Nach dem Ende des Corona-Lockdowns dürfen Urlauber jetzt wieder die Ostseeinsel Usedom besuchen. Das Wasserschloss Mellenthin im ruhigen Achterland hat den Lockdown sinnvoll genutzt.

Ende des Lockdowns auf Usedom

Endlich ist es wieder soweit. Nach dem monatelangen Corona-bedingten Lockdown sind touristische Übernachtungen auf der Insel Usedom ab sofort wieder für alle Gäste erlaubt. Das betrifft sowohl Tagesausflüge, als auch Beherbergungen in allen Unterkunftsarten. Voraussetzung hierfür ist bis auf weiteres ein tagesaktuelles negatives Corona-Testergebnis. Gleiches gilt für die Nutzung von Indoor-Angeboten, z.B. für Innenbereiche von Gastronomie, Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie Veranstaltungen. Von der Testpflicht ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren sowie vollständig Geimpfte und Genesene. Ebenfalls keinen Test benötigen Gäste in der Außengastronomie. Zur sicheren Kontaktnachverfolgung nutzen viele Gastgeber auf der Insel die LUCA APP. Alternativ ist aber auch wie bisher die Nachverfolgung mit Kontaktlisten weiterhin zulässig.

Trend zum Individualtourismus ungebrochen

Auch wenn die Fallzahlen in Mecklenburg-Vorpommern aktuell vergleichsweise gering ausfallen, sind strenge Hygienevorschriften, ein Mindestabstand von anderthalb Metern sowie Mund- und Nasenschutz in Geschäften nach wie vor Pflicht. Wie schon im vergangenen Jahr, scheint sich dabei auch in diesem Jahr ein Trend fortzusetzen. Immer mehr Gäste setzen das Gebot zur Meidung von großen Menschenansammlungen und Hotspots zunehmend in die Praxis um. So ist auch auf Usedom bereits seit einigen Jahren eine deutliche Entwicklung weg vom Massen- und hin zum Individualtourismus zu verzeichnen. Von diesem Trend profitiert besonders das ruhige Usedomer Hinterland. Hier befinden sich nicht nur die meisten der 14 Naturschutzgebiete Usedoms.

Das Wasserschloss Mellenthin im ruhigen Usedomer Achterland

Das Achterland hat sich längst auch einen Namen gemacht bei Individualtouristen. So ist das Wasserschloss Mellenthin, mitten im Herzen Usedoms, seit Jahren beliebt bei Naturliebhabern, Ruhesuchenden und Stressgeplagten als idealer Ort für aktive Erholung und Genuss. Dazu bietet das 4-Sterne-Wellness-Hotel mit seiner einzigartigen Lage, dem Angebot, der ausgezeichneten regionalen Küche sowie der schlosseigenen Brauerei und Kaffeerösterei allerbeste Voraussetzungen. Damit das so bleibt, hat Schlossherr Jan Fidora den mehrmonatigen Corona-Lockdown für diverse Umbaumaßnahmen und Investitionen in die Zukunft genutzt, darunter eine neu installierte Insel-Destillerie, wo exklusive Liköre, feine Geister und Brände sowie andere einzigartige Kreationen entstehen. Diese und weitere Wasserschloss-Highlights wie Mellenthiner Kaffee und Bier sind zudem im Schloss-Shop und seit kurzem auch im ebenfalls neuen Webshop erhältlich.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wasserschloss Mellenthin

Herr Jan Fidora

Schlossallee 5

17429 Mellenthin

Deutschland

fon ..: 038379 2878-0

fax ..: 038379 2878-280

web ..: https://www.wasserschloss-mellenthin.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Das Wasserschloss Mellenthin ist eine stilvoll restaurierte Schlossanlage aus dem Jahre 1575 im Herzen der Insel Usedom. Sie lädt mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und Limonadenherstellung zum Wohnen, Feiern, Erholen und Entspannen ein. Das harmonisch im Westflügel der Anlage integrierte Hotel bietet komfortable und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer mit modernen und großzügig gestalteten Bädern. Mittelalterliche Ritterbuffets, Brauerabende und Schlemmer-Events runden am Abend das Wohlfühl-Erlebnis ab.

Pressekontakt:

Marketing effizient

Herr Ralph Kähne

Ulmenstr. 9

16348 Wandlitz

fon ..: 033397-60519

web ..: http://www.marketing-effizient.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.