so groß können wir auf Situationen schneller und individuell reagieren. Schnell – einfach – persönlich

Die Zeit ist schnelllebig geworden und es ist schwer zu sagen was in den nächsten 5 Jahren noch passieren wird. Wir sind gespannt was die Zukunft bringt und bleiben weiterhin der Ansprechpartner für hochwertige Profiware mit individueller und persönlicher Beratung.

Sehr geehrter Herr Tuschy, vielen Dank für das Gespräch.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Siegburger Farben-Großhandelsges. mbH

Herr Dietmar Benedito Tuschy

Scheerengasse 11

53721 Siegburg

Deutschland

fon ..: 02241969810

web ..: https://farbenhandel-siegburg.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Pressekontakt:

Quack Unternehmensberatung

Herr Michael Quack

Sürther Hauptstr. 59

50999 Köln

fon ..: 02236-9615585

web ..: http://www.unternehmensberatung-quack.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.