Sichere und zertifizierte Festplatten- und Datenträgervernichtung in Düsseldorf: ProCoReX Europe GmbH für KMU

ProCoReX Europe GmbH bietet kleinen und mittleren Unternehmen in Düsseldorf eine passgenaue, zertifizierte Festplatten- und Datenträgervernichtung – für maximalen Datenschutz und Compliance.

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Düsseldorf stehen vor denselben hohen Anforderungen an Datenschutz und Informationssicherheit wie Großkonzerne, oft jedoch mit begrenzteren Ressourcen. ProCoReX Europe GmbH versteht diese Herausforderung und bietet eine effiziente und zuverlässige Lösung für die sichere und zertifizierte Festplatten- und Datenträgervernichtung, die speziell auf die Bedürfnisse von KMU zugeschnitten ist. Unser DEKRA-zertifizierter Service nach DIN-Norm 66399 gewährleistet, dass auch kleinere Betriebe von höchsten Sicherheitsstandards profitieren.

Der transparente Prozess zur zertifizierten Datenträgervernichtung in Düsseldorf beginnt mit einer unkomplizierten Kontaktaufnahme und flexiblen Terminvereinbarung. Unsere geschulten Teams holen Ihre Datenträger – seien es Festplatten aus Büro PCs, SSDs aus Laptops der Geschäftsführung oder alte Datenbänder – direkt bei Ihnen vor Ort ab. Der gesamte Transport erfolgt sicher und DSGVO-konform in verschlossenen Sicherheitsbehältern, womit die Vertraulichkeit Ihrer Firmeninformationen jederzeit gewährleistet ist.

Die eigentliche zertifizierte Festplattenvernichtung in Düsseldorf wird in unseren spezialisierten Anlagen durchgeführt und entspricht der strengen DIN-Norm 66399 . Diese garantiert die unwiderrufliche Zerstörung Ihrer sensiblen Daten, sodass eine Wiederherstellung ausgeschlossen ist. Nach Abschluss erhalten Sie ein offizielles Zertifikat und eine detaillierte Dokumentation, die die lückenlose Einhaltung aller Datenschutzvorgaben belegt und als unschätzbarer Nachweis für Ihre Compliance dient. Auf Wunsch bieten wir auch optionale Zusatzleistungen wie die Aufnahme von Seriennummern, um die Nachweissicherheit für Ihr Unternehmen weiter zu erhöhen.

ProCoReX Europe GmbH legt Wert auf eine nachhaltige Betriebsführung. Nach der sicheren zertifizierten Festplatten- und Datenträgervernichtung werden die verbleibenden Materialien fachgerecht recycelt. Wir tragen aktiv zum Klimaschutz durch eine ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft bei, indem wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen und schädliche Substanzen ordnungsgemäß entsorgt werden. Mit ProCoReX Europe GmbH finden KMU in Düsseldorf einen Partner, der Datensicherheit, Kostenbewusstsein und Umweltschutz umfassend integriert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.zertifiziertevernichtung.de/duesseldorf/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

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