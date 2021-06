Mit Power-Küchenkräutern und Gewürzen Krankheiten, Infektionen, defektes Immunsystem bekämpfen und heilen

Alles über die Heilkraft der Küchenkräuter:

Eigenschaften, Funktionen, Wirksamkeit, Nährstoffgehalt, Verwendung:

Liste, welche Kräuter & Gewürze welche Krankheiten heilen oder bekämpfen und wie?

Krebs, Infektionen, Grippe, Diabetes, Alzheimer, Darmbeschwerden, Depressionen, Potenzstörung, Unfruchtbarkeit, Menstruationsbeschwerden uvm.

Das sagt dir kein Arzt: Bücher auch für Laien

Ernährungslogik, die heilt

Gesund essen, Gesund leben, Glücklich sein

Afrikanisch inspiriert

DantseLOGIK: Meistere dein Leben

In diesem Buch findest Du Kapitel wie…

TEIL A: Allgemeines Wissen über Gesundheit

TEIL B: KRÄUTER, GEWÜRZEN UND DAS IMMUN- SYSTEM

TEIL C: Krankheiten heilen, Körper und das Immunsystem gesund, geschützt, geheilt, repariert mit Kräutern und Gewürzen

TEIL D: Dantse und die DantseLOGIK: Eine Wissens- und Lebenslehre

Bestückt mit vielen Unterkapiteln und gefüllt mit einer Menge Wissen…

Die unermesslichen unbenutzten gesundheitlichen Vorteile von Power-Kräutern und Gewürzen:

Kräuter und Gewürze heilen und bekämpfen chronische Krankheiten, wie Krebs, Diabetes, Herzkrankheiten, Demenz, Alzheimer, Gelenkschmerzen, Hormonstörungen, Menstruations- und Menopause-Beschwerden, stärken das Immunsystem, erhöhen die Fruchtbarkeit und Potenz von Frauen und Männern, helfen gegen Viren und bakterielle Infektionen, helfen, abzunehmen und Muskeln aufzubauen, wirken anti-aging, schützen die Haut gegen Insekten und Sonnenstrahlungen, bekämpfen Stress, Depressionen, Angst und andere psychische Krankheiten und viel mehr.

Wir können unserem Körper helfen, Krankheiten zu bekämpfen und uns gesund zu halten, das Immunsystem zu stärken, indem wir ihm die Nährstoffe geben, die es benötigt. Eine der besten, wirksamsten und einfachsten Möglichkeiten, dies zu bewältigen, ist mit Kräutern und Gewürzen.

Um eine gesunde, starke und krankheits- und infektionsschützende Immunfunktion aufzubauen, ist eine breite Palette an essentiellen Antioxidantien, Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, hochwertigen Proteinen und gesunden Fettsäuren, Aminosäuren, die notwendig sind, um Krankheiten zu bekämpfen, Gewebe zu reparieren und gesunde Immunzellen zu schaffen. Das kannst du am besten mit den erwähnten Kräutern in diesem Buch, die alle diese Eigenschaften in ausreichenden Mengen haben. Auch sind Power-Kohlenhydrate dabei besser als Gemüse und Obst.

In diesem Buch erfährst du wichtige Informationen, die deine Gesundheit maßgeblich zum Besseren verändern werden:

Viele Erkenntnisse und Kenntnisse, die dir dein Arzt vorenthält, die deine Gesundheit und dein Immunsystem auf ein hohes Schutzniveau stellen

Alle Details über Power-Gewürze und Kräuter, was sie enthalten und wie sie im Körper wirken, wie sie Krankheiten angreifen, ihre Eigenschaften, Funktionen, ihr Nährstoffgehalt, warum sie besser sind als Gemüse und Obst

Welche Verbindung es gibt zwischen Darm, Darmflora, Leber, Nieren, Knochenmark, Psyche, Stoffwechsel- und Hormonhaushalt sowie Selbstliebe

Wie und welche Kräuter welche Krankheiten heilen von Krebs bis zur Unfruchtbarkeit über Diabetes, Alzheimer, Herzerkrankungen, Gelenkschmerzen, Impotenz, Depression, Fettleibigkeit…

Wie und welche Kräuter und Gewürze das Immunsystem stärkten, reparieren, schützen und heilen

Rezepte zu Selbstherstellung von Heilölen, Aschen, Umschlägen, Kompressen und Tinkturen aus Kräutern und Gewürzen, die Krankheiten bekämpfen

Top Kräuter und Gewürz-Rezepte, die magisch schmecken und Viren effektiv bekämpfen

Welche Kräuter & Gewürze ersetzen welche Medikamente, Insekten- und Sonnenschutzmittel?

Mineralstoff- und Vitamintabellen von Gewürzen und Kräutern

Die Lehre über DantseLogik

Allgemeines Wissen über Gesundheit, die dein Arzt dir nicht sagt

uvm

Mit diesem Buch bist und bleibst du bei bester Gesundheit – ganz ohne Medikamente!

Über uns

indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Wir schreiben und veröffentlichen alles, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Wir schreiben über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Wir schreiben und publizieren Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es unsere Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Unser Angebot ist vielfältig: wir veröffentlichen unter anderem Liebesromane, Ratgeber zu den Themen , Liebe, Erziehung und Ernährung, spannende Thriller und Krimis, psychologische Selbsthilfebücher, Bücher über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbücher und Kinder- und Jugendbücher.

